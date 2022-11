Kako proizvod postaje viralan: Njegovo visočanstvo podaci oblikuju naše potrošačke navike

Miu Miu balerinke, Birkenstock Boston, Prada logo majica bez rukava, UGG Tazz cipele, Adidas Samba tenisice, Diesel B-1DR remen, Patagonia Better pulover, Gucci 1953 mokasine, Valentino Garavani mini torbice, Balenciaga Swift ovalne sunčane naočale…

Ovim je modnim komadima zajednička njihova viralnost. Postali su popularni na društvenim mrežama, što je utjecalo na čitav niz kreacija koje nalikuju na njih. Ovaj dizajn postaje trend, mnoge se kuće potom inspiriraju njihovom formom i oblikom.

Vidimo ih posvuda, a sada i velika platforma Lyst javlja da su one među najtraženijima. Trendovi se brzo mijenjaju, modni elementi postaju hit, a onda dolaze neki drugi – spomenuti komadi najtraženiji su posljednja tri mjeseca. Postali su viralni, vrte se posvuda.

Naime, bez obzira na broj lajkova na Instagramu nekog članka ili broj modnih editorijala u kojima se određeni proizvod pojavljuje, viralnost je pojam koji se stalno mijenja, često usko povezan s logikom društvenih mreža, ponekad diktiran slučajnošću, ponekad šapnut u javnosti.

Marketinški uredi robnih marki konstantno su u potrazi za načinima kako modni predmet učiniti viralnim, jer samo jedan proizvod može 'izvući' čitavu sezonu, pa i kolekciju.

Mnogo toga utječe na viralnost, no prije svega tu su - podaci. A ima nešto i u strategiji razvoja kampanje. Time se bave ljudi koji ovaj posao smatraju vrlo ozbiljnim, da bismo na kraju mislili da 'slučajno' te i te cipele vidimo na svakom koraku. Sve se mora činiti 'random', spontano i slučajno, no sve je itekako proračunato. Današnji virtualni svijet vode algoritmi, odnosno matematičke funkcije, sve je vrlo pomno režirano.

- Podaci su tajna života. Brendovi su uvijek imali na raspolaganju ogromne količine podataka o prodaji. Ali danas trgovci znaju, ako ne isti dan, sljedeći dan, što se prodaje. Imaju empirijske podatke o tome što su prodali i gdje, gotovo u stvarnom vremenu – istaknuo je Mark A. Cohen, direktor maloprodajnih studija na Columbia Business School i bivši izvršni direktor Sears Canada za nss.

Naime, kompanije pomno prate podatke koji im pomažu kako bi se priključile trendu za koji misle da će osvojiti svijet ili kako bi vlastiti proizvod učinili viralnim.

Ali najuspješniji brendovi ne koriste ga za udvostručenje prodaje, koliko god to zvučalo kontraintuitivno, već za praćenje tijeka proizvodnje, budući da najveći izazov viralnih trendova nije izazvati njihovo širenje, već predvidjeti koliko dugo će taj komad ostati u modi i koliko treba uložiti da se zadovolji potražnja.

Naime, svaki viralan proizvod postaje tražen i na ekstreman način, stoga kako točno saznati koliko toga da se proizvede – to je jedno od osnovnih pitanja na koje podaci trebaju dati odgovor. Ili, ako je nešto viralno, koliko 'kopija', stvari koje su inspirirane tim trendom, treba napraviti kako bi se ugrabio što veći dio kolača tog i tog trenda.

To su prava pitanja na koja samo podaci imaju odgovor, no tu su i bitni ljudi koji sve to znaju isporučiti i zadovoljiti lude ukuse tržišta. Svijet se danas temelji na brzini, a dijeljenje informacija postavlja pred modne brendove nove izazove – često trebaju juriti baš kao i viralnost, odnosno sam predmet po bespućima digitalnog okruženja.

Podaci o prodaji pridruženi su prediktivnim algoritmima, alatom koji olakšava predvidjeti što će se prodavati u budućnosti, pa čak i koje proizvode držati na zalihama na određenoj lokaciji te u kojoj količini. Time zapravo slijede logiku sličnu algoritmima koji definiraju tek naizgled nasumični feed Instagrama i TikToka.

Sve su to činjenice koje su utjecale na super brze metode i strategije – zato Zara može proizvod na tržište plasirati za samo 13 tjedana. Od početka viralnosti do gotovog artikla sa cijenom. Ako je super nužno, to vrijeme moguće je smanjiti i na samo nekoliko tjedana, jer profit je sve, a modni trendovi tu su da se na njima zaradi što više, u najkraćem roku.

Zara rijetko ponavlja dizajn, promijeni barem nijansu ili varijantu detalja, kako bi zadovoljila nove kupce, odnosno popratila viralan trend na najraskošniji mogući način.

Koliko je proizvoda koje viđamo na ulici rezultat osobnog ukusa ili privremenog trenda ili čak posebne potrebe povezane s danim trenutkom u povijesti, kao što su salonke tijekom Covida, a koliko je drugih rezultat uzorak koji su stručnjaci vidjeli da dolazi izdaleka ili su ga planirali? Odgovor je vjerojatno negdje između.

Naše su percepcije ponekad prolazne i djelomične, koliko puta smo primijetili isti proizvod u niz online dućana, kao da izlazi iz 'paštete'.

Ovaj način kreiranja trendova donosi još nešto, a to su mini zajednice ljudi koji onda ponosno pripadaju tom stilu.

- Ne možete govoriti o internetskoj kulturi ili modi, a da ne govorite o osjećaju pripadnosti, zajedništva. Viralnost je želja ljudi da rezoniraju ne samo s predmetom nego i jedni s drugima. Znamo da kada je riječ o ovim viralnim modnim trendovima, oni ne samo da su privukli pozornost, već su gotovo odmah doveli do malih mini zajednica – istaknula je kaže Armida Ascano iz kompanije Trend Hunter.

Upravo radi tih podataka i njihove obrade, mnogi se osjećaju djelićem konzumerističkog procesa koji iz godine u godinu postaje sve više hektičan. Treba jasno naglasiti, na kraju krajeva, da je nemoguće pratiti sve te mini trendove i stilove, stoga se opustite i birajte samo one koji vama odgovaraju. Ili će 'Veliki Data' zavladati vašim životom, a i novčanikom.

