Bivša porno zvijezda otkrila je li veličina zaista bitna i zašto

Ovu bivšu zvijezdu filmova za odrasle i sada popularnu sportsku komentatoricu, mnogi smatraju neslužbenom stručnjakinjom za sve što ima veze sa seksom. Novinari Mens'Healtha postavili su joj najguglanija pitanja o seksu, a neki od odgovora su ih iznenadili, poput onoga da ne voli oralni seks niti dugo vođenje ljubavi.

Na pitanje gdje se nalazi G točka, Mia Khalifa je kazala da to varira od žene do žena i potrebno je malo istražiti.

- G-točka se nalazi na gornjoj stijenci vagine, na pola puta između otvora i vrata maternice. Znate da ju dodirujete kada osjećate kao da dirate malo grublju površinu, poput površine oraha. To se razlikuje kod svake djevojke i potrebno je malo eksperimentiranja - rekla je Mia pa opisala kako ona doživljava orgazme.

- Orgazme postižem vanjskom stimulacijom, ne previše tijekom samog seksa pa radije biram stimulaciju klitorisa nego G točke. Ali, kod svake djevojke je to drugačije - dodala je.

Na pitanje kako ženu dovesti do orgazma, objasnila je da tu nema strogog pravila jer je svaka drugačija. Jednoj treba puno predigre dok druge uzbuđuje malo grublja igra.

- To doista ovisi o ženi. Većini žena je potrebno puno predigre kako bi se dovoljno uzbudile i bile spremne doći do orgazma. Tu se ne radi samo o pronalaženju G-točke, već o mnoštvu različitih čimbenika, kao što je ljubljenje i odvajanje vremena za nju, pa nježnost ili grubost, ovisno o tome što djevojka želi - rekla je.

Napomenula je da je teško reći koliko bi predigra trebala trajati.

- Morate osjetiti vibru. Igrajte se s njom, igrajte se s onim što ona radi. Ako pokuša malo voditi, slijedite njezino vodstvo. Ukoliko još ne želi početi sa seksom, to pokazuje da želi još malo igre. I nikada, baš nikada je nemojte pitati: 'Je li unutra?' - dodala je.

Pojasnila je i kako muškarac može znati radi li sve kako treba.

- Gledajte je, slušajte i osjetite. Ne dovodite u pitanje sebe. Ne pitajte: “Je li to u redu? Želiš li još ovoga? Želiš li još onoga?'. Slušajte njezino stenjanje jer ako stenje to je znak da uživa. Ako joj se tijelo počne tresti, ili ako izgleda kao da je na njoj izveden egzorcizam, približava se orgazmu - pojasnila je Mia.

Otkrila je i što misli o veličini spolovila - je li veličina doista toliko bitna.

- Uopće ne mislim da je veličina važna. Najbolji seks koji sam imala u životu definitivno nije bio s najobdarenijim muškarcem s kojim sam bila u vezi. Zbilja je sve u načinu na koji se odnosite prema djevojci i načinu na koji ona gaji osjećaje prema vama - iskreno je priznala.

Dodala je da je za nju vrhunac više kako se osjeća uz određenog muškarca nego u tome što radi. Svjetovala je dečkima, po njezinom iskustvu, kako predigru nikada ne bi trebali preskakati. Sve to utječe, kaže, na to kako će djevojka doživjeti orgazam.

- Ne radi se o napumpavanju i tome da se penis poveća ne znam koliko. Ali, priznajem da u nekim slučajevima zbilja može biti previše malen. No bez obzira na to, samopouzdanje svakog muškarca čini većim, a time mu i spolovilo djeluje veće. Samo se treba ispraviti i zabaciti ramena unazad - pojasnila je.

Pitali su je može li muškarac nedovoljnu veličinu penisa kompenzirati oralnim seksom. Rekla im je kako ona nije ljubitelj toga jer je vrlo škakljiva među nogama.

- Pa, ne volim to baš, ali znam da mnoge djevojke zaista uživaju u tome. Vrlo sam škakljiva na unutarnjoj strani bedara i tada se počinjem smijati kao manijak. Ja sam kao Joker. To je stvarno neprivlačno - rekla je.

