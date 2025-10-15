Dedić je nagradu osvojio za svoju skladbu po stihovima Drage Britvića u izvedbi Gabi Novak, kao i nagradu za najbolju šansonu, ‘Modra rijeka’, napisanu na stihove Maka Dizdara
Arsen Dedić na festivalu ‘Zagreb 73’ prikupio najviše nagrada
"Zagreb '73" bio je 19. festival zabavnih melodija u Zagrebu, piše Večernji list 15. listopada 1973.: "Festival je bio u znaku Arsena Dedića. Nastupao je i kao pjevač i kao skladatelj, i na kraju pobrao najviše trofeja, među kojima i 'Srebrnu pticu' predsjednika Skupštine grada".
