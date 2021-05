- Ne zaboravimo da gubimo oko jedan posto kolagena naše kože svake godine, a taj proces počinje već u dvadesetima - komentirala je Sheila Farhang, liječnica iz New Yorka.

No, kako bismo nadomjestili kolagen, koristimo kreme i formulacije s tim inovativnim sastojkom.

POGLEDAJTE VIDEO: Kako se riješiti hiperpigmentacije

Opcija su i klasične kreme koje hidratiziraju jer one također lice čine mekanim i mladolikim. Formule koje podržavaju kolagen su one s vitaminom C i peptidima, piše Elle.

Anti-age kozmetika vrti se oko ključnih sastojaka i molekula koje kožu čine mekšom i mladolikom te nahranjenom i hidratiziranom.

Iako kolagen nestaje, ključno je koži priuštiti dosta vlage, kako bi ona ostala hidratizirana ili koristiti kreme na toj bazi. Hijaluronska kiselina jedan je od najboljih načina kojim ćemo sačuvati mekoću kože te spriječiti nastanak prijevremenih bora.