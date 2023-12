Blagdanski specijaliteti: Evo što se jede za Božić diljem svijeta

Božićni ručak okuplja sve članove obitelji za stolom. Zaboravljaju na sitne razmirice i neslaganja te s mirom i veseljem uživaju u zajedništvu.

Kako je riječ o važnom objedu, domaćice diljem svijeta pripremaju svečana jela kojima će se pogostiti.

Foto: Stjepan Banovic/PIXSELL

Hrvatska

Na Božić je u većini krajeva omiljeni blagdanski ručak purica s mlincima, no može se zamijeniti patkom i drugom peradi.

Foto: Miranda Cikotić/PIXSELL

U Dalmaciji pak jede se mlada janjetina s krumpirima.

Poljska

Blagdanska delicija u Poljskoj podrazumijeva ribu s kuhanim jajima i krumpirima. Biraju riječnu ribu, najčešće štuku.

Italija

U domovini tjestenine kombinira se razne paste sa pečenim mesom, a kako bi zalogaj lakše klizio, na stolu se mora naći pjenušac.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Ujedinjeno Kraljevstvo

Na Otoku za Božić najviše vole pripremati pečenu puricu, a kao prilog poslužuju pečeni krumpir uz umak od brusnice.

Francuska

Gurmani u francuskoj na Božić običavaju pripremiti gusku nadjevenu pireom od kestena, a sve će to popratiti i nekih vrhunskim vinom.

SAD

I u SAD-u je purica glavno jelo, a uz krumpir iz pećnice često poslužuju povrće.

Meksiko

Bakalar s ciklom na tanjuru će se naći u društvu povrća, ali i raznih vrsta voća.

Foto: DREAMSTIME

Argentina

Tradicionalno argentinsko jelo Niños Envueltos sastoji se od junećih šnicla punjenih raznim nadjevima.

Australija

Raskošni australski objed podrazumijeva roštilj s kozicama te više vrsta mesa - od janjetine, preko govedine do svinjetine.

Gana

Varivo od gomolja i juha od bamije na jelovniku su ganskih domaćica.

Kina

U dalekoj Kini zbog politike teško je procijeniti točan broj kršćana, no procjenjuje se da ih je od dva do sedam posto, odnosno od 29 milijuna do 128 milijuna vjernika.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Na njihovom stolu će se naći pečena svinjetina, piletina i juha.