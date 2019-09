Biljke koje čiste zrak u vašoj kući: Aloe vera, areka palma...

Biljke poput aloe vere, orhideja i kućne paprati imaju zdravstvene prednosti, napominje Jon VanZile, autor knjige “Houseplants for a Healthy Home: 50 Indoor Plants to Help You Breathe Better, Sleep Better, and Feel Better All Year Round”.

Aloe vera je jedna od najučinkovitijih biljaka za čišćenje zraka od nečistih tvari. Najbolje uspijeva na sobnoj temperaturi i idealna je za prozor u spavaćoj sobi jer joj je potrebno više sunčeve svjetlosti.

Foto: Promo

- Njezini listovi imaju ljekovita svojstva, sadrže antioksidanse koji pomažu protiv upala i opeklina te kožu i kosu čine ljepšom - napominje autor.

Sami napravite prirodan tonik od aloa vere. Uberite jedan vanjski list jer su zreliji od unutarnjih, ali pazite da prilikom branja ne oštetite biljku.

- Strugalicom za povrće ogulite zelenu površinu lista dok ne dođete do gela koji se nalazi u sredini - kaže te dodaje kako ga je najbolje pohraniti u čistu posudicu i potrošiti u roku tjedan dana. U gel možete dodati vitamin C ili kokosovo ulje.

- Areka palma je sobna palma koja uklanja toksine iz zraka, a NASA je nakon svojih istraživanja objavila kako je to jedna od boljih biljaka za pročišćavanje zatvorenog prostora - tvrdi autor.

Ima dobru sposobnost uklanjanja formaldehida, uobičajenog nadraživača kože koji je povezan s određenim vrstama astme te dolazi iz izolacija. Palmi treba puno indirektne sunčeva svjetlost i redovito zalijevanje.