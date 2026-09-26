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Beatlesi objavili pretposljednji album i popeli se vrh glazbenih ljestvica u Engleskoj i Americi
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Dana 26. rujna 1969. godine izašao je “Abbey Road”, pretposljednji album Beatlesa. Bio je to njihov jedanaesti zajednički album. U SAD je stigao 1. listopada i u obje zemlje, Velikoj Britaniji i SAD-u, popeo se na vrh glazbene ljestvice. Naslovnica albuma jedna je od najpoznatijih u povijesti glazbe.
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