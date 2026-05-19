Bicikliranje 'ubije' 700 kalorija, tenis 500, šetnja 150... Znate li koliko sprži prdec? Evo izračuna
Kad govorimo o potrošnji kalorija, najčešće mislimo na trening, trčanje, bicikliranje ili sate provedene u teretani. Sat vožnje bicikla može potrošiti između 400 i 700 kalorija, ovisno o intenzitetu i terenu. Lagana šetnja troši oko 150 do 250 kalorija, dok rekreativni tenis može potrošiti više od 500 kalorija.
No ljudsko tijelo troši energiju i tijekom mnogo običnijih, svakodnevnih i (ne)običnih aktivnosti. Disanje, probava, treptanje, održavanje tjelesne temperature — sve to traži energiju. A tu dolazimo i do pitanja koje zvuči kao šala, ali ima sasvim ozbiljnu fizikalnu pozadinu: koliko kalorija troši jedan PRDEC?
Fizikalno gledano, riječ je o procesu u kojem tijelo stvara tlak i izbacuje određeni volumen plina. Formula kojom se to može približno izračunati glasi:
rad = tlak × volumen
Ako uzmemo prosječne vrijednosti — volumen plina od oko 100 mililitara i tlak od približno 5 kilopaskala — dolazimo do vrlo male potrošnje energije. Pretvoreno u kalorije, jedan prdec troši otprilike:
0,0001 do 0,001 kalorije.
Drugim riječima, da biste potrošili jednu jedinu kaloriju, trebalo bi vam nekoliko stotina, možda i više od tisuću “ponavljanja”. Dakle, ne, prdenje nije novi fitness trend, koliko god internet volio takve ideje.
Za razliku od toga, smijanje ima nešto ozbiljniji učinak na tijelo. Tijekom iskrenog smijeha aktiviraju se mišići lica, trbuha i dijafragme, ubrzava se disanje, a srce radi malo intenzivnije. Procjenjuje se da 10 do 15 minuta smijanja može potrošiti između 20 i 40 kalorija.
To, naravno, neće zamijeniti trening, ali dobro objašnjava zašto se nakon pravog smijeha osjećamo fizički lakše. A ponekad, ako je smijeh baš nekontroliran, posljedice mogu biti i vrlo praktične prirode.
Čak i zijevanje troši malu količinu energije. Tijekom zijevanja aktiviraju se mišići čeljusti, lica i dišnog sustava, a tijelo nakratko povećava unos zraka. Potrošnja je minimalna — oko 0,01 kaloriju po zijevanju — ali i to pokazuje koliko organizam stalno radi, čak i kad nam se čini da ne radi ništa.
Plinovi u tijelu nastaju kao prirodan dio probave. Bakterije u debelom crijevu razgrađuju hranu, osobito vlakna i određene ugljikohidrate, pri čemu nastaju plinovi poput ugljikova dioksida, vodika i metana. Zato namirnice poput graha, leće, kupusa, brokule ili proteinski bogata prehrana često pojačavaju aktivnost probavnog sustava.
Zanimljivo je da zdravija prehrana, posebno ona bogata vlaknima, često znači i više plinova. Drugim riječima, tijelo možda radi dobar posao — samo to ponekad radi vrlo glasno.
Zaključak je jednostavan: od prdenja, smijanja ili zijevanja nećete smršavjeti. No ova neobična računica podsjeća da tijelo troši energiju doslovno cijelo vrijeme, čak i tijekom aktivnosti koje nam djeluju potpuno banalno.
I možda nakon prdenja ili smijanja nećete biti lakši na vagi — ali vrlo vjerojatno će vam biti lakše.
