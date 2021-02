- Ne mogu se sjetiti vremena kada nisam bila ovisan o dijetnoj koli, to je bila moja velika ovisnost. Evo samo jedne uspomene: Sjedim za stolom kod bake na sjevernom Cipru i vrištim jer mi majka neće napuniti čašu tim opojnim napitkom. Imam četiri ili pet godina. Moja baka gleda uznemireno, dok ja neutješno zavijam. Majka ne popušta - priča britanska novinarka The Guardiana, Sirin Kale, koja je za taj list opisala kako se uspjela izboriti s 27 godina dugom ovisnošću.

Prisjetila se brojnih situacija iz života u kojima je bilo očito da je ovisnica o tom napitku.

'Anoreksična sam tinejdžerica. Nakon dugog izgladnjivanja idem u trgovinu i nagradim se bocom dijetne kole. (Moja mama više ju ne želi donijeti kući zbog moje ovisnosti). Zbog niske razine šećera u krvi okus umjetne slatkoće izaziva pravu euforiju... Moj je 30. rođendan. Na poslu sam, kod bivšeg poslodavca. Uz veliku pompu, moj šef donosi osam pakiranja dijetne kole sa zapaljenom svijećom. Oduševljena sam...' - piše Sirin.

- Dijetnu kolu pijem od trenutka kada se probudim do odlaska na spavanje. Pet konzervi tijekom dobrih dana, sedam ako je dan loš. Moj dečko se šali na račun moje jutarnje rutine: Probudim se, odlazim u kuhinju, zvuk pucanja dok otvaram limenku, pa šištanje iz limenke... Da, svako jutro. Koristeći matematičke formule, pretpostavljam da sam popila 11.315 litara dijetne kole u svojih 31 godinu života. Zapravo sam računala konzervativno, sigurno je mnogo više. To je i više od 11.000 litara karameliziranog sirupa koji fermentira u mojoj utrobi, kupajući moju jetru u mjehurićima pjene - piše.

- Zaista želim prestati piti dijetnu kolu - i to ne samo zato što godišnje potrošim najmanje 4300 kuna na to. Neugodno mi je i loše. Kad odem na godišnji odmor, napunim kolica u supermarketu kolom, što zabavlja moje prijatelje. Uznemirim se ako u hladnjaku nemam dijetnu kolu kad se bliži vrijeme spavanja. Trčim u trgovinu usred noći kako bih bila sigurna da će me ujutro čekati moje omiljeno piće. Nedavno sam provela godinu dana na lijekovima na recept zbog problema sa želucem, što je sigurno potaknula prekomjerna konzumacija dijetalne koke. To kaže moj obiteljski liječnik. Dakle, ako vas niti endoskopija ne spriječi u tome da pijete gazirana pića, onda znate da ste ovisnik - nastavlja Sirin.

Kako bi smanjila troškove, kupuje pakete kole s 24 limenke, kaže. Tamo je poznaju i već podsjećaju ako zaboravi uzeti svoj paket. Zastrašujuće, naravno, no Sirin je to smatrala korisnim, dok se nije poželjela riješiti te svoje ovisnosti.

- Želim prestati. Moram dati otkaz. U dvadesetim sam godinama prestala pušiti od prve, ali s dijetnom kolom ne usuđujem se ni pokušati. Stoga sam osvijestila ovaj svoj problem, prvenstveno zato da osvijestim odgovornost, i postavila cilj: Do kraja siječnja 2021. moram biti 'čista'. Da budem iskrena, nisam mislila da mogu uspjeti.

Nije počelo dobro. Zalihe sam iscrpila na Silvestrovo, pijući iz dvolitarske boce poput djeteta koje sisa majčina prsa. Na Novu godinu probudim se mamurna i gledam TV u krevetu s dečkom. Naručujemo pizzu. 'Dodajte konzervu dijetne kole', kažem mu, no on me podsjeća na odluku. U glavi mi lupa, pomoći bi mogao jedino okus karamela koji ima dijetna kola. 'Naruči', kažem, ne ostavljajući prostor za raspravu. Kad je stigla, popila sam ju uz glasne zvukove užitka.

Sljedeći dan je gori. Žudim za dijetnom kolom i zamišljam sićušni dio svog mozga - otprilike paralelan s jezikom i gornjim nepcem - koji se neće aktivirati ako ne popijem dijetalnu kolu. Želim baciti kantu dijetalne kole na ovo mjesto i gledati kako se želja gasi. Znam da moja glavobolja inače neće nestati. Osjećam se užasno.

Po riječima dr. Sally Marlow, specijalistice za ovisnost i mentalno zdravlje s King's Collegea u Londonu, razlog tome je što se kofein fizički povlači iz mog tijela. Prosječna konzerva dijetne kole sadrži 42 mg kofeina, što je približno dvije trećine šalice espressa. Kofein je medicinski priznata supstanca ovisnosti koja, kad se uzima u velikim količinama, aktivira krug koji u mozgu izaziva osjećaj kao kad primimo nagradu.

