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NOSITE LI IH VI?

ANKETA Mladi nose bokserice ispod kupaćih: Što mislite o novom trendu na plaži?

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
ANKETA Mladi nose bokserice ispod kupaćih: Što mislite o novom trendu na plaži?
Foto: Canva
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Na plaži uglavnom ne razmišljamo previše o tome što netko nosi ispod kupaćeg kostima, no jedna naizgled sasvim obična muška navika već godinama izaziva rasprave. Dok jedni ne mogu zamisliti da ispod kupaćih hlača nose još jedan sloj odjeće, drugima su bokserice gotovo obavezan dio opreme za plažu

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Razlozi nisu uvijek modni – iza svega se često kriju udobnost, osjećaj sigurnosti i neugodna mrežica u kupaćim hlačama. Ipak, obične pamučne bokserice možda nisu najbolje rješenje.

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Zašto ih muškarci uopće nose?

Jedan od najčešćih razloga je unutarnja mrežica koja se nalazi u brojnim modelima muških kupaćih hlača. Iako bi trebala pružiti dodatnu potporu, nekim muškarcima smeta, grebe ih ili nakon duljeg hodanja i kupanja izaziva neugodno trenje kože. Zato ispod kupaćih odjenu bokserice kako bi između kože i mrežice imali dodatni sloj tkanine.

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Problem može biti izraženiji nakon više sati provedenih na plaži. Mokra tkanina, sol iz mora, pijesak i hodanje stvaraju kombinaciju zbog koje čak i mala iritacija može postati vrlo neugodna.

Drugima bokserice služe prvenstveno kao dodatna potpora. Šire kupaće hlače ne prianjaju uz tijelo poput klasičnih kupaćih gaća pa se neki muškarci jednostavno osjećaju sigurnije kada ispod njih imaju pripijeni sloj odjeće.

Nekima je važna i diskrecija

Postoji još jedan vrlo praktičan razlog. Svjetlije ili tanje kupaće hlače nakon izlaska iz mora mogu se prilijepiti uz tijelo, a pojedini materijali tada mogu postati i djelomično prozirni. Dodatni sloj ispod kupaćih nekima zato daje osjećaj veće privatnosti i sigurnosti.

Kod tinejdžera i mlađih muškaraca razlog može biti i jednostavna nelagoda zbog toga što mokri kupaći kostim otkriva više nego što bi željeli.

Naravno, postoji i modna strana priče. Kada iznad ruba kupaćih hlača namjerno viri elastična traka bokserica s velikim logom poznatog brenda, teško je ne pomisliti da se ponekad radi i o detalju koji se želi pokazati. Upravo je to jedan od razloga zbog kojih ova navika redovito izaziva podijeljena mišljenja na društvenim mrežama i forumima.

Ali postoji jedan problem

Klasične pamučne bokserice nisu dizajnirane za plivanje. Pamuk upija mnogo vode i sporije se suši, pa nakon kupanja mokro rublje ostaje uz kožu čak i kada se vanjski sloj kupaćih hlača već počeo sušiti.

To može biti posebno neugodno ako nakon kupanja dugo ostajete u mokroj odjeći. Umjesto da spriječi trenje, natopljena tkanina ponekad ga može dodatno pojačati, posebice tijekom hodanja, igranja odbojke ili drugih aktivnosti na plaži.

Zato je, ako vam dodatni sloj doista odgovara, praktičniji izbor nešto napravljeno upravo za vodu.

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Bolje rješenje od običnih bokserica

Muškarcima kojima smeta mrežica ili žele dodatnu potporu bolje mogu odgovarati pripijene kupaće gaće ili sportske bokserice izrađene od materijala koji se brzo suši. Takvi modeli pružaju sličan osjećaj sigurnosti kao donje rublje, ali ne zadržavaju toliku količinu vode.

Druga mogućnost je jednostavno odabrati kupaće hlače koje već imaju ugrađenu mekanu unutarnju podstavu ili pripijene kratke hlačice umjesto klasične mrežice.

Foto: 123RF

Na kraju, nema jednog pravila koje odgovara svima. Ako su kupaće udobne bez dodatnog sloja, bokserice su uglavnom nepotrebne. Ako vas mrežica žulja ili želite više potpore, dodatni sloj može imati smisla – samo je za kupanje bolje odabrati materijal koji je za vodu i napravljen.

Nosite li bokserice ispod kupaćih?

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