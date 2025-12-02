Obavijesti

EVO KAKVI SU OVE GODINE BILI HIT

Baš smo čistunci: Hrvati na Crni petak najviše kupuju usisavače

Piše Karolina Krčelić,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Gaby Oraa

Na ovogodišnji Crni petak Hrvati su pokazali da im je čistoća prioritet - najtraženiji uređaji bili su robotski usisavači koji olakšavaju svakodnevno čišćenje doma

Na ovogodišnji Crni petak fiskalizirano je ukupno 5.068.773 računa u maloprodaji, bez prodaje vozila. Ukupni promet dosegnuo je 106,8 milijuna eura — gotovo 5,5 % više nego lani. 

Prema nekim procjenama, kad se uzme u obzir broj stanovnika, to znači da je svaki Hrvat u prosjeku “iskeširao” oko 27,8 eura na Crni petak.

Hit su usisavači

Među proizvodima koji su se najbrže rasprodavali — i koji su postali pravi “simbol” ove godine — dominiraju robotski usisavači. Pokazalo se da su oni apsolutni hit: dok je u prethodnim godinama najčešći izbor bio klasični štapni usisavač, ove godine kupci očito žele više — da im kuću posprema “netko drugi”. 

Na drugom mjestu najtraženijih artikala su — kako se navodi — televizori. Treće mjesto tradicionalno zauzimaju igračke, što sugerira da su mnogi kupovali poklone uoči Božića. 

Što to govori o nama?

Čini se da su Hrvati  barem na jednu subotu u godini  odlučili da “čistoća” nije luksuz, nego prioritet. Kupnja robota-usisavača umjesto običnih pokazuje želju za praktičnošću i uštedom vremena. Također, činjenica da su televizori i igračke visoko na popisu otkriva da su potrošači kombinirali korisno (čišćenje, čišći zrak u kući) s poklonima i zabavom — što je tipično za blagdansko razdoblje.

S obzirom na iznos i rast potrošnje, može se reći da je Crni petak 2025. bio za trgovce iznimno uspješan, a za kupce prilika da se opreme “onim što im zaista treba”.

