Blogerica pokazala svoje tijelo 4 tjedna nakon poroda trojki

Blogerica koja je postala viralni hit jer je preko Instagrama svima pokazala fotografije svog ogromnog stomaka u trudnoći s trojkama, fanove je oduševila postavljajući fotografije koje pokazuju kako izgleda nakon poroda. Norvežanka s danskim adresom Maria Nordø Jørstad, inače producentica dokumentarnih filmova, je pod imenom 'Trojke Copenhagena' preko društvene mreže javnost upoznala sa svojim bebama Ibenom, Filipom i Agnes, a novim je fotografijama hrabro pokazala kako izgleda post trudnički trbuh, nakon što su u njemu devet mjeseci rasla tri života.

Maria, koja nakon rođenja trojki ima četvero djece, je bez imalo srama progovorila o tabuu i pokazala svoje tijelo nakon poroda, te na Instagramu dijelila fotografije koje bilježe faze njenog oporavka.

- Još tijekom trudnoće, dok sam svaki mjesec bilježila rast trbuha, sam znala da ću i nakon poroda nastaviti izvještavati sve zainteresirane žene o svom oporavku i o tome koliko tijelu treba da se vrati u normalno stanje. Mislim da je, s obzirom to da nema toliko mnogo trudnoća s tri bebe, važno pokazati i tu drugu stranu majčinstva, onu ružniju kojoj se sigurno niti jedna buduća mama ne veseli - rekla je nakon poroda za Femail magazin.

Dodala je i kako danas izgled nakon poroda ne bi više trebao biti tabu, no ipak jako malo žena odluči javno pokazati trbuh koji nekima predstavlja velik problem. No ipak su se, priča Maria, stvari počele mijenjati na bolje unatrag par godina, pogotovo nakon 'Me Too' i 'Time's up' pokreta kad su žene gotovo preko noći odlučile da je došlo vrijeme da progovore o svemu što muči ženski rod, a što je do nedavno bilo tabu ili barem nešto 'o čemu je bolje ne pričati javno'.

Ova producentica ne krije svoje oduševljenje što živi u doba interneta i socijalnih platformi za koje smatra kako otvaraju idealan prostor za dijeliti i izmjenjivati iskustva o kojima se previše ne govori, a koja neposredno zanimaju na tisuće žena, bez obzira u kojem dijelu svijeta žive.

- I 40 dana nakon poroda mi je trbuh prilično velik što nisam ni sama očekivala. Jako se sporo smanjuje, trebat će vremena da se vrati u normalu - kaže novopečena mama trojki i dodaje kako joj je zanimljivo da je to stvarnost s kojom se nakon poroda mnoge žene moraju suočiti. No ipak, dodaje, nećete nigdje naći takve fotografije.

Brojne su žene, majke i one koje to žele postati, zahvalile ovoj Norvežanki, a o tome koliko žene žele znati kako će izgledati nakon poroda i u poodmakloj trudnoći, pogotovo višestrukoj, najbolje govori činjenica da je Mariji broj pratitelja na Instagramu s četiri tisuće koliko je imala, narastao na nevjerojatnih 200.000 nakon što je objavila fotografiju svog tijela u 34. tjednu trudnoće.

Njene je zadnje postove, na kojima je pokazala kako izgleda samo četiri tjedna nakon poroda, komentiralo nekoliko stotina, a 'lajkalo' čak 25.000 ljudi. Mnoge su joj žene i zahvalile na tome što se usudila pokazati realnu sliku ženskog tijela nakon što je 'obavilo' svoju biološku funkciju.

- Hvala ti na ovome jer živimo u 'fejk' svijetu gdje doza realnosti dođe kao šok, pozitivan ili negativan nije važno, ali nužno potreban šok. Prelijepa si bila prije i prelijepa si sada - jedan je od komentara na Instagramu.

Prije nego je ostala trudna s trojkama, kaže Maria, nije poznavala niti jednu ženu s tim iskustvom. Zato je odlučila dokumentirati svaki trenutak tog iskustva i tako svojoj djeci ostaviti lijepu uspomenu, i olakšati majkama koje prolaze kroz slično ili isto iskustvo višestruke trudnoće i promjena kroz koje tijelo prolazi tada i dugo nakon.

Naime u Danskoj godišnje manje od deset žena nosi trojke, a na Marijine postove su odgovorile majke trojki iz cijelog svijeta s kojima se povezala pa danas online izmjenjuju iskustva. To joj, kaže, daje nadu da će još žena pokazati pravu sliku sebe i svog tijela nakon poroda. Odlučna je da nastavi pokazivati tijek svog oporavka i ustrajna je u namjeri da vrati tijelo u normalu.

- Nakon prvog poroda sam odmah vratila svoju liniju. Sada je to naravno teže pa jedva čekam da priroda i vježbanje odrade svoj dio posla da više ne moram nositi glomaznu trudničku odjeću - kaže blogerica koja se veseli svim izazovima koje donosi četverostruko majčinstvo.