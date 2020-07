Trebate li zbilja popiti kavu da biste normalno funkcionirali?

Vodeća biokemičarka Libby Weaver razotkrila je najveće mitove oko energije - uključujući i to da li stvarno trebamo popiti kavu da bi normalno funkcionirali i možemo li nadoknaditi san

<p>Australijska stručnjakinja i biokemičarka dr. <strong>Libby Weaver</strong> tvrdi da postoje mnogi prehrambeni, biokemijski i emocionalni procesi koji doprinose tome da li tijekom dana imate energiju ili ne, ali doći do vrhunca umora nije tako jednostavno kao što se čini. Dr. Weaver podijelila je šest glavnih mitova koje čuje od klijenata i otkrila ima li u njima istine.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Sve dobrobiti kave</p><h2>1. Trebam popiti kavu kako bi se razbudio/la</h2><p>Razgovarajte s mnogim radnicima zaposlenima u uredu i reći će vam da je njima kava ujutro ono što ih drži kroz cijeli dan budnima. No, dr. Weaver tvrdi je da je ovo samoispunjavajuće proročanstvo, jer pijenje kave često tjera ljude da imaju osjećaj da im treba 'više kofeina ili šećera da bi izdržali dan'.</p><p>- Često su ljudi šokirani koliko energije imaju bez da se oslanjaju na kofein - napisala je dr. Weaver na svojoj web stranici. Naša tijela imaju zadivljujuću sposobnost stvaranja izvanredne energije kada naš energetski sustav promijeni životni stil.</p><p>Ako ste netko tko pije kofein, biokemičarka preporučuje da pokušate smanjiti količinu kave koju pijete na pola svakog tjedna dok ne dođete do nule. Zatim, nakon dva tjedna bez kofeina, uzmite u obzir to kako se osjećate. Iako ste u početku možda osjećali umor zbog manjka kofeina, Weaver je objasnila da biste se trebali osjećati kao da vam se energija prirodno povećava. Uvijek možete kavu zamijeniti šalicom biljnog čaja.</p><h2>2. Doručak mi ne odgovara</h2><p>Ako mislite da niste osoba za doručak i da se to 'ne slaže' s vama i vašim organizmom, niste jedini. No, Weaver je otkrila je da je potpuni mit razmišljati na ovaj način, jer nedoručkovanje će vjerojatno dovesti do toga da se osjećate loše do sredine jutra i vjerojatnije ćete tada pojesti nešto što nije dobro za vaš organizam.</p><p>Pokušajte započeti svoj dan s nečim hranljivim kako biste održali razinu energije tijekom jutra i poboljšali svoju kognitivnu funkciju. Ako zaista ne možete jesti čim se probudite, razmislite zašto je to tako. Na primjer, možda je razlog tome to što jedete prekasno navečer.</p><h2>3. Ako mi je razina željeza uredna, moja prehrana nije problem</h2><p>Weaver kaže da mnogi ljudi povezuju umor i iscrpljenost s nedostatkom željeza. Iako je to ispravno, postoje i druge hranjive tvari koje su ključne za savršeno zdravlje.</p><p>- Na primjer, bez dovoljnog unosa vitamina B, putevi koji su odgovorni za pretvaranje hrane u energiju mogu biti neučinkoviti, zbog čega smo iscrpljeni- objasnila je. Također biste se trebali koncentrirati na unos joda kako bi se izbjegla smanjena aktivnost štitnjače. Najbolja prehrana je raznolika, ispunjena s puno biljaka i lisnatog zelenog povrća. Weaver preporučuje da obratite pažnju na svoje tijelo i kako se ono osjeća nakon što pojedete određenu hranu.</p><h2>4. Brzi unos šećera pojačat će mi energiju</h2><p>Ako se osjećate umorno i neispavano, često je najlakše posegnuti za čokoladom ili keksima kako bi brzo djelovali. No, iako možda mislite da će vam šećer dati energije, to će neizbježno dovesti i do naglog pada energije za ostatak dana.</p><p>- Uključivanje više kvalitetnih masti iz cjelovite hrane obično će osigurati trajniju energiju i pomoći u sprječavanju žudnje za slatkim namirnicama i pićima - objasnila je. Jedite orašaste plodove i sjemenke te ekstra djevičansko maslinovo ulje kako bi ostali aktivni i siti.</p><h2>5. Nadoknađivanje sna</h2><p>Nadoknađivanje sna popularna je taktika ljudi koji malo spavaju tijekom tjedna ili vikenda, a zatim pokušavaju to nadoknaditi kasnije. No, Weaver kaže da nam svakodnevno treba između sedam i devet sati sna, i da ne možemo ništa kasnije nadoknaditi. Ona također predlaže da težimo prema devet sati sna, pogotovo zato jer neka istraživanja sugeriraju da nam je potrebno toliko vremena da naša tijela mogu podnijeti sve svoje vitalne popravke.</p><h2>6. Gledanje televizije noću pomaže mi da se opustim</h2><p>I na kraju, Weaver tvrdi da ako mislite da će vas gledanje televizije noću opustiti, isplati se znati da je upravo suprotno. Plava svjetlost koju emitira ekran remeti naše prirodne cirkadijanske ritmove i čini nas budnijima - čak i ako smo iscrpljeni.</p><p>Najbolje bi bilo da isključite sve uređaje nekih 90 minuta prije nego što namjeravate ići spavati i umjesto toga pročitate knjigu ili časopis. Zbog toga će vam san biti dublji i duži, piše <a href="https://www.dailymail.co.uk/femail/article-8449221/Biochemist-Dr-Libby-Weaver-busts-six-biggest-myths-energy-surprised.html" target="_blank">Daily Mail</a>.</p>