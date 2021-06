Ako se u svome tijelu osjećate dobro, bez obzira na broj kilograma, to je super. No, ako imate potrebu napraviti promjenu i skinuti određeni broj kilograma da biste vratili samopouzdanje, dobro je znati: Još ima dovoljno vremena za ljeto bez parea, kojim većina žena na plaži pokriva višak kilograma. Onima koje su već pomalo izmučeni dijetama nakon kojih se svi kilogrami brzo vrate i ne vjeruju da više stignu nešto učiniti za to da zabljesnu ispod suncobrana, poznata voditeljica i autorica priručnika #Ljeto bez parea, Antonija Blaće, poručuje da ima nade.