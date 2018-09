Bole vas leđa? Ovi jednostavni trikovi riješit će vas agonije

U narodnoj medicini poznati