Bojanka za odrasle: Fantastičan način za opuštanje nakon posla

<p>Ako mislite da su bojanke rezervirane samo za djecu, živite u zabludi i krajnje je vrijeme da sebi nabavite jednu - bojanku za odrasle. Naime, bojanke za odrasle sjajan su način opuštanja, pročišćavanja i oslobađanja od stresa. </p><p>- One su odličan način da odrasli ljudi oslobode svojeg unutarnjeg umjetnika i riješe se stresa. Bojanke su fantastične za svjesnu aktivnost, što znači da vam pomažu fokusirati se na trenutak - kaže <strong>Cara Maksimow</strong>, terapeutkinja iz SAD-a.</p><p>Također, ona u vama razvijaju kreativnost jer sami kombinirate boje, a ljudi koji razvijaju svoju kreativnost češće su zadovoljniji životom od onih koji nemaju tu naviku.</p><p>- Prema studiji iz 2019. godine objavljenoj u časopisu 'Frontiers of Neural Circuits', kreativan um i izražavanje sebe jedno su od ključnih stvari za postizanje uspjeha i napredak u različitim aspektima života, uključujući profesionalni, osobni i društveni. Bojanke za odrasle, kao i svaka umjetnost, glazba, joga, vrtlarstvo, odlična su opcija za smanjenje stresa i izražavanje samoga sebe - dodala je Maksimow.</p><p>Nabrojala je još neke razloge zašto bi svatko trebao imati ovakvu bojanku kod kuće i redovito je uzimati u ruke.</p><h2>Može smanjiti bol i anksioznost</h2><p>Studija iz 2018. godine, objavljena u časopisu 'The Arts in Psychotherapy', obuhvatila je iskustva 200 ljudi hospitaliziranih zbog medicinskog problema ili neke operacije. Sudjelovanje u art terapiji u trajanju od prosječno 50 minuta značajno je poboljšalo njihovo raspoloženje te smanjilo razinu boli i anksioznosti. </p><p>- Osjećate li slabiju bol ili imate nisku razinu anksioznosti, sat vremena bojanja pomoći će vam da se osjećate bolje i smirenije . rekla je ova terapeutkinja.</p><h2>Bojanje smiruje prezauzeti um</h2><p>Zahvaljujući svojim osnovnim, ponavljajućim pokretima, bojanje dobro djeluje na pojedine dijelove mozga, odnosno opušta amigdalu, centar u mozgu odgovoran za strah. Također, i izbor boja igra veliku ulogu u svemu.</p><p>Hladne boje poput plave i zelene mogu čovjeka smiriti, dok tople boje poput crvene i narančaste znaju biti energizirajuće, pokazalo je istraživanje iz 2015. objavljeno u časopisu 'Frontiers in Psychology'. </p><h2>Pomaže boljem spavanju</h2><p>Umjesto gledanja u ekrane, prije spavanja posegnite za svojom bojankom jer će vas to toliko opustiti da ćete spavati kvalitetnije i buditi se svježiji.</p><p>U studiji iz 2016. objavljenoj u časopisu 'JAMA Pediatrics' istraživači su otkrili da su djeca, koja su koristila elektroničke uređaje prije spavanje, imala više poteškoća sa spavanjem i manje REM faze sna od onih koja nisu gledala u ekrane.</p><p>Također, nakon buđenja bila su pospanija, a pospanost im je trajala dulje nego kod mališana koji prije spavanja nisu imali elektroničke uređaje pred očima. Jednako je i kod odraslih ljudi. Svaki oblik opuštanja, pa tako i bojanje, potencira kvalitetnije spavanje, prenosi <a href="https://www.thehealthy.com/mental-health/self-care/adult-coloring-book-benefits/" target="_blank">The Healthy.</a></p><p> </p>