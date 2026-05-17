KONTROLA APETITA

Pridržavajte se ovih deset jednostavnih načina za kontrolu prehrane i želje za hranom

Piše 24sata,
Čitanje članka: 3 min
Foto: 123rf/ILUSTRACIJA

Da biste uspješno smršavili, morate smanjiti broj kalorija koje unosite svaki dan. Međutim, dijete često dovode do povećanog apetita i gladi, što otežava mršavljenje. Stoga je važno promijeniti neke dnevne navike.

Smanjenje apetita i žudnje za hranom uključuje kombinaciju promjena u prehrani, promjena u ponašanju i prilagodbi načina života. Već poznate strategije su povećanje unosa proteina i vlakana te brojanje kalorija. No, postoje i neki trikovi koji će vam pomoći da ne posežete za hranom iz pogrešnih razloga.

1. Žvakanje žvakaće gume u trgovini

Možda ste čuli da ne biste trebali kupovati hranu kada ste gladni. Mogla bi pomoći i žvakaća guma bez šećera prije nego što krenete prema policama. Dok su žvakali žvaku, ljudi su se osjećali manje gladnima i imali su manje žudnje za nezdravom hranom, prema dva istraživanja. Kao rezultat toga, kupovali su manje visokokaloričnih grickalica, poput čipsa, i donosili kući zdravije opcije, poput povrća.

2. Poslužite se prvo zdravim namirnicama

Bez obzira jedete li kod kuće ili birate iz ponude u kantini, prvo napunite tanjur najzdravijim namirnicama. Gosti na švedskim stolovima obično uzimaju veće porcije prvih nekoliko namirnica koje vide, pokazuje studija. Stoga, razmislite prije nego što počnete gomilati na tanjur. Poslužite povrće ili cjelovite žitarice prije masnijeg mesa i priloga kako ne biste pojeli previše kalorične hrane.

3. Kupite ručak gotovinom

Lakše je kupiti nezdravu hranu i deserte kada plaćate plastikom. Nešto u vezi s davanjem gotovine tjera ljude da se zapitaju. Na primjer, kada je srednjoškolcima rečeno da koriste gotovinu za plaćanje manje zdrave hrane poput kolačića, dvaput su razmislili o tome koliko će potrošiti.

4. Isključite kulinarske emisije

Ako pokušavate smršavjeti, gledanje hrane na TV-u moglo bi vas potaknuti da poželite nešto užinati. Ljudi na dijeti jedu više slatkiša dok gledaju emisije vezane uz hranu nego kada gledaju programe bez hrane, pokazuju istraživanja.

5. Koristite plave tanjure

Vjerovali ili ne, boja vašeg posuđa može utjecati na količinu hrane koju si poslužujete. Što se hrana više stapa s bojom tanjura, vjerojatnije je da ćete ćete uzeti više hrane, pokazuju istraživanja. Stoga razmislite o korištenju tanjura u drugoj nijansi.

6. Koristite manji pribor za jelo

Veličina vašeg tanjura i pribora daje vašem mozgu znakove o tome koliko biste "trebali" pojesti - a veći tanjur znači više hrane. U jednoj studiji, ljudi na kineskom švedskom stolu koji su dobili veliki tanjur poslužili su si 52% više hrane i pojeli 45% više od onih s manjim tanjurima.

7. Pritisnite gumb za pauzu prije nego što se prepustite želji

Jedenje jer vam je dosadno, umorni ste ili napeti može vas učiniti da se osjećate izvan kontrole. Pokušajte odgoditi poriv za jelom. Kada vas uhvati želja, radite nešto drugo 5 do 10 minuta, a zatim provjerite želite li još uvijek jesti. Vjerojatno će poriv barem malo izblijedjeti.

8. Držite nezdrave grickalice izvan vidokruga

Sakrijte nezdravu hranu poput bombona i čipsa tamo gdje ih ne možete vidjeti. Možda ćete jesti manje. Kada su uredski radnici držali čokolade na svojim stolovima, jeli su 48% više nego kada su bile udaljeni 2 metra. Ako su stavili čokolade u ladice svog stola, pojeli su 25% manje nego da su im slatkiši bili na stolovima.

9. Uvijek naručite male porcije

Velika posuda može vas navesti da pojedete više, čak i ako ste siti ili vam kokice nisu ukusne. U jednoj studiji, posjetitelji kina dobili su besplatne kokice u srednjim ili velikim posudama. Neke su bile svježe i ukusne, a neke ustajale. Ljudi kojima su dane svježe kokice u velikim posudama pojeli su 45% više od onih koji su ih dobili u srednjim posudama. Čak su i oni koji su dobili ustajale kokice u velikim posudama pojeli 33% više od onih sa srednjim posudama.

10. Jedite polako i pijte vodu

Uzimajte manje zalogaje. Žvačite hranu polako. Uzmite si malo više vremena između zalogaja. I pijte vodu dok jedete. Istraživanja pokazuju da su ovi jednostavni koraci ključni ako želite smanjiti unos kalorija, a i dalje se osjećati sito.


 

