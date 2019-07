Bodrio zaručnicu 9 sati pa se onesvijestio uoči rođenja kćeri

Ben Bergwin je satima bodrio svoju zaručnicu Amy Maddocks, želeći joj biti puna podrška dok njihova kćerkica ne ugleda svijetlo dana. No porod je trajao jako dugo, a on je baš pred kraj izgubio svijest.

Sve su to zabilježile televizijske kamere koje su snimale par koji je odlučio sudjelovati u britanskoj reality emisiji ''One Born Every Minute'' (Jedno dijete rođeno svake minute).

Foto: CHANEL4

Novopečeni otac prilikom pada glavom je udario u ventilator koji je i razbio, a onda je težinom tijela pao na ormarić. Zabrinuo je zaručnicu, koja je u tom trenutku bila pred porodom, ali i medicinsko osoblje koje ga je odmah prevezlo na odjel hitne pomoći. Tamo je zbog udarca u glavu Ben pet i pol sati zadržan na promatranju.

Mladi je otac za Chanel 4 ispričao kako je od početka trudnoće svoje djevojke bio 'jako emotivan', te da je s njom prolazio kroz sve njene trudničke želje, boljke i strahove. Vjeruje, kaže, da je imao simptome umišljene trudnoće.

- Kad sam saznao da čekamo dijete, iznenadilo me koliko emotivan mogu biti, a to me stanje još nije pustilo - ispričao je Ben prije kraja poroda. Onda se 'pohvalio' kako je zbog zaručnice odlučio 'biti jak' i očvrsnuti, kao 'pravi muškarac'. No čim je izgovorio te riječi, Ben je pao u nesvijest i srušio se na pod, a šokirana Amy je povikala: "Je li se to on upravo onesvijestio?".

Medicinsko osoblje odmah se pobrinulo za oca, koji se borio da dođe k sebi baš u trenutku kad je njegova kćerkica ugledala svijetlo dana.

- Morali su biti sigurni da nisam zadobio ozbiljnije ozljede. Osjećao sam se kao potpuni idiot - prenio je njegove riječi The Sun.

Ben je kćerkicu primio tek nakon pet sati, kad je otpušten s odjela hitne pomoći, a snimka nesvjestice je završila na internetu i postala pravi hit.