Blago iz šume: Šipak ublažava reumu, drijenak jača probavu

Drijen, drijenak ili drenjina (Cornus mas) najpoznatiji je po trpkim, jestivim plodovima koji dozrijevaju početkom jeseni.

Narodna medicina pripisuje drijenu učinkovitost u liječenju različitih crijevnih tegoba praćenih proljevom, krvarenja polipa i katara crijeva te se u tu svrhu upotrebljava čaj od kore i ploda drijena, kao i kompot od plodova drijena. Na isti način primjenjuje se i kod vrućice i krvarenja. U Italiji i južnoj Francuskoj beru se nedozreli plodovi i konzerviraju kao masline. U Njemačkoj ih ukuhavaju sa šećerom i octom, a u Rusiji ih upotrebljavaju kao začin za mesna i riblja jela. Drijen u narodu ima dosta simboličkog značenja, a uzrečica “zdrav kao dren” zadržala se sve do današnjih dana. Nekoć su mu se pridavala i natprirodna svojstva kao drvu ozdravljenja. Drijen se smatrao zaštitom od udara groma i uroka. Kiselkasti plod koji skuplja usta, upotrebljava se nezreo, i to protiv proljeva, odljeva krvi, katara crijeva i grozničavih stanja zbog bolesti probavnog trakta. U istu svrhu upotrebljavaju se i čajevi od kore. Od zrelih plodova drijenka pripremaju se pekmezi, voćni sokovi i vino. Ovi pripravci bogati su vitaminom C i stoga su odlični dodatak jednoličnoj prehrani u hladnije doba godine kad nema dovoljno svježeg voća.

Od divlje ruže (Rosa canina) u biljnoj se medicini najčešće rabi njezin plod, odnosno šipak, koji je pun vitamina C i B2 te antioksidansa. Zbog visokog sadržaja vitamina C pripravci od šipka služe kao sredstvo za jačanje imuniteta. Zbog toga se propisuju kao dodatno sredstvo tijekom liječenja i oporavka, a jačaju i otpornost na infekcije poput prehlade i gripe. Šipak sadrži i trjeslovine koje imaju sposobnost stezanja, što olakšava probleme s proljevom, osobito onim koji je izazvan groznicom. Pektini i organske kiseline iz šipka imaju diuretički učinak, a organske kiseline potiču izlučivanje probavnih sokova te tako ublažavaju gastritis.

Novija su istraživanja pokazala da bi šipak mogao pomoći ublažavanju bolova i povećanju pokretljivosti zglobova zahvaćenih artritisom. Čaj od šipka rabi se i kod upalnih procesa bubrega, osobito za sprečavanje novih oboljenja. Ljudi kod kojih lako dolazi do skupljanja pijeska i kamenaca u bubrezima ili mokraćnome mjehuru trebali bi dulje piti čaj od šipka. Zbog kiselkasta okusa šipkov čaj je ugodno osvježenje kod bolesti s vrućicom. Sjemenke se u narodnoj medicini koriste kod kamenca, bolesti bubrega i mjehura, kod reume i uloga. Marmelada od šipka zimi je dobar dodatni izvor vitamina C. Zreli šipak bere se od lipnja do rujna, zatim se suši i drobi u sitnije dijelove. Čaj od šipka nema nikakvih štetnih učinaka.

RECEPTI:

Protiv anemije

Pomiješajte 2 žlice šipka, 2 žlice boba crnog ribiza i 2,5 dl hladne vode, Usitnjeni suhi šipak i suhe bobe ribiza prelijte hladnom vodom, zakuhajte i lagano kuhajte 10 minuta. Popijte tri ovako pripremljene šalice čaja na dan kod manjka željeza u krvi.

Foto: Dreamstime

Mješavina za čišćenje krvi

Pomiješajte 20 g šipka, 10 g listova breze i 10 g korijena pirike. Prilikom pripreme čaja žličicu mješavine prelijte šalicom kipuće vode, ostavite da pokriveno stoji 15 minuta i procijedite. Pijte tri šalice čaja na dan.

Pekmez od šipka

Zreli i na suncu omekšani šipak očistiti od sjemenki i dlačica (nije nužno). Mesnato usplođe samljeti te pomiješati s jednakom količinom šećera i vode. Kad voda ispari i šipak omekša, propasirajte ga i ponovno zakuhajte dok se ne zgusne. Možete dodati po želji i malo limunova soka ili vitamin C.

Foto: Dreamstime

Gripa i prehlada

Pomiješati 30 g šipka, 20 g cvjetova lipe, 20 g cvjetova bazge i 10 g pelina. Žlicu mješavine preliti kipućom vodom. Pokriveno ostaviti da odstoji 10 minuta i procijediti. Čaj po želji zasladiti medom i piti 2-3 puta na dan.

Šipkovo vino

Za pripremu šipkova vina potrebno je 3 kg ploda, 4 l prekuhane vode i 2 kg šećera. Plodovi šipka se operu, očiste od peteljki, po dužini razrežu i stave u posudu sa širokim otvorom. Iz vode i šećera pripremi se šećerna otopina. Čim se izbistri, nalije se na plodove. Posuda se zatvori čepom za vrenje ili lanenom krpom te se sadržaj prepusti vrenju na toplome mjestu. Nakon potpunog vrenja tako dobiveno vino se procijedi i napuni u boce te čuva dobro začepljeno, najbolje u hladnom podrumu.

Liker za jačanje imuniteta

Potrebno vam je 250 g šipka, 250 g šećera i litra lozovače s 45 posto alkohola. Šipak usitnite i stavite u staklenku od 1,5 litara. Prelijte lozovačom, dodajte šećer pa ostavite da odstoji deset dana na toplome mjestu. Povremeno promućkajte. Procijedite i ulijte u boce. Uzimajte oko 0,4 dl na dan za jačanje imuniteta.

Foto: Dusko Mirkovic/PIXSELL

Laksativ

Prelijte 1-2 žlice šipka i 1/4 limuna s korom s 2,5 dl hladne vode. Zakuhajte i lagano kuhajte 5 minuta. Pokriveno ostavite da odstoji 5-10 minuta i procijedite. Topli ili hladni čaj pijte 2-3 puta na dan, prije jela.

Čaj od sjemenki šipka

Čaj od zdrobljenih sjemenki kuhamo pola sata, a zatim ostavimo da pokriven odstoji još jedan sat. Ugodna je okusa jer sjemenke sadrže vanilin. U narodnoj medicini koristi se kod kamenaca, bolesti bubrega i mjehura te reume.

Sirup od trnine

Prezrele plodove trnine (nakon što ih je “opario” mraz) kuhamo dok ne postanu posve mekani te protisnemo kroz sito, gazu ili gusto cjedilo. Dobiveni sok umiješamo s jednakom količinom meda te ulijemo u staklene tegle i čuvamo na hladnijem i tamnome mjestu. Žličica pripravljenog sirupa, ujutro i navečer, jača želudac i pomaže kod gnojnih prištića u ustima (afte).

Protiv umora

U litru ključale vode stavimo jušnu žlicu zdrobljenih plodova trnine i kuhamo tri minute. Nakon toga posudu s čajem skinemo s vatre i ostavimo da se ohladi. Posve hladan čaj od plodova trnine ocijedimo i popijemo (u više navrata, u laganim gutljajima) tijekom dana. Taj čaj pomaže ublažavanju umora. Posebno se preporučuje sportašima i starijim osobama.

Foto: Dreamstime

Trnine u octu

Očistimo zrele plodove trnine odstranivši im peteljke. Zatim ih dobro operemo u hladnoj vodi i osušimo na zraku, prethodno ih obrisavši papirnatim ubrusom. Tako pripremljene trnine stavimo u staklenku i zalijemo vinskim ili jabučnim octom (razrijeđenim po želji) te dodamo žličicu šećera, nekoliko zrna crnog papra i korijandara. Nakon mjesec dana plodove trnine služimo kao dodatak ribama i mesnim narescima. Ukiseljene trnine su česti dodatak u francuskoj kuhinji.

Protiv debljanja

Pomiješati 5 g cvijeta trnine, 5 g ružmarina, 5 g krkavine (Rhamnus frangula), 5 g kadulje i 2 g pelina. Mješavinu preliti s 2,5 dl vode, ostaviti da poklopljeno stoji 25 minuta i procijediti. Po želji zasladiti medom. Piju se 1-2 šalice dnevno u tijeku mjesec dana.

Mokraćni putevi

Bobice trnine kuhane u crnom vinu liječe od dizenterije, a ako se namoče u vino ili konjak i ostave da stoji 10 dana, liječe bolesti bubrega i mokraćnih organa.

Protiv zatvora

Plodovi trnine prerađeni u ukusan pekmez pospješuju stolicu. Taj se pekmez preporučuje naročito djeci koja pate od neredovite stolice ili začepljenosti. Uvarak od korijena trnine uzima se kod groznice.

Svježi sok

Istiješteni sok plodova trnine hladi upaljeni želudac i izvanredno djeluje protiv žutice.

Foto: Dreamstime

Voćna rakija

Prelijte 100 g zrelih plodova drijena litrom jače rakije, ostavite da odstoji tri tjedna i procijedite. To je dobro sredstvo protiv bolesti crijeva i čitavog probavnog sustava, posebno kod proljeva i groznice.

Slatko od drijenka

Pripremite 1,5 kilograma šećera i kilogram posve zrelih drenjina. Drenjine operite i izvadite im koštice. U 4 decilitra vode kuhajte 1,5 kilograma šećera dok ne dobijete gust sirup. Zatim u sirup dodajte drenjine i sve kuhajte od 20 do 30 minuta. Skinite ga s vatre, očistite pjenu, pokrijte mokrim ubrusom i ostavite u posudi 24 sata. Spremite u čiste staklenke te držite na hladnom i suhome mjestu. Kod proljeva i lakših crijevnih tegoba treba više puta na dan uzimati žličicu (djeca) ili žlicu (odrasli) slatkog od drijenka.

Marmelada

Kilogram zrelih plodova drijena oprati, očistiti od peteljki i nečistoća, staviti ih u širu posudu i na laganoj vatri miješajući zagrijavati sve dok se ne počnu odvajati od koštice, potom je pasirati. Dobivenu smjesu pomiješati s 300 grama šećera i staviti kuhati stalno miješajući dok se ne dobije željena gustoća. Pri kraju kuhanja, po želji, dodati npr. muškatnog oraščića, kore naranče ili limuna. Još vruću marmeladu uliti u sterilizirane staklenke. Kad se ohlade i odleže, zatvoriti ih celofanom ili poklopcima i pohraniti na odgovarajuće mjesto. Uzimati kao i druge marmelade.

Žele od drijenka

Drenjine se operu i skuhaju (ne vadeći koštice) od 30 do 40 minuta, odnosno sve dok ne postanu posve mekane. Nakon toga drijenak ispasirati, a sok procijediti kroz gazu. Na svaku litru tako dobivenog soka doda se 750 grama šećera i kuha, na laganoj vatri, do želiranja.

Crijevne tegobe

Kad djeca imaju proljev, pomoći će im pekmez, slatko ili gust sirup od zrelih plodova drijena. U tijeku dana treba više puta uzimati po čajnu ili jušnu žlicu (ovisno o uzrastu), slatkog, pekmeza ili sirupa od drijena. Odraslima će pekmez ili drijenov sirup, također, pomoći kod proljeva ili lakših crijevnih tegoba.

Čaj od šipka

Žličicu zdrobljenog šipka stavite u šalicu kipuće vode. Pokrijte i ostavite da odstoji 10 minuta, a zatim procijedite. Pijete li ga kao lijek za bolesti dišnih organa, zasladite ga medom, inače ne. Popijte tri šalice na dan.

Foto: Dreamstime

Čaj za jačanje imuniteta

Pomiješajte 10 g šipka, 20 g kamilice, 20 g bazge, 10 g matičnjaka, 10 g lista borovnice, 10 g koprive, 10 g stolisnika, 5 g nevena i 5 g hibiskusa. Žličicu mješavine prelijte šalicom vruće vode, ostavite da odstoji 10 minuta i procijedite.

Diuretički čaj

Pomiješajte 50 g šipka, 20 g korijena zečjeg trna, 10 g listova breze i 10 g preslice. Žličicu mješavine prelijte šalicom kipuće vode, ostavite da pokriveno odstoji od 10 do 15 minuta i procijedite. Čaj pijte 2-3 puta na dan.

Ružin ocat

Prelijte 125 g svježih latica ruže litrom bijelog vinskog octa i ostavite da odleži devet dana. Upotrebljavajte za obloge i umivanje kod lošeg tena. Osobito je učinkovit za ublažavanje svrbeža raznog podrijetla, pri ispiranju upaljenih desni i uklanjanju staračkih pjega.

Mirisni čaj

Potrebno vam je 12 g šipka, 12 g meda, 2 g cimeta, 2-3 gorka badema, 5 dl vode i 3 dl mlijeka. Dobro oprane i osušene zdrobljene plodove i sjemenke šipka močite oko šest sati da se izduže pa ih u toj vodi kuhajte 45 minuta. Procijedite, a kad se ohladi, čaju dodajte med, cimet, gorke bademe i mlijeko te ostavite da još jedanput zakipi. Piju se 1-2 šalice čaja na dan.

