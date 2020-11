Astro navike: Ovan radije vozi bicikl od auta, Škorpion pazi na otpad, Rak kupuje domaće...

Neki horoskopski znakovi potpuno mijenjaju navike. Ovan će sjesti u automobil samo ako nema drugog izbora, a Lav će rado kupiti hibridni automobil. Djevica će čistiti dom prirodnim sredstvima poput octom

<h2>Ovan </h2><p>Ekološki osviješteni Ovan sjest će u automobil samo kad nema drugog izbora. Vožnja biciklom ne samo da mu pomaže da ostane u dobroj formi, nego time pridonosi smanjenju emisije ugljičnog dioksida i to ga čini osviještenim stanovnikom planeta Zemlje. <br/> Rado će se uključiti i u akcije - učinite svoj park zelenijim, posadite drveće uzduž glavne ceste u gradu i sl.</p><p>Otrčat će i maraton ako on ima dobrotvornu svrhu, kao što je čišćenje odlagališta otrovnog otpada. Obavezno recikliraju otpad!</p><h2>Bik </h2><p>Bik je samim rođenjem povezan sa zemljom i prirodom. On je zelen do svoje srži. Stoga se oštro protivi iskorištavanju šuma u industrijske svrhe, u vrtu će koristiti samo prirodna gnojiva i izbjegavati pesticide. Dat će sve od sebe i da svoj dom uredi sa što više prirodnih materijala te da izbjegava sve što na bilo koji način 'truje' zrak u prostorima u kojima boravi. A dobro bi bilo i da jede što manje crvenog mesa jer, prema najnovijim istraživanjima, krave su izvor metana koji je jedan od najzastupljenijih stakleničkih plinova u atmosferi.</p><h2>Blizanci </h2><p>Osviješteni Blizanci odustat će od vožnje automobilom, više hodati i koristiti javni prijevoz. Budući da jako vole komunikaciju i ne mogu bez mobitela, ponekad im je teško odreći se tog dijela imovine, no odlučit će ga barem manje koristiti. Budući da mogu imati problema s plućima, rado će poduzeti sve što je potrebno kako bi udisali što čišći zrak u prostorijama u kojima puno borave, pa će se pobrinuti da postave sobne biljke koje će 'udisati' štetne toksine. </p><h2>Rak </h2><p>Rakovi će puno pažnje posvetiti kvaliteti prehrane i kupnji organskih namirnica. Kupovat će voće i povrće lokalnih OPG-ova, a žive li u kući, imat će svoju malu oazu, vrt u kojem sade svoje omiljeno povrće. Učit će svoj pomladak recikliranju, strogo će odvajati biootpad od ostalog kućnog otpada. </p><p>Dom će čistiti prirodnim sredstvima - octom, limunom, a namještaj polirati maslinovim uljem. Imaju li u domu problema s mravima, najbolje im je koristiti mješavinu lovorova lišća i kajenske paprike. </p><h2>Lav </h2><p>Lav će rado, ima li novca, kupiti hibridni auto. Oni vole biti u tijeku s najnovijim trendovima. Još ako time pomažu okolišu, tim bolje. Njegovat će kožu i kosu samo prirodnim proizvodima, pa i kremama i maskama iz kućne radinosti, dakle onima koje su sami spravili. Mnogi Lavovi koristit će svoje sjajne liderske vještine kako bi pomogli okolišu. Govorit će na 'zelenim' skupovima, marširati uz ekološke udruge i zelene stranke, prikupljati sredstva i biti primjer drugima kako se živi zeleno. </p><h2>Djevica </h2><p>Nema većeg čistunca u zodijaku od Djevice. Dom čisti samo prirodnim sredstvima - ocat, soda bikarbona. Kućne ljubimce hranit će organskom hranom, isto kao i sebe i svoje ukućane. Djevice koriste svoje izvrsne istraživačke vještine kako bi pomogle okolišu. Izrađuju samostalno domaće proizvode za čišćenje i njegu kože i kose.</p><p>Nerado bacaju stare predmete, nego ih popravljaju, preuređuju i od starog stvaraju novo. Vodu ne piju direktno iz slavine, nego je destiliraju.</p><h2>Vaga </h2><p>Velike estete zodijaka znaju da ima mnogo ljepote u prirodi i prirodnim materijalima pa će za početak izbjegavati kupnju odjeće od viskoze. Tražit će samo pamuk i ostale prirodne materijale. Neće koristiti plastične vrećice, a plastične i staklene boce će odlagati u za to predviđene spremnike. Kupovat će i posuđe za kuhanje od nehrđajućeg čelika i koristiti energetski učinkovite žarulje. Podijelite jedan automobil sa suprugom. A spavanje u posteljini od svile ili organskog pamuka joj je posebni užitak. </p><h2>Škorpion </h2><p>Kad se Škorpion zagrije za neku ideju, postat će njezin vjerni poslanik i pobornik. 'Zeleni' Škorpion će brižno odvajati otpad, kupovati samo organske namirnice, izbjegavat će sve što je plastično i što na bilo koji način zagađuje okoliš. Oni mogu postati jedni od najizvrsnijih i najpredanijih zagovornika zaštite okoliša i planeta Zemlje.</p><p>Posebno su zainteresirani za zaštitu staništa divljih životinja, a rado pomažu i nezbrinutim životinjama. Mnogi Škorpioni ne jedu meso ili pokušavaju smanjiti njegovu potrošnju.</p><h2>Strijelac</h2><p>Strijelca će privući predmeti izrađeni od konoplje, umjesto u hotelu godišnji odmor će provesti u šatoru, a ima li financijskih sredstava, rado će ih uložiti u kupnju solarnog mobitela ili barem solarnog punjača za mobitel. Žive li u kući, ugradit će solarne panele i tako proizvoditi električnu energiju u vlastitoj režiji. Učinit će sve kako bi smanjio svoje račune za grijanje i hlađenje. I svaki slobodan dan iskoristit će kako bi pobjegao u prirodu, disao čisti zrak i popeo se na najviši vrh s kojega puca predivan pogled.</p><h2>Jarac </h2><p>Ekološki osviješten Jarac će vrlo ozbiljno pristupiti zagađenju okoliša. Kao prvo, promijenit će životne navike, od prehrane do same kulture života. Izbjegavat će sve što je umjetno, sintetičko, sve što ugrožava opstojnost šuma i prirode. Osigurat će i da mu dom ima učinkovitu izolaciju kako bi što manje trošio električnu energiju.</p><p>Koristit će prirodnu žbuku i boju na zidovima stana u kojem živi. I na kraju, bit će odlučan u namjeri da auto zamijeni kvalitetnim biciklom.</p><h2>Vodenjak</h2><p>Briga za planetu Zemlju je Vodenjaku često visoko postavljena na njegovoj ljestvici prioriteta. Oni se rado uključuju u sve dobrotvorne akcije i podižu svijest o važnosti čuvanja okoliša. Ljuti ga nemar političara po pitanju ekologije i rado će se uključiti u protestne aktivnosti ako se time štite zelene površine u gradu u kojemu živi. Zeleno je za njih stil života pa će saditi drveće u urbanim područjima. Naime, jedno stablo može apsorbirati oko 49 kilograma CO2 godišnje.</p><h2>Ribe </h2><p>Ribe su izuzetno osjetljive na negativne ljude, a potom i na sva onečišćenja. Oni će svoj dom učiniti zelenom oazom. Imat će mnogo kućnog bilja, koristit će lampe od himalajske soli koje uklanjaju prašinu, pelud i ostala onečišćenja iz zraka. Pobrinut će se da na tuš instaliraju filtere kojima će pročistiti vodu kojom se tuširaju.</p><p>Kupovat će samo organsko voće i povrće te koristiti biljne lijekove umjesto lijekova na recept, kad je to moguće. Voda je njihov element pa će podržati lokalne napore na čišćenju mora, jezera i potoka.</p>