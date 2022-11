Biografija Anne Wintour: Opaka urednica iz svijeta mode koja stvara karijere brojnih dizajnera

Jedna od najpopularnijih svjetskih publikacija u novije vrijeme je autobiografija Anne Wintour, urednice američkog izdanja magazina Vogue, koja je na toj poziciji od 1988. godine. Danas je ona modna legenda, neizbježna osoba na svjetskoj modnoj sceni.

Foto: Dreamstime

Tijekom vremena utjecala je na karijere niza dizajnera te na niz načina utjecala na modnu scenu. Kroz godine mediji su o njoj pisali svašta - navodno ujutro oko 6 već sjedi na frizuri, ima 'bezbroj' Manolo Blahnik natikača u tonu njezine kože, koje su napravljene po mjeri i otisku njezina stopala, opaka je šefica te razni drugi detalji. Bez obzira kakva bila uistinu, ona je s godinama izgradila imidž hladne, distancirane urednice i osobe kojoj je teško prići.

POGLEDAJTE VIDEO: U ateljeu Ivice Skoke

Utjelovljena je navodno u filmu 'Vrag nosi Pradu', koji je 2006. godine postao jedan od hitova u svijetu mode. Scenarij, koji je napisala Aline Brosh McKenna, temelji se na istoimenom romanu Lauren Weisberger iz 2003. godine.

U filmskoj adaptaciji glume Meryl Streep kao Miranda Priestly, moćna urednica modnog časopisa, i Anne Hathaway kao Andrea Sachs, diplomirana studentica koja odlazi u New York City i dobiva posao Priestlyjeve suradnice.

Time kao da je raskrinkan taj svijet glamura i modnih magazina koji djeluje poželjno, no iza svega je mnogo borbe, zavisti, ljutnje i stresnih trenutaka.

Foto: Ik Aldama

Istina je da je Anna osoba koja ima veliki utjecaj - jedno od njezinih dobrih djela spominje se u biografiji Anna, kad joj je danas poznati dizajner Lazaro Hernandez, 2000. godine, u avionu ostavio poruku. Napisao je kako je student na Parsonsu, da želi raditi besplatno, biti pripravnik te naučiti sve o industriji. Poruku je stavio pored čaše, na njezinom sjedalu, dok je spavala i vratio se na mjesto.

Nekoliko tjedana kasnije nazvao ga je asistent Michaela Korsa te mu ponudio pripravnički staž. Nedugo kasnije, kad je Wintour otkrila da je diplomska kolekcija Hernandeza koju je napravio s Jackom McColloughom pobijedila na godišnjoj Parsonsovoj izložbi te ju je potom otkupila robna kuća Barneys, pozvala je autore na sastanak.

Kreacije je zatim fotografirao Helmut Newton, a stilizirala ih je Grace Coddington - izuzetna ekipa pobrinula se da novonastali brend Proenza Schouler dobije zasluženu pažnju. Uskoro su postali prvi dobitnici CFDA / Vogue Fashion Fund Award, nagrade koju je Anna osmislila kako bi podržala nove autore u svijetu mode.

Foto: Dreamstime

Biografiju Anna napisala je modna novinarka Amy Odell. Pritom je razgovarala s nizom suradnika urednice te istraživala tračeve i razne informacije o njoj. Rezultat je vrlo popularno modno štivo te duga i detaljna kronika uspona snažne i inteligentne karijeristice.

Njezina je karijera neprestano u zoni pozitive i negative, mnogi je vide kao opaku, no i to je dio imidža. Sa svojom prepoznatljivom bob frizurom i tamnim sunčanim naočalama, Wintour je postala važna figura u većem dijelu svijeta mode, majstorica koja zna prepoznati talent te mu dati pravu podršku. Njezina navodno povučena i zahtjevna osobnost zaradila joj je nadimak 'Nuclear Wintour'.

Na nju je veliki utjecaj imao otac, urednik londonskog Evening standarda - Anna je zapravo Britanka, rođena u Londonu. Tata Charles joj je otkrio čari novinarstva, a majka Eleanor, Amerikanka i kći profesora Pravnog fakulteta s Harvarda, dala podršku za ambicioznim odnosom prema poslu.

