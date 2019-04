Belan: Napokon vidim, u samo 15 minuta skinuo sam mrenu

Probleme s dioptrijom imao sam od dvadesetih, ali to mi nije naročito smetalo. No prve probleme s mrenom primijetio sam prije četiri godine, priča nam Neno Belan (57).

- Primijetio sam da mi se vid počeo mutiti bez obzira na naočale koje sam koristio za čitanje, a dioptrija mi se s 1,5 povećala na 2. To sam najprije primijetio pri vožnji automobila i rada za računalom u studiju. Otišao sam na pregled i utvrđeno je da imam sivu mrenu. Znajući da kod mrene nema povratka i da se s vremenom stanje samo može pogoršati, odlučio sam se na operaciju - kaže pjevač koji se istom operacijom zauvijek riješio i naočala.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Ispričao nam je kako je sve izgledalo.

- Prvo se krene sa psihološkom pripremom. Bio sam jako napet znajući da će mi netko fizički intervenirati na oku pa me razgovor s liječnicom smirio. Zatim je uslijedilo ukapavanje kapi za širenje zjenica i umrtvljivanje zjenice. Potom se mini škripom rašire kapci - kaže i dodaje:

- Legneš na operacijski stol, prekriju te plahtom koja ima rupu samo na mjestu oka. Iznad vas su golemo svjetlo i liječnica. U jednom trenu mi je rekla da će probat nešto da vidi boli li me, a kad sam skužio da me ‘cima’, već je počela sa zahvatom. Htjela me još opustiti. Kad sam shvatio da je zahvat već u tijeku i da me ništa ne boli, momentalno me prošla nervoza. Leća se ugrađuje tako da kirurg izvadi prirodnu leću iz oka i zamijeni je umjetnom. Jednom ugrađena leća ostaje doživotno u oku i ne treba je mijenjati. Uvelike poboljšava kvalitetu života, a mrena se više ne može pojaviti.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Dok to rade, drma vam se slika i sve se zamuti, pa kako padne tlak u oku, pojave se zvjezdice lijevo, desno. Totalno neki ludi film. Taman kad se opustio, kaže, sve je bilo gotovo.

- Ako smijem usporediti, jednostavnije je nego kod zubara - kaže uz smijeh.

Iako se istodobno mogu tretirati oba oka, preporučljivo je prvo raditi jedno pa drugo. U Neninu slučaju problematičnije je bilo lijevo oko, tako da se sad sprema za zahvat na desnom.

