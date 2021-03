Nedovoljno dozrio avokado može uništiti savršeno dobar ručak, a čekanje da omekša za savršeni recept ponekad nije rješenje. No ako znate što učiniti kako biste ubrzali ovaj proces, onda vam ništa ne predstavlja problem, piše Yahoo.

POGLEDAJTE VIDEO: Savjeti za njegu suhe kože

1. Kupite ga zrelog

Najbolji način da napravite recept koji ste planirali je vrlo očito rješenje, a to je da kupite avokado kad je spreman za konzumaciju. Možda vam je teško odabrati najbolji u varijacijama od zelenog do smeđeg, no nije teško pronaći savršeni.

Prije svega provjerite kakve je boje. Većina ih ima tamnozelenu, pa čak i gotovo crnu nijansu. Potom ga uzmite u ruku i nježno pritisnite. Trebao bi biti mekan, ali opet dovoljno čvrst. I na kraju, otkinite peteljku. Ako je ispod nje zelen, kupite ga. Ako je pak smeđe boje, ne kupujte.

2. Stavite ga u papirnatu vrećicu

Ako je avokado još zelen, prirodni način dozrijevanja je da ga ostavite tri do četiri dana u smeđoj papirnatoj vrećici. To će omogućiti otpuštanje prirodnih plinova koji će pospješiti dozrijevanje.

3. Smjestite ga kraj banana

Iste plinove koji pospješuju dozrijevanje sadrže i jabuke, kivi te banane. Kako biste sve ubrzali, u smeđu papirnatu vrećicu uz avokado stavite i bananu. Na taj način ćete dobiti zreliji avokado, ali i slasnu bananu spremnu za odličan kruh od banane.

4. Ispecite ga

Ako imate avokado koji je tamniji, ali još uvijek previše čvrst, stavite ga na nekoliko minuta u pećnicu. Ako je avokado još zelen, ostavite ga prije toga nekoliko dana u papirnatoj vrećici, pa tek potom ispecite. Najjednostavnije je ako ih umotate u foliju te pečete na 100 stupnjeva 10 do 15 minuta. To će bez pretjeranog zagrijavanja omogućiti omekšavanje voća.

5. Stavite ga u hladnjak

Ako je avokado dozrio, ali planirate ga pripremati tek sljedećeg dana, sačuvajte njegovu svježinu tako što ćete ga preko noći ostaviti u hladnjaku. To će mu omogućiti da zadrži sve svoje kvalitete dozrelog voća.