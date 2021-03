Ovi banana split ražnjići su jelo koje ćete brzo zavoljeti. Samo morate nabaviti jagode, ananas i bananu i štapiće za ražnjiće. Dodajte malo preljeva od čokolade i bilo kojih orašastih plodova i imate ukusnu proljetnu poslasticu.

Uvijek smo u potrazi za zabavnim poslasticama koje ćemo djeci poslužiti nakon zabavnog dana provedenog na otvorenom tijekom proljetnih mjeseci. Često može biti izuzetno izazovno pronaći snack koji nije pun loših tvari. No, ova jednostavna ideja za banana split ražnjiće ispunjava sve kriterije.

Budući da je voće ohlađeno, ova je poslastica i ukusna i osvježavajuća. Savršena za proljetne dane. Napraviti ove ražnjiće od banane zapravo je super jednostavno. Samo uzmite uobičajene sastojke za banana split, osim sladoleda. Stavite svoje ohlađeno voće na štapić, umočite u čokoladu, a zatim pospite kikirikijem.

Sastojci:

Upute:

Jagode prepolovite. Za svaku polovicu jagode izrežite komad banane i ananasa jednake veličine. Prvo stavite ananas, zatim bananu i na kraju jagodu. Stavite u zamrzivač na 10 minuta. Obložite kalup papirom za pečenje. Stavite nasjeckane orašaste plodove u tanjur koji ćete koristiti za umakanje.

Čokoladu otopite zagrijavanjem u mikrovalnoj pećnici na 30 sekundi, miješajući i ponavljajući postupak dok se ne otopi i postane glatka. Umočite hladno voće u čokoladu, zatim u orašaste plodove, a zatim stavite na pripremljeni pladanj, piše Our Family of Seven.