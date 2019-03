Bez doručka se mršavi, ali je važan da bismo imali energije

Poznata izreka: 'Doručak pojedi sam, ručak podijeli s prijateljem, večeru daj neprijatelju' potpuna je besmislica'. Kad smo surađivali s kardiokirurzima iz SAD-a, primijetio sam da većina njih ujutro u najboljem slučaju popije šalicu kave. Tek u podne pojedu sendvič, što zovu ručkom i tek u večernjim satima kad dođu kući jedu 'normalan' obrok, a nerijetko i vježbaju. Čini se da ljudi koji tako žive, žive dugo i zdravo, ispalio je ovih dana poznati ruski kardiokirurg i akademik Ruske akademije znanosti Leo Bokeria te tako ponovo aktualizirao raspravu o važnosti prvog jutarnjeg obroka u danu koja traje godinama.

Duhove oko te teme najviše je vjerojatno uzburkao biokemičar sa Sveučilišta Buckingham, profesor Terence Kealey, autor knjige 'Doručak je opasan obrok', koja je objavljena krajem 2016. godine. U knjizi je opisao vlastita iskustva nakon što se suočio s dijagnozom dijabetesa tipa 2, te rezultatima istraživanja provedenima među ljudima s istom dijagnozom. Slično su pokazala i novija istraživanja provedena na Sveučilištu Cornell, koja je vodio profesor David Levitsky: Da ljudi koji preskaču doručak tijekom nekoliko tjedana mogu izgubiti značajan višak kilograma.

Levitsky je pratio dvije skupine ispitanika: jednu koja je redovito doručkovala, i drugu grupu ljudi koji nisu jeli ujutro. Pokazalo se da su oni koji preskaču doručak u prosjeku u organizam unijeli 408 kalorija manje u odnosu na grupu koja redovito doručkuje.

- Razumijem da je preskakanje doručka u suprotnosti sa svim onim što smo do sada znali o zdravoj prehrani, no ovi rezultati navode na razmišljanje o tome koliko je jutarnji obrok važan - kaže. Dodaje kako to ipak ne vrijedi za ljude koji imaju problema s dijabetesom i pate od hipoglikemija, jer oni ne smiju preskakati obroke, da bi održali razinu glukoze.

Iako se ovo pitanje sve češće otvara, naša sugovornica, nutricionistica Sandra Marić Bulat kaže kako se preporuke Svjetske zdravstvene organizacije oko toga još nisu mijenjale, niti ima naznaka da hoće. I većina stručnjaka još se drži one da je doručak vrlo važan.

- Između ostaloga, važan je za održanje razine šećera u krvi nakon noćnog posta, jer se tako sprečavaju napadi gladi kasnije, recimo oko 10 ili 11 sati, kad većina ljudi nema vremena za obrok. Ako preskočite doručak, to je vrijeme kad će vam pasti energija, zbog pada šećera u krvi, i to vrijeme kad smo obično na poslu i kad nam je energija najpotrebnija - komentira nutricionistica Sandra Marić Bulat. Ako čovjek ne doručkuje, oko 11 sati će vjerojatno posegnuti za bilo čime što mu prvo dođe pod ruku, dakle pecivima, keksima ili čipsom, što je hrana koja nema nutritivnu vrijednost, a prepuna je kalorija, dodaje.

- Zato doručak ne bi trebalo izbjegavati, a ključ razlike u mišljenjima je vjerojatno u tome koje namirnice ujutro biramo - kaže sugovornica. Naime, ruski akademik Leo Bokeria tezu u korist preskakanja doručka potkrijepio je time da u rano jutro nije zdravo sjesti za stol i 'pojesti pun tanjur mesa, nekoliko kriški kruha i sve zaliti čašom soka'.

- To je točno, takav doručak se ne preporučuje. Dan treba započeti s lako probavljivim namirnicama koje će nam dati energiju, a neće opteretiti želudac - kaže nutricionistica. Na primjer, ujutro je dobro jesti svježe voće, koje sadrži šećer, pa nam daje energiju i pojačava zalihu vitamina.

- Dobra jutarnja kombinacija su dvije žlice zobene kaše bez dodanog šećera, u koju ste narezali pola jabuke i pola banane, na primjer. Alternativa može biti zobena kaša s bobičastim voćem. Oni koji ujutro trebaju više energije, u zobenu kašu mogu dodati i nekoliko sjeckanih badema, koji su dobar izbor proteina, a ako trebate 'jači' doručak, dobar izbor je omlet od jaja - kaže sugovornica.

- Ujutro ne bi trebalo pretjerivati s ugljikohidratima i šećerom, pa se preporučuje izbjegavati bijeli kruh i peciva od bijelog brašna. Najbolje je izabrati krišku integralnog kruha, i to – jednu, kaže nutricionistica.

Dodaje kako uz jutarnji obrok koji nije voćni možemo popiti i čašu svježe iscijeđenog soka od naranče, ili vodu, dok se nikako ne preporučuju industrijski obrađeni sokovi s dodatkom šećera.



