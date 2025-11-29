Trgovci na 'Crni petak' zaradili su čak 106,8 milijuna eura

Na ovogodišnji "Crni petak" 28. studenoga trgovci u Hrvatskoj ostvarili su 106,8 milijuna eura prometa ili 5,5 posto više nego lani, ispostavivši pritom nešto više od 5,1 milijun računa ili 0,5 posto više nego na "crni petak" lani, podaci su Porezne uprave iz sustava fiskalizacije objavljeni u subotu. Podaci iz sustava fiskalizacije u djelatnosti trgovine na malo, osim trgovine motornih vozila i motocikala, pokazuju da je na dan crnog petka 28. studenog ove godine ukupan broj fiskaliziranih računa bio 5.068.773 računa, a iznos 106,8 milijuna eura.

Na prošlogodišnji "crni petak", koji je "pao" na 29. studenoga, fiskalizirano je 5.043.350 računa, ukupne vrijednosti 101,3 milijuna eura. Iz navedenog je vidljivo da je u djelatnosti trgovine na malo, osim trgovine motornih vozila i motocikla broj računa povećan za 0,5 posto, a iznos računa za 5,5 posto.

Podaci Porezne uprave pokazuju i da je u tjednu "Crnog petka" ove godine, od 24. do 28. studenog, u trgovini na malo, osim trgovine motornih vozila i motocikala izdano 22.916.259 računa, a ostvaren je promet od 435,1 milijun eura. U tjednu prije, od 17. do 21. studenog, broj fisklaiziranih računa je bio 20.252.283, a iznos 378,5 milijuna eura.

Tako je broj računa na tjednoj razini porastao 13,2 posto, a iznos za gotovo 15 posto.

Na godišnjoj razini, tjedna "Crnog petka" ove godine u odnosu na tjedan "Crnog petka" lani broj računa je pao za 0,87 posto, a iznos računa je porastao za 8,17 posto.

Promet u svim djelatnostima povećan za 6,65 posto

Podaci Porezne uprave pokazuju i da je na dan "Crnog petka" 29. studenog 2024. godine za sve djelatnosti ukupan broj fiskaliziranih računa bio je 7.787.016 računa, a iznos računa gotovo 155 milijuna eura, dok je na dan crnog petka ove godine, odnosno 28. studenog, ukupan broj fiskaliziranih računa bio 7.909.524 računa, a iznos 165,3 milijuna eura.

Iz navedenog je vidljivo da je za sve djelatnosti broj računa povećan za 1,57 posto, a iznos računa za 6,65 posto..

"Crni petak" (Black friday) kolokvijalni je naziv petka nakon Dana zahvalnosti u SAD-u, koji označava početak predblagdanske kupovine. Taj se običaj, kojeg karakteriziraju sniženja u trgovinama, proširio diljem svijeta, pri čemu se popusti i promotivne prodaje najčešće protežu i na razdoblje duže od samo jednog dana.