Bizarne navike naših ukućana koje nikako ne možemo shvatiti

Svatko ima svoje mušice i čudne navike, i sve je to dobro dok samo mi živimo s njima. U suživotu s partnerom ili nekim drugim članom obitelji često se moramo prilagođavati, ali to ne znači da se prestajemo čuditi stvarima koje rade, a nama nisi ni na kraju pameti. Na kraju ih svejedno prihvatimo, sa svim svojim manama, kao što oni to prihvate naše.

S Reddita smo tako sakupili najzanimljivije čudne navike bližnjih koje su ljudi podijelili, vjerujemo da će vas nasmijati.

'Moj brat svaku večer namješta novi alarm. Za svaki slučaj'

Foto: Thatusernameisntgood / reddit

'Evo kako moja djevojka otvara papirnatu vrećicu s kruhom'

Foto: MonsieurTuche / reddit

'Moj tata voli malo gricnuti svaki kolačić i ostatak vratiti u kutiju'

Foto: RadicalPizza__ / reddit

'Ovako moja mama stavlja nož na sušenje'

Foto: Ladyb6111 / reddit

'Moja djevojka ne jede krajeve krumpirića'

Foto: OverusedAK / reddit

Neki ljudi jedu ribu, a ignoriraju ostale sastojke u sushiju

Foto: vo_xv / reddit

'Ovako moj tata posprema žlice, vilice i noževe'

Foto: FoggyBear556 / reddit

'Ovako je moja zaručnica jela pizzu dok smo bili u Napulju. To se dogodilo na dan zaruka. Da ih otkažem?'

Foto: TiNYWalL / reddit

'Desktop mog prijatelja'

Foto: Djdude167 / reddit

'Ovo je moja obitelj'

Foto: HBK57 / reddit

'Ovo sam pronašao u kuhinji. Čini se da ću zatražiti razvod od svoje žene'

Foto: Sikkd / reddit

'Moj šef jednostavno ne može pokazati nešto bez da ne dotakne ekran'

Foto: moonpeebles / reddit

'Moj tata gleda televiziju s otvorenim menijem'

Foto: jzygz / reddit

'Moj tata ima laptop već četiri godine i još uvijek odbija skinuti zaštitnu plastiku'

Foto: i-love-llamas / reddit