Kada se o idealnoj duljini seksa radi, rekla je da tu nema pravila. Priznala je da njoj ideja o dugačkom vođenju ljubavi baš i nije najprivlačnija jer se nakon toga osjeća iscrpljeno.

- Volim da brzinski seks traje oko pet do sedam minuta, a onaj nešto strastveniji deset do 15. Ne volim seks od sat vremena jer se osjećam umorno - otkrila je Mia.

Osvrnula se i na analni seks i rekla da laže svatko tko kaže da to ne boli. Otkrila je i kako je izgledalo njezino prvo iskustvo te vrste.

- Da, da, jako boli. Svatko tko vam kaže da to nije tako i da se samo treba opustiti je potpuno ista osoba kao ona koja vas uvjeravaju da im koža izgleda dobro samo zato što piju puno vode i dovoljno spavaju. Jedina situacija kada žena zaista želi analni seks je kada to radi zbog muškarca kojeg stvarno voli - rekla je.

No caption, just credits because there’s no way I can look this good on my own: hair: @hairbysavannahrice makeup: @selmamua with @projectartistry photo by: @thejennaleexx at: @la_barbecue Objavljuje Mia Khalifa u Nedjelja, 15. travnja 2018.

Prvo iskustvo s analnim seksom ostalo joj je u lošem pamćenju.

- Moj prvi put je bio jako bolan. Napravila sam to jednom. Osjećala sam se kao da me to zbližilo s tom osobom, ali i dalje je bilo jako bolno. Mogu samo reći da je puno lubrikanta zaista pomoglo i postalo je ugodno nakon minutu, dvije, ali čak i tada je to bila drugačija vrsta uživanja, teško mi je to opisati. Ne mogu to usporediti s bilo kojim drugim seksualnim zadovoljstvom koje sam doživjela - prisjetila se.

- Bilo je to kao kada sam prvi put iskusila seks - bolno i ugodno u isto vrijeme. Znojila sam se. Tijelo mi se treslo. Osjećala sam se napeto, ali u isto vrijeme i zbunjeno. Iskreno, ne bih to više nikada probala. Reći ću samo ovo, čepovi za stražnjicu su zaista ugodni, ali analni seks ne baš toliko - dodala je.

Novinari su joj postavili i pitanje kako bi muškarac mogao doći do analnog seksa, budući da je to fantazija mnogih. Rekla im je da treba polako ispipavati teren i nikako ne biti izravan i reći: 'Hajdemo to napraviti'. Treba saznati je li djevojka to već radila, pa možda malo iskušati prstom, lagano, i pratiti kako reagira...

Podijelila je i nekoliko savjeta za muškarce koji se bore sa preuranjenom ejakulacijom, a željeli bi dulje biti u akciji.

- Kada osjetite da se bližite vrhuncu, izvadite ga. To je kao kada masturbirate, igrajte se, puno je bolje ako se pomalo izazivate i uzbuđujete. Isti princip primijenite i kada ste s djevojkom. Neće se naljutiti ako se povučete prije vrhunca i posvetite se malo njoj tamo dolje. Također, pokušajte preusmjeriti misli kada se bližite orgazmu, na nešto drugo - pojasnila je.

Otkrila je i što u slučaju kada žena nema interesa za seks i kako ona na to gleda. Njoj je, kaže, seks vrlo važan dio veze i osjeća kako ne bi mogla biti s nekime ako seksualna povezanost među njima nije jaka.

- Istina je da neke djevojke ne brinu mnogo o seksu. I neki momci. Seks im je nisko na listi prioriteta. Moje dvije najbliže prijateljice rade poslove koji su u osnovi seksi - imaju na stotine tisuća sljedbenika na Instagramu, pokazuju kako su prekrasne i nezasitne, a u stvarnosti ne mare za seks - ispričala je Mia.

Savjetuje muškarcima, ukoliko imaju takav problem, da razgovaraju s partnericom i vide postoji li neki problem, možda ginekološki. Možda zbog infekcije ili nekog drugog razloga njihove partnerice osjećaju bol, a boje se to priznati.

- Možda je ne slušate dovoljno i trebate biti nježniji tijekom seksa i ići sporije. Pokušajte i s nečim romantičnim kako bi ponovno zapalili plamen među vama. U svakom slučaju, ako se više ne seksate, o tome morate razgovarati, inače se ništa neće promijeniti - dodala je.

