Dok jedni uživaju u brzini i praktičnosti samoposluge, drugi radije biraju ljudski kontakt i sigurnost pri većim kupnjama. Otkrijte nam u anketi koji ste vi tip
ANKETA Kupujete li na običnoj ili samoposlužnoj blagajni?
Kupnja namirnica posljednjih se godina značajno promijenila, a jedna od najvećih novosti u trgovinama su samoposlužne blagajne. Dok ih jedni obožavaju zbog brzine i praktičnosti, drugi se i dalje radije odlučuju za klasične blagajne s blagajnicima.
Samoposlužne blagajne mnogima su prvi izbor kada žele izbjeći gužve i ubrzati kupnju, osobito ako imaju tek nekoliko artikala. Dovoljno je skenirati proizvode, platiti karticom ili gotovinom i - gotovi ste za nekoliko minuta. Osim toga, neki kupci vole imati veću kontrolu nad cijelim procesom i sami provjeriti cijene i iznos računa.
S druge strane, klasične blagajne i dalje imaju svoje vjerne korisnike. Starije generacije često se teže snalaze s tehnologijom, a mnogi ističu i kako im je draža ljudska interakcija nego 'hladno' skeniranje proizvoda. Također, kod većih kupnji s puno artikala, blagajnik često obavi posao brže i jednostavnije.
I dok trgovci sve više uvode samoposlužne blagajne kako bi ubrzali protok kupaca i smanjili troškove, navike kupaca i dalje su podijeljene.
A vi? Koristite li češće samoposlužnu ili običnu blagajnu u trgovini? Podijelite svoje mišljenje u našoj anketi.
