Do 28. veljače ove godine privremeno smo obustavili pokretanje mjera naplate te izvršenje trajnih naloga i izravnih terećenja, kažu u Zagrebačkoj banci.

Dodali su da građani neće imati dodatne troškove i da za to razdoblje neće obračunati zatezne kamate. Klijentima koji su pogođeni potresom omogućit će i trajnije mjere pomoći te moratorij na otplatu kredita.

I u Erste banci su zaustavili pokretanje ovrha te privremeno obustavili izvršenja trajnih naloga. I oni razmatraju mogućnost ugovaranja moratorija na otplatu kredita, a klijente će uskoro obavijestiti o mogućnostima.

U Privrednoj banci Zagreb kažu da korisnici kredita mogu ugovoriti moratorij u trajanju od 6 do 12 mjeseci, a banka će sudjelovati u troškovima solemnizacije, dok iznos ovisi o ugroženosti i stupnju oštećenja nekretnine. No neće automatski obustaviti naplatu trajnih naloga i za to se treba javiti u banku ili kontakt centar. Onima koji su ugovorili račun u poslovnicama PBZ-a Petrinja i Glina, tri mjeseca neće naplatiti naknadu za vođenje računa. I za dug PBZ Carda može se ugovoriti moratorij, a neće naplatiti ni neke naknade. PBZ će pogođenim poduzetnicima i obrtnicima obustaviti automatske naplate te omogućiti ugovaranje odgode otplate kredita, moratorij.

I Addiko banka će omogućiti moratorij na kredite i poduzetnicima, a to mogu tražiti i telefonski te e-mailom.

I iz Sberbank kažu da pripremaju mjere za klijente Sisačko-moslavačke i okolnih županija pogođenih potresom, a ima ih oko 1500. Privremeno su im obustavili pokretanje ovrha, a moći će ugovoriti moratorij na otplatu kredita i slične oblike restrukturiranja.

I Hrvatska poštanska banka će onima s područja pogođenog potresom omogućiti moratorij na kredite i neće pokretati ovrhe. I RBA priprema mogućnosti ugovaranja moratorija, obustavili su i pokretanje ovrha do finalizacije dugoročnog rješenja. RBA poziva one koji imaju trajni nalog da im se jave za dogovor. I OTP banka će klijentima s potresom pogođenog područja odobravati moratorij na kredite, a to mogu zatražiti preko web obrasca, telefonski ili u poslovnici. Oni koji u OTP banci ispune uvjete za moratorij na kredit neće imati dodatne troškove obrade kredita ni solemnizacije aneksa ugovora o kreditu.