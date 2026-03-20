ANKETA Kupujete li na običnoj ili samoposlužnoj blagajni?

Kupnja namirnica posljednjih se godina značajno promijenila, a jedna od najvećih novosti u trgovinama su samoposlužne blagajne. Dok ih jedni obožavaju zbog brzine i praktičnosti, drugi se i dalje radije odlučuju za klasične blagajne s blagajnicima.

Samoposlužne blagajne mnogima su prvi izbor kada žele izbjeći gužve i ubrzati kupnju, osobito ako imaju tek nekoliko artikala. Dovoljno je skenirati proizvode, platiti karticom ili gotovinom i - gotovi ste za nekoliko minuta. Osim toga, neki kupci vole imati veću kontrolu nad cijelim procesom i sami provjeriti cijene i iznos računa.

S druge strane, klasične blagajne i dalje imaju svoje vjerne korisnike. Starije generacije često se teže snalaze s tehnologijom, a mnogi ističu i kako im je draža ljudska interakcija nego 'hladno' skeniranje proizvoda. Također, kod većih kupnji s puno artikala, blagajnik često obavi posao brže i jednostavnije.

I dok trgovci sve više uvode samoposlužne blagajne kako bi ubrzali protok kupaca i smanjili troškove, navike kupaca i dalje su podijeljene.

