<p>Nathan kaže kako je 30. kolovoza netko ukrao psića dok je on na nekoliko minuta otišao na toalet, piše <a href="https://www.dailymail.co.uk/news/article-8685575/Homeless-man-heartbroken-thief-steals-beloved-dog-Shaggy-saved-bin.html">Daily Mail.</a></p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Pas je ljubomoran na plišanog medvjedića</p><p>Kad je shvatio da Shaggy nema, trčao je od čovjeka do čovjeka tražeći pomoć, a obratio se i policajcu. No svi su ga ignorirali.</p><p>- Sve što sam mogao je sjediti na svom krevetu i plakati - kazao je Nathan.</p><p>Sad nudi oko 1400 kuna, sav novac koji ima, kako bi mu nepoznati lopov vratio njegovog psića. Kaže kako je obećao Shaggy da će se brinuti o njoj kad ju je pronašao u kanti za smeće gdje ju je netko odbacio. Odveo ju je veterinaru koji mu je rekao da su psića zlostavljali. Odlučio je spasiti je pod svaku cijenu. Zato je svoje potrebe ostavio po strani kako bi mogao kupovati skupu hranu koju je Shaggy trebala za oporavak.</p><p>- Jako pazim na to što jede. Spasio sam je, ali zapravo je ona spasila mene - ustvrdio je muškarac. On i psić postali su nerazdvojni i Nathan ju je uvijek nosio uz sebe gdje god išao. Poruka na Facebooku u grupi <a href="https://www.facebook.com/gorgeousgizmo/photos/a.1057818251082178/1499108893619776">Help Find Gizmo’s Friends</a> postala je viralna i dotaknula je ljude.</p><p>- Molim se da će se ovo dvoje uskoro opet naći zajedno - piše čitateljica.</p><p>- Nadam se da će mu je odmah vratiti, oni trebaju jedno drugo - napisala je druga.<br/> - Njihove duše ujedinile su teškoće. Nadam se da će se opet pronaći - nastavlja treći.</p><p>Nathan i dalje sjedi na svojem krevetu nadajući se kako će mu se prijateljica ipak nekako ubrzo vratiti.</p><p> </p>