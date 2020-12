'Svaki je sat bio ritual druge vrste. Postojao je theta iscjelitelj koji je ne\u0161to podu\u010davao, postojao je slobodni zidar koji je predavao o masonskim ritualima i postojao je taj veliki ritual gdje su ljudima pirsali ko\u017eu', rekao je biv\u0161i \u010dlan organizacije.

Biv\u0161i \u010dlan po imenu Michal dodao je: Ispri\u010dali su nam drevnu pri\u010du o '\u017eenskim sve\u0107enicama' koje su bile poput svetih prostitutki\u00a0 i \u010dekale mu\u0161karce da\u00a0se vrate iz rata, a zatim\u00a0s njima do\u017eivljavali seks koji bi ih izlije\u010dio od ratnih trauma. To nam je re\u010deno da radimo za svijet - lije\u010dimo ga orgazmom.

'Bilo je to poput mra\u010dne, velike sobe. \u017denama su skinuli grudnjak, ali su nosile nekakvu masku. Poput lijepe \u010dudne maske seksi izgleda. I mi bismo do\u0161li gore i seksualno bi vas zagrlile, ali \u010dudno. Tako bi one iz nas izvukle traume iz rata. One su upotrebljavale svoju seksualnu energiju za lije\u010denje.'

Kasnije bi im se pridru\u017eila skupina mu\u0161karaca.

'Ti ljudi, svih sedam mu\u0161karaca, za koje mislim da su nazvani sve\u0107enicima orgazma, gladili bi ih na ritualni na\u010din i svi bi se rotirali. Oni su javno progla\u0161eni 'sve\u0107enicima orgazma', nekoga koga treba po\u0161tovati u zajednici.'

Bloomberg Businessweek je 2018. objavio\u00a0\u010dlanak reporterke Ellen Huet koja pi\u0161e o toksi\u010dnoj kulturi u OneTasteu. Suosniva\u010dica Nicole Daedone napustila je funkciju izvr\u0161ne direktorice prethodne godine.\u00a0

Ubrzo nakon toga, FBI je po\u010deo ispitivati \u200b\u200btvrtku zbog optu\u017ebi za trgovinu seksom, prostituciju i kr\u0161enje zakona o radu, navodi BBC, prenosi\u00a0Daily Mail.

Predstavnik OneTastea rekao je kao odgovor na prethodnu pri\u010du o tvrtki: 'Svi navodi o zlostavljanju potpuno su la\u017eni. OneTaste je bila organizacija koja je pomagala pojedincima da pove\u0107aju zdravlje, sre\u0107u i povezanost metodama koje kombiniraju svjesnost i seksualnost. Vi\u0161e od 300.000 ljudi prakticira orgazmi\u010dku meditaciju \u0161irom svijeta. Mnogi su iskusili duboko iscjeljivanje i preobrazbu.'