- Kofein će stimulirati putove neurotransmitera, uključujući dopamin. Vaš mozak se navikao dobiti određenu količinu kofeina i kad ga oduzmete, prolazi kroz krizu odvikavanja. To je fizički problem, mogu se javiti jake glavobolje - kaže Marlow, koja je Sirin priznala nešto neočekivano: I sama je bila ovisnica o dijetnoj koli.

- Uspjela sam je prestati piti prije četiri godine, ali morala sam biti vrlo odlučna. Mislim da za mene nije odvikavanje kod kojeg je dopušteno popiti jedno piće, jer bih brzo završila na pet, šest limenki dnevno - kazala je Marlow, dodavši da su joj trebala četiri pokušaja da uspije pobijediti tu naviku.

- Olakšanje je čuti kako mi stručnjak govori da je moja ovisnost o dijetnoj koli baš to, a ne 'samo' loša navika - kaže Sirin, na što Marlow dodaje kako je riječ o ovisnosti koja ima biološku i psihološku komponentu. Biološka komponenta je fiziološka žudnja vašeg tijela za supstancom koja izaziva ovisnost, poput kofeina, nikotina ili alkohola. Čim unesete tu supstancu u tijelo, vaš mozak to sazna i osjeti i vremenom razvijete toleranciju na tu tvar.

No, tu je i psihološki učinak otvaranja limenke koka kole, kaže Marlow.

- Otvorila bih konzervu i bilo je gotovo kao s onim psićem iz Pavlovljevog pokusa. To je psihološki aspekt ovisnosti. Trebalo mi je 17 dana da prestanem osjećati ​​ovisnost, a prvih nekoliko dana bilo je jako intenzivno - poručila je Marlow Sirin kad je započela.

- Nemam snage samo hladno odrezati kao ona, pa sam improvizirala odvikavanje - priča Sirin. Odlučila je odvikavati se polako, tako da prvi tjedan pije samo dvije konzerve na dan, drugi po jednu, pa tek onda pokušati izdržati cijeli tjedan bez koka kole. Odjurila je u trgovinu i kupila paket od osam konzervi.

- Usta su mi se ovlažila dok sam ih nosila kući - piše novinarka.

Kako sam došla do točke da sam pupčanom vrpcom vezana za gazirano piće bez šećera?

Kao i mnoge žene, u tinejdžerskim godinama bila sam okrutna prema sebi. Odrasla sam tijekom dvije tisućitih, kada pokreta za pozitivnost tijela nije bilo. Modeli su vrebali sa svih stranica časopisa. 'Ništa nema tako dobar okus kao osjećaj vitkosti', rekla je Kate Moss 2009. godine. Svesrdno sam internalizirala tu poruku. Svaka djevojka u mojoj školi težila je biti što mršavija. Toaleti su mirisali na povraćanje. Na ručku bi grupe djevojaka koje su bile na dijeti - uključujući i mene - odlazile ruku pod ruku do trgovine na uglu, zaobilazeći hranu, da bi kupile dijetnu kolu koja bi ih zasitila, a imala je - nula kalorija. Dijetna kola označavala je mršavost i socijalnu vrijednost. Svi smo željeli taj okus.

- Za mene je dijetna kola zapravo stvar kulture prehrane iz limenke - opisuje Sirin.

Prvi tjedan Sirinog odvikavanja prošao je bez incidenata.

- Pridružujem se Facebook grupi za podršku ovisnicima o dijetnoj koli koji su na odvikavanju i podrška koju sam dobila dirnula me do suza. 'Ako ja to mogu, može bilo tko', kaže jedan oporavljeni ovisnik, iako među onima koji pokušavaju ima mnogo onih koji pišu kako misle da nikad neće uspjeti. Osjećaju da ih mami da ju popiju... I mene, pomislim, istresajući posljednju kap iz posljednje limenke. I ja mislim da neću uspjeti - piše Sirin u svojoj ispovijesti.

Drugi tjedan programa odvikavanja, tijekom kojeg je ograničila konzumaciju kole na jednu limenku dnevno.

- Prvi dan je u redu, ali drugi dan puknem i popijem četiri limenke. Skrivam ih u dnu kante za reciklažu, nadajući se da moj dečko to neće primijetiti, ali on je to jutro izbrojao limenke u hladnjaku. Svađa. Ponižavajuće je, ali odgovornost mi pomaže u kontroli. Držim se jedne limenke na dan nakon toga, ali ispijajući istodobno više čaja nego što sam ga ikad popila u životu. Pitam se hoću li doći do točke kad mi se sviđa okus vode... - piše Sirin.

Prema riječima Ane Jezuite, specijalne savjetnice za promjene, stroga sam prema sebi.

- Dijetna kola vaš je prijatelj od četvrte godine života. To je sada Mount Everest u vašem životu, njegov dio koji ne možete samo tako zanemariti. Zato trebate stvoriti jednu naviku kojom ćete zamijeniti ovu, tako da pored tog Mount Everesta gradite male kamenčiće novog ponašanja - pojasnila je.

Jezuita kaže da je problem u tome što na Zapadu mislimo o sebi tako da podrazumijevamo da smo u prirodi loši, te da se stalno moramo kontrolirati. Pomaže mi da kalibriram svoja očekivanja na nešto realnije: Moram pomalo smanjiti konzumaciju kole s ciljem da je prestanem piti. I biti ljubaznija prema sebi, prihvaćati greške s manje gnušanja prema sebi. Štoviše, potiče me da uživam u koli dok ju pijem.

- Stvarno uživajte. Svaki put kad popijete piće, sjednite i pustite da se svijet zaustavi na minutu - savjetuje. Moja jutarnja dijetalna kola brzo postaje najbolji dio mog dana. Žudim za njom na životinjski način i pijem ju u malim gutljajima kako bi dragocjenost trajala što dulje.

Treći tjedan: tjedan bez kole. Prvog dana želim zaplakati. Nedostaje mi.

Hipnoterapeut i stručnjak za ovisnosti Jason Demant pomogao je ljudima pobijediti i mnogo teže ovisnosti. Ispituje Sirin o djetinjstvu, adolescenciji, o tome kakve veze stvara kad pomisli na kolu. Priča mu o poremećaju prehrane koji je imala kao tinejdžerica, o tome kako ju je pila umjesto ručka. Danas je potpuno ozdravila, ali dijetna kola i dalje je dio njenog života.

- Osjećate li često kao da stalno morate poštivati pravila? Jeste li uvijek dobra osoba? I uvijek činite samo ispravne stvari? - pita je.

- Da, odgovaram polako. Naporno radim na svom poslu, trudim se biti dobar prijatelj i partner, dobro jesti, vježbati. Dijetalna kola je jedina stvar za koju pomislim - dovraga, učinit ću što želim, pa makar i popiti galon kole... Demant objašnjava da dijetna koka kola pokreće moj ugrađeni sustav nagrađivanja, što je razlog zašto je ne mogu pustiti. 'Ona je vaš odmor od životnih obveza. Trebate pronaći nešto drugo što vam daje taj osjećaj. Dakle, treba naći nešto što bi vam, umjesto da se nagradite dijetnom kolom, dalo taj osjećaj da činite stvari za sebe i osjećate se voljeno', kaže.

- Uključujem male geste samopomoći u svoj dan. Provodim više vremena igrajući se sa svojom mačkom. Gledam 'lagane' opuštajuće serije na TV-u. Čitam u kadi. U sumrak slušam snimku hipnoterapije koju mi ​​je Demant poslao nakon naše seanse. 'Ne trebate piti dijetalnu kolu', kaže on, uz nježni zvuk klavira. Da, kimnem glavom. Ja to ne želim. I počinje se događati nešto čudesno. Prestajem misliti na dijetnu kolu. U mom hladnjaku više je nema i to mi je u redu. Ne nedostaje mi. Na moje zaprepaštenje, smršavila sam kilogram. Ravnodušna sam prema mršavljenju, ali to je fascinantno. Sugerira da mi je umjetni zaslađivač u dijetnoj koli pokretao apetit za slatkim stvarima.

Više od svega, osjećam se mirno. 'Kad ste ovisni o nečemu, vaš mozak uvijek razmišlja o tome gdje ćete dobiti sljedeći 'šut'. Ispijanje pet konzervi kole zauzima ogromnu količinu pažnje mozga. U redu je ako još razmišljate o njoj, no ona sad vaše misli ne troši kao nekada', kaže Marlow. Istina. Ne pratim više stalno koliko konzervi imam u hladnjaku niti trebam trčati u supermarket ako je nema.

Demant objašnjava da ubuduće moram biti oprezna, kako se ne bih vratila starim navikama. 'Možda mislite da ste pobijedili. No, pet minuta kasnije, uslijed ponavljanja nekog obrasca zbog kojeg ste ranije bili ovisni, već možete biti u trgovini i kupovati kolu. Zato, budite oprezni', kaže Demant. S tim se slaže i Marlow. Ljudi se često vrate u ovisnost kad pomisle da mogu popiti jednu čašu, da to mogu kontrolirati. Mnogi ne mogu. Zato savjetuje da ni ne pomislim da mogu popiti jednu limenku i nastaviti dalje. Ona sama pet godina nije popila dijetnu kolu.

- Prošlo je već mjesec dana i više ne pijem dijetnu kolu. Ujutro pijem vodu i sviđa mi se njezin okus. Isplivala sam iz plime pjene s mjehurićima karamele u ocean bistrog, čistog mora: Voda svuda oko mene i ni kap dijetne kole - zaključuje svoju ispovijest Sirin Kale.