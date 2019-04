Blogerske snage na Chill&Grillu spremaju fantastične delicije

Ove smo godine gastronomski program najvećeg festivala cuge, klope i mjuze obogatili još jednom poslasticom - gostovanjem najboljih domaćih blogera u čak dva navrata.

Gastrolovci, kako smo prozvali našu ekipu najboljih domaćih food blogera, na ovogodišnjem će Chill&Grill festivalu imati svoj cooking show u kojem će, otkrili su nam, pripremati do sada neviđene delicije.



Vedran s bloga Začinjeno s ljubavlju, Kasandra i Zvonimir s bloga Forking Croatia, Matija i Željka kao Sweety&Spicy, Gracia s bloga Kiwi go crazy, Nevena Josipović poznatija kao Mama Drama, Ena s bloga Foodgasm te Darko Kontin, kažu, iznimno se vesele novom konceptu festivala koji uključuje pet dana uživanja u specijalitetima internacionalne kuhinje.

- Od ovogodišnjeg Chill&Grilla očekujem puno dobre klope i dobre zabave, a sudeći prema prošlim godinama ni najmanje ne sumnjam u to! Što se tiče grilanja meni je ipak najdraže kad onako 'ksskss' okrenem dobar steak da samo dobije lijepi 'grill marks' i da ostane mekan kao maslac.

Najviše me interesira Afrika jer iskreno nisam pretjerano upoznat s njihovim načinom grilanja, a kako uvijek volim saznati i naučiti nešto novo mislim da je ovo super prilika.Uglavnom, htio bih vas sve pozvati na Bundek u te dane jer vjerujte mi na riječ da će biti genijalno! Hrpa dobre klope, cuge i svirke i ljudi, more odličnih ljudi - rekao je Vedran s bloga Začinjeno s ljubavlju.

Za razliku od Vedrana, Slavonka Ena s bloga Foodgasm ove će godine prvi put posjetiti Chill&Grill, a kroz puno smijeha otkrila nam je i čemu se najviše veseli:

- Prošle godine sam gledala program Chill&Grill-a i skoro zaplakala jer ne mogu biti ondje. Ove godine imam tu sreću da ću sudjelovati na Chill&Grill-u pa kreću treninzi tjedan dana prije. Trening uključuje post jer želim probati sve!

Ipak, najviše se veselim azijskom grillu i, naravno, upoznavanju Davida Skoke jer, tko se ne bi veselio upoznati Davida Skoku?

Veganka Gracia s bloga Kiwi go crazy također se najviše veseli azijskoj kuhinji, a otkrila nam je i zašto:

- Nadam se raznovrsnoj ponudi, ponekoj vege i zdravoj varijanti grill klasika. Jedva čekam zapaliti prvi roštilj, a mislim da će to za mene upravo biti na Chill&Grillu. Najviše zapravo volim grilano povrće, omiljene su mi gljive i pak choi. Mmm, već sad mi cure sline. Ovogodišnji mi se čini baš putopisan što me jako, jako veseli. Obožavam azijsku kuhinju i nadam se da će me kreacije oboriti s nogu.

Osim cooking showa u kojem će imati slobodne ruke stvarati hranu po svom guštu, naši će blogeri svakog dana sudjelovati i u Zvijezdinom servisu za sendviče. Prošle su godine uz Lanu Klingor i ekipu iz Ugostiteljske škole, sendviče spremali Darko i Vedran, a ove će im se godine priključiti i ostatak ekipe. Pitali smo ih koja je zapravo tajna savršenog sendviča.

Darko nam je tako otkrio kako savršeni sendvič za njega mora imati sočne, kremaste, ali i hrskave elemente, biti taman slan, s dozom kiseline i ljutine. S njime se složila i Gracia koja je uz kremasti umak i kvalitetno pecivo dodala još i začine te hrskavo povrće, dok su Kasandrini favoriti u sendviču definitivno kiseli krastavci.

Matija s bloga Sweety&Spicy kao obavezan korak u pripremi sendviča navodi tostiranje peciva, dobar umak i povrće za dozu svježine, za Nevenu dobar je sendvič onaj koji sadrži slastan umak i dobar komad mesa dok je Ena je bila nešto kreativnija i dala nam odgovor kakav definitivno nismo očekivali:

- Moja tajna dobrog sendviča je mješavina mrvljenih posoljenih čvaraka i sitno sjeckanog bijelog luka!

Chill&Grill 3.0 New Experience

U konceptu po imenu New Experience pozivamo vas da probate jela sa svih kontinenata za koja do sada vjerojatno niste ni čuli. U njemu će kuhati renomirani chefovi i najpoznatiji food blogeri, a svake ćemo se večeri isplesati na odličnim besplatnim koncertima Nipplepeoplea, TBF-a, Kojota, Soulfingersa i mnogih drugih.

Također, ove godine uveli smo novost u obliku Eco zone, namijenjene onima koji na Bundek dođu biciklom, rolama, koturaljkama, skejtovima, romobilima ili pješice. Posjetitelji će imati mogućnost provozati i hibridno plug in vozilo te ujedno saznati sve o uštedi i napajanju vozila električnom energijom. U slučaju da dolazite s djecom, nemojte brinuti jer pripremamo i Kids zonu. Bezbrižno uživajte u iću i piću dok se oni zabavljaju u našoj sigurnoj zoni.

Do Chill&Grill 3.0 New Experience festivala preostala su samo dva i pol tjedna, koja ćemo popuniti ekskluzivnim najavama chefova, restorana i glazbenika. Pratite našu web stranicu, portal Gastro.hr i društvene mreže, uskoro otkrivamo zbog čega će treći Chill&Grill festival biti još veći, bolji i zanimljiviji od prethodnih!

