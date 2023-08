Bili smo u Liberlandu, ničijoj zemlji između Hrvatske i Srbije: Stalno nam stižu novi državljani

Zahvaljujući graničnom sporu Zagreba i Beograda zbog komada zemlje na istočnoj obali Dunava, Čeh Vit Jedlička, koji se predstavlja kao poduzetnik, libertarijanac i političar, objavio je 2015. da na ničijoj zemlji osniva novu državu. Nazvao ju je Slobodna Republika Liberland i proglasio se predsjednikom. Istovremeno je krenuo s "naseljavanjem" stanovništva, odnosno davanjem državljanstva putem on-line prijave.

Inače, spomenuto područje katastarski pripada Srbiji, no šumovita zemlja od sedam kvadratnih kilometara je na hrvatskoj strani Dunava. Srbija taj komad zemlje ne smatra svojim, kao ni Hrvatska, te je on već godinama predmet graničnog spora. Dok se spor ne riješi područjem upravlja hrvatska policija.

Kada je prije osam godina ova priča bila aktualna, svi svjetski mediji raspisali su se o Jedlički i njegovoj libertarijanskoj utopiji. No kada su prvi Liberlanđani pokušali kročiti u svoju "državu" uhitila ih je hrvatska policija. Od tada se malo spominjao Liberland, sve do prije dva tjedna kada su Liberlanđani pobjedonosno objavili da je granica otvorena te da sada kod njih može doći tko god želi, samo mora poštivati određene procedure. Potrebno je najaviti se ranije, pripremiti valjane isprave, a s hrvatskom policijom je, kako kažu, sve dogovoreno.

Balkanski Monaco

Tako se i ekipa Pixsella uputila na Liberland. Po dogovoru su ujutro oko 9:30 stigli u Batinu gdje smo se našli s britanskim novinarom Paulom Bradburyjem, koji posljednja dva desetljeća živi u Hrvatskoj. Tamo nas je dočekao mladić koji se predstavio kao Dorian iz Pule. Onako gotovo gol, samo u kratkim hlačama, rekao nam je da se ukrcamo u brod "Liberty" koji je privezan u Batini i na kojem ćemo pričekati prijevoz za Liberland. Odmah su nas ponudili hranom i pićem, a vrijeme smo iskoristili da saznamo nešto više od simpatičnog Doriana, koji tvrdi da je dvojni državljanin Hrvatske i Liberlanda.

- Kao Hrvat smatram da je ovo jako dobra prilika za Hrvatsku i okolnu regiju jer imamo priliku na svojoj granici napraviti neki diskontni balkanski Monaco gdje će ekonomska sloboda dovesti jako veliki prosperitet. Recimo, plaće u Liberlandu su duplo veće nego plaće u Hrvatskoj. Imamo nekoliko lokalaca Hrvata koji tu rade i super im je - priča nam oduševljeno Dorian.

Objasnio je kako su na Liberlandu platežna sredstva euro, bitcoin i "plastificirano zlato". Pokazao nam je kako izgleda plastificirano zlato i objasnio nam da jedna kartica vrijedi 3,86 eura.

Problemi s lokalnim stanovništvom

Dok smo tako ćaskali došla je policija i jedan stanovnik Batine koji je bio vidno uznemiren. Objašnjavao je da im ljudi koji dolaze na Liberland samo rade probleme te da se boje za sigurnost svoje djece.

- Da ja da dođem tamo kod vas što bi vi rekli? Dođem kod vas u glavni grad i napravim takvo s**nje. To je nečije, nije vaše - govorio je Dorianu lokalac, no Dorian se nije previše uzbudio.

- Ljudi u Hrvatskoj su ili pozitivni o tome ili neutralno skeptični, ali ima i nekih koji misle da uzimamo hrvatsku zemlju. Meni je bilo jako žao kad sam prvi put čuo to. Došao mi je jedan branitelj, a imam puno poštovanja prema braniteljima. Pitao me je kako me nije sram uzimati hrvatsku zemlju - rekao je Dorian i dodao:

- Ja ovo radim iz ponosa prema Hrvatskoj. Liberland može pomoći u puno problema koje Hrvatska trenutno ima. Odljev mozgova, odlaze nam ljudi, odlaze nam mladi, regulacije su preteške, porezi su previsoki. Ovo radim kao rješenje, ovo pomaže Hrvatskoj - zaključio je mladić koji nam se predstavio kako IT stručnjak te nam ispričao da je dosta vremena proveo u Americi.

"Welcome to Liberland"

U međuvremenu po dolazi brodić "Swan" kojim upravlja Čeh Petr. Na njemu je i ekipa CNN-a te svi zajedno krećemo prema Liberlandu. Na pola Dunava zaustavlja nas hrvatska policija. Uljudno su nas tražili dokumente te nas pustili. Nakon pola sata približavamo se plaži i čujemo uzvik "Welcome to Liberland". Dočekao nas je samoproglašeni predsjednik Vit Jedlička. Tu je još i jedna Francuskinja koja, kako sama kaže, živi u Las Vegasu i jedan Slovenac koji je na Liberland došao biciklom. Ponudili su nas vlastitom pivom "Liber beer".

Jedlička nas vodi do ostataka starog lovačkog doma kojeg je 2018. policija srušila jer su Liberlanđani uporno na njega stavljali svoju zastavu. Sada je od kuće ostao samo mračan i hladan podrum u kojem drže namirnice i opremu.

Putem smo slušali priču o tome kako ljudi nisu ni svjesni što će Liberland donijeti dobrog Hrvatskoj. Navodno je jedan investitor kupio komad zemlje za 30.000 eura koji vjeruje kako će mu za nekoliko godina njegova investicija donijeti nekoliko milijuna eura zarade.

Jedlička vjeruje da će Liberland uskoro postati suverena i globalno priznata zemlja.

Veliki planovi

- Državu Liberland smo napravili 2015. godine. To je bila velika priča za svjetske medije. Mislili smo da ćemo imati 20.000 državljana u prvoj godini, ali prijavilo ih se puno više. Prvi tjedan možda i 200.000 ljudi koji su htjeli dobiti državljanstvo. Sada imamo 720.000 ljudi koji bi voljeli dobiti državljanstvo - govori Jedlička i dodaje:

- Sada smo konačno napravili državu. Osam godina smo radili na tome da bismo bili dobri prijatelji hrvatske države i hrvatskih ljudi. Mislim da smo ovu priču završili. Imao sam nedavno sastanak četiri sata s hrvatskom graničnom policijom da bismo se smirili i da bismo napravili od Liberlanda odlično mjesto gdje bi svi u svijetu voljeli živjeti.

Čuli smo još neke planove za budućnost. Trenutno postavljaju drvene objekte i dovoze solarne ploče kako bi mogli početi ozbiljnije naseljavati ovo područje. Planiraju napraviti i aerodrom, zgradu vlade i zoološki vrt.

U povratku prema Batini, negdje na pola Dunava, vidjeli smo ploveću kuću na kojoj je pisalo "Yaht house Belgrade", a na koju može sletjeti helikopter. Naši domaćini ponosno su nam rekli:

- Evo, stiže nova rezidencija predsjednika Vita Jedličke i njegove vlade.