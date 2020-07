A post shared by Hi, I'm \ud835\uddd7\ud835\uddff\ud835\uddf6\ud835\ude00| MODERN CALI MOM (@moderncalimom) on Jun 15, 2020 at 2:43pm PDT

<p>Blogerica i računovotkinja iz Kalifornije <strong>Dris Wallace</strong> u ožujku je poput većine ljudi diljem svijeta zbog pandemije počela raditi od kuće: brinući istovremeno o dvoje male djece - kćeri <strong>Dani </strong>(4) i sinu <strong>Dylanu</strong> (1).</p><p>Na svom je blogu<a href="http://moderncalimom.com/" target="_blank"> Modern Cali Mom</a> napisala kako joj je zadatak bio pomoći šefu s klijentima i pridobiti neke nove, što je podrazumijevalo i brojne video pozive tijekom dana. No, od početka je, kako je opisala, bilo jako teško raditi uz dvoje male djece i nerazumnog nadređenog.</p><p>- Šef mi je stvarao nevjerojatan pritisak i stalno sam bila pod stresom. Djeca su me stalno prekidala, a sin je svako malo htio da ga podojim. Ipak, pustila bi ih da čekaju dok ne obavim posao, a tek bi se onda bavila s njihovim potrebama - piše Wallace koja je bez obzira na nerazumijevanje nadređenih davala sve od sebe da i u tim uvjetima odradi posao. </p><p>- Šef mi je rekao da na konferencijskim pozivima s klijentima ne želi u pozadini čuti djecu - kaže blogerica, a to joj je stalno i ponavljao.</p><p>- Par puta je otvoreno rekao da moram sama smislit kako da ih ušutkam - požalila se mama koja je u želji da odradi posao jednogodišnjem sinu čak i promijenila vrijeme spavanja.</p><p>- Objasnila sam mu da mogu klijentima biti na raspolaganju od 13 do 16 h, uz 'minimalnu buku u pozadini' - piše, a u to bi vrijeme 'molila Boga da se maleni ne probudi'. </p><p>No unatoč svim naporima da izbalansira roditeljstvo i puno radno vrijeme, nije nailazila na nikakvo razumijevanje pa je nadređeni čak ignorirao njen prilagođeni raspored i uporno joj, kaže, pozive organizirao u vrijeme ručka - kad su djeca gladna, umorna i razdražljiva. </p><p>To je trajalo puna dva mjeseca, dok joj nije rekao da se mora 'nekako pobrinuti za situaciju s djecom'. Pomalo zbunjena tim komentarom Wallace je pitala što bi to točno trebalo značiti, budući da ih ne može samo zaključati u sobu i ostaviti.</p><p>- Shvati sama - odgovorio joj je.</p><p>- Bi li dobila titulu zaposlenika mjeseca da sam svog jednogodišnjaka zatvorila u sobu i pustila da plače? - pita se blogerica koju je zbog 'situacije s djecom' tvrtka poslala na 'tečaj upravljanja vremenom'.</p><p>Krajem svibnja već očajna obratila se službi za upravljanje ljudskim resursima i zamolila ih za savjet, no umjesto da joj pomognu pronaći rješenje kao što je očekivala, rekli su joj da treba bolje razdvojiti privatno i poslovno i dali joj otkaz. Objašnjenje je bilo da 'režu troškove zbog pandemije'.</p><p>- To nije bila istina jer su nastavili zapošljavati i nakon mog odlaska, iako se uprava obvezala da za vrijeme trajanja pandemije neće nikog otpustiti - ispričala je.</p><p>Svoju je priču blogerica podijelila i sa 61.000 pratitelja na Instagramu, gdje je objavila i fotku sa kćerkom koja drži tablu na kojoj piše: 'Moja je mama je dobila otkaz jer me šef nije želio čuti u pozadini.'</p><p>- Ni jedna zaposlena mama ne bi trebala biti diskriminirana, pogotovo ne u ova vremena, jer joj jednogodišnjak ne može šutjeti za vrijeme poslovnog poziva - kaže Wallace i dodaje da će se nastaviti boriti protiv diskriminacije spolova jer 'žene nikad više ne bi trebale birati između posla i obitelji'. </p>