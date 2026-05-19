Bicikliranje 'ubije' 700 kalorija, tenis 500, šetnja 150... Znate li koliko sprži prdec? Evo izračuna

Kad govorimo o potrošnji kalorija, najčešće mislimo na trening, trčanje, bicikliranje ili sate provedene u teretani. Sat vožnje bicikla može potrošiti između 400 i 700 kalorija, ovisno o intenzitetu i terenu. Lagana šetnja troši oko 150 do 250 kalorija, dok rekreativni tenis može potrošiti više od 500 kalorija.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 02:28 MUČE VAS 'ŠLAUFOVI' OKO STRUKA? PIJTE OVA PIĆA I OTOPITE MASTI | Video: 24sata/pixsell

No ljudsko tijelo troši energiju i tijekom mnogo običnijih, svakodnevnih i (ne)običnih aktivnosti. Disanje, probava, treptanje, održavanje tjelesne temperature — sve to traži energiju. A tu dolazimo i do pitanja koje zvuči kao šala, ali ima sasvim ozbiljnu fizikalnu pozadinu: koliko kalorija troši jedan PRDEC?

Fizikalno gledano, riječ je o procesu u kojem tijelo stvara tlak i izbacuje određeni volumen plina. Formula kojom se to može približno izračunati glasi:

rad = tlak × volumen

Ako uzmemo prosječne vrijednosti — volumen plina od oko 100 mililitara i tlak od približno 5 kilopaskala — dolazimo do vrlo male potrošnje energije. Pretvoreno u kalorije, jedan prdec troši otprilike:

0,0001 do 0,001 kalorije.

Drugim riječima, da biste potrošili jednu jedinu kaloriju, trebalo bi vam nekoliko stotina, možda i više od tisuću “ponavljanja”. Dakle, ne, prdenje nije novi fitness trend, koliko god internet volio takve ideje.

Foto: Dreamstime

Za razliku od toga, smijanje ima nešto ozbiljniji učinak na tijelo. Tijekom iskrenog smijeha aktiviraju se mišići lica, trbuha i dijafragme, ubrzava se disanje, a srce radi malo intenzivnije. Procjenjuje se da 10 do 15 minuta smijanja može potrošiti između 20 i 40 kalorija.

To, naravno, neće zamijeniti trening, ali dobro objašnjava zašto se nakon pravog smijeha osjećamo fizički lakše. A ponekad, ako je smijeh baš nekontroliran, posljedice mogu biti i vrlo praktične prirode.

Čak i zijevanje troši malu količinu energije. Tijekom zijevanja aktiviraju se mišići čeljusti, lica i dišnog sustava, a tijelo nakratko povećava unos zraka. Potrošnja je minimalna — oko 0,01 kaloriju po zijevanju — ali i to pokazuje koliko organizam stalno radi, čak i kad nam se čini da ne radi ništa.

Plinovi u tijelu nastaju kao prirodan dio probave. Bakterije u debelom crijevu razgrađuju hranu, osobito vlakna i određene ugljikohidrate, pri čemu nastaju plinovi poput ugljikova dioksida, vodika i metana. Zato namirnice poput graha, leće, kupusa, brokule ili proteinski bogata prehrana često pojačavaju aktivnost probavnog sustava.

Foto: Dreamstime

Zanimljivo je da zdravija prehrana, posebno ona bogata vlaknima, često znači i više plinova. Drugim riječima, tijelo možda radi dobar posao — samo to ponekad radi vrlo glasno.

Zaključak je jednostavan: od prdenja, smijanja ili zijevanja nećete smršavjeti. No ova neobična računica podsjeća da tijelo troši energiju doslovno cijelo vrijeme, čak i tijekom aktivnosti koje nam djeluju potpuno banalno.

I možda nakon prdenja ili smijanja nećete biti lakši na vagi — ali vrlo vjerojatno će vam biti lakše.

Generirano pomoću AI-a