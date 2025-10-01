Evo kako popraviti pokvareni odnos s braćom i sestrama

Samo zato što imate iste roditelje, ne znači da ste imali isto djetinjstvo. Iako dijelite DNA, ne dijelite nužno isti pogled na svijet, vrijednosti ili životne prioritete. Sukobi su prirodni, no ponekad prerastu u dugotrajne razmirice. Jedno istraživanje pokazalo je da je 28% ljudi barem jednom doživjelo prekid odnosa s bratom ili sestrom. A riječ je o odnosu koji je često jedan od najvažnijih u životu, jer braća i sestre prate nas od ranog djetinjstva.

- U tom odnosu stalno postoji napetost između toga da su nam oni najbliži saveznici i najveće prijetnje - kaže psihoterapeut Ali Ross iz Britanskog vijeća za psihoterapiju.

Kako se snaći kada napetosti dosegnu vrhunac, ili kad stara zamjeranja počnu ozbiljno utjecati na vaš život?

- Razgovori mogu biti bolni i teški, posebno ako ih do sada nikada niste vodili. Ali mogu otvoriti prostor za novi način odnosa među braćom i sestrama. Ponekad je oslobađajuće izreći ono što svi osjećaju ili raskrinkati dugogodišnje nesporazume - dodaje Ross.

No ponekad je oprost nemoguć i najzdravije je otići.

U nastavku Ross objašnjava kako prepoznati i nositi se s pet najčešćih „teških“ tipova braće i sestara.

1. Natjecateljski brat ili sestra

Od društvenih igara do usporedbe plaća, natjecanje može prožimati svaki kutak vašeg odnosa. „Ljudi vole imati kontrolu nad vlastitom pričom i identitetom, a usporedbe unutar obitelji često to potkopavaju“, kaže Ross.

Što učiniti? Kad osjetite poriv za uspoređivanjem, shvatite da je to refleks i preusmjerite energiju. Pokušajte iskreno razumjeti perspektivu druge osobe i svoju vlastitu bez usporedbe. Tako se želja za rivalstvom smanjuje.

2. Narcisoidni brat ili sestra

Želite bolji odnos, ali čini se nemogućim? Ne preuzimaju odgovornost, ne pokazuju empatiju? „Umjesto da ih etiketirate kao narcisoidne i pokušavate ih promijeniti, korisnije je razumjeti što doista imate pred sobom i kako ćete to navigirati“, kaže Ross.

Što učiniti? Zapitajte se iskreno žele li uopće razumjeti vas. Ako ne, možda je vrijeme da preispitate želite li vi taj odnos.

3. „Peter Pan“ brat ili sestra

Druge privlači njihova „slobodna duša“, a vama djeluju kao veliko dijete. „Zapitajte se zašto vas to toliko iritira, jeste li vi prerano preuzeli odgovornost, pa osjećate zamjeranje?“ kaže Ross.

Što učiniti? Recite otvoreno: „Ovo je teret koji nosim, a ti mi ne pomažeš“ i predložite konkretne promjene.

4. Kontrolirajući brat ili sestra

Ako su pretjerano autoritarni, to često proizlazi iz straha od ranjivosti. Što učiniti? „Budite svjesni da samo prozivanje ugrožava njihovu kontrolu, pa mogu reagirati još žešće. Bolje je maknuti se iz njihove orbite i pustiti ih da sami shvate“, savjetuje Ross.

5. Otuđeni brat ili sestra

Nisu svi bliski. Možda ste nekad bili, a sada ne znate zašto se sve ugasilo. „Prečesto prerano donosimo zaključke, pa na temelju toga reagiramo“, kaže Ross. Razlozi za povlačenje mogu biti brojni, uključujući traume s kojima se ne žele suočiti.

Što učiniti? Ako nakon godina distance želite razgovarati, recite: „Žao mi je što nemamo bliži odnos, ja bih to volio/la. Bi li i ti?“ Zatim im prepustite hoće li i kako odgovoriti.

Ross zaključuje: „Naša braća i sestre poznaju nas iz naših formativnih godina, u najintimnijim kontekstima. Upravo zbog toga odnosi s njima mogu biti i najdublji i najteži. No uz strpljenje, iskrenost i granice, moguće je pronaći novi način povezivanja ili se mirno razići.“, piše The Sun.