Za modu se počela zanimati još kao tinejdžerica te je karijeru u modnom novinarstvu započela u dva britanska časopisa. Kasnije se preselila u SAD, gdje je radila u 'House & Gardenu'.

Potom se vratila u London i bila urednica britanskog Voguea od 1985. do 1987., no godinu nakon vraća se u Ameriku i sjeda na čelo tamošnjeg izdanja. Mnogi su na publikaciju gledali kao na projekt koji ima mnogo potencijala, ali stagnira. Stoga su je doveli da popravi situaciju te da podigne kvalitetu sadržaja, da ga učini relevantnim.

Mnogi su je hvalili, ali i bilo je onih koji su je napadali, primjerice aktivisti protiv krzna, a bilo je i kritika radi njezinih elitističkih pogleda na ženstvenost i ljepotu. Upravo je ona počela koristiti slavne glumice umjesto modela na naslovnici, shvatila je snagu lijepih žena koje nisu samo manekenke, već i rade nešto drugo.

Shvatila je da slavne osobe i modni dizajneri imaju slične ciljeve i da si mogu pomoći. Spojila je ta dva svijeta i donijela novu formulu uspjeha s prepoznatljivim naslovnicama i stylish, često bajkovitim fotografijama. Stvorila je i niz modnih fotografa kojima je kroz godine dala šansu.

No pod njezinim vodstvom u Vogueu je godinama bio prisutan i objektivan nedostatak raznolikosti. Jedna od priča koja se ubrzo proširila svijetom mode je njezino odbijanje zahtjeva urednika Andréa Leona Talleyja. Naime, htio je staviti više tamnoputih modela, no ona je to odbila. Njezini su mnogi brojni suradnici komentirali kako je Anna postavila 'nedostižne i toksične standarde ljepote', piše nss.

Da bi došla na naslovnicu Oprah se morala podvrgnuti tzv. Vogue Makeoveru, pri čemu je izgubila gotovo 20 kilograma. Većim ili klasičnim tijelima nije bilo mjesta u časopisu; svaka je fotografija bila temeljito retuširana, svaka nesavršenost izbrisana. Tu su bili i ludi rasporedi, ritmovi, navike i zahtjevi koji nisu daleko odudarali od onih u liku Mirande Priestley u filmu koji je Wintour katapultirao u mainstream, svi su najednom saznali tko stoji iza svega. Inače su urednici u novinarstvu osobe 'iza kamere', no ovo ju je populariziralo.

Tu je i hvaljeni dokumentarac 'September issue', koji je 2009. godine otkrio stvaranje rujanskog broja, koji tradicionalno najavljuje jesenske trendove te je jedan od najbogatijih po broju strana i modnim pričama.

Koje god poteze povukla, svi su bili u fokusu modne javnosti, a i danas je tako, kad je Wintour još moćnija u izdavačkoj kući Conde Nast - ona je ujedno urednica globalnih sadržaja.

Njezin stil je specifičan, nosi često haljine, zatvoreni dekolte koji ukrasi ogrlicom, a od sandala bira one bež po mjeri. Tu su često i čizme, a na crveni tepih nosi Visoku modu po mjeri.

Upravo je ona zaslužna za Met Gala, godišnju izložbu u New Yorku koja okuplja najveća lica svjetske mode, ali i brojne zvijezde iz svijeta filma i glazbe.

S godinama je postala slavna baš kao i dame koje stavlja na naslovnice, pa je i sama zvijezda koja drži privatni život - privatnim.

Bob frizura također je dio imidža, uvijek je besprijekorna i stilski savršena, a kad ide na revije, sakriva se iza velikih naočala, uvijek ozbiljna i 'zamrznuta' lica. Njezin stav doveo ju je do toga da je zovu i ledenom kraljicom, no činjenica da je utjecala na rad niza dizajnera, fotografa, vizažista te općenito sukreirala današnju modnu scenu.

Najčitaniji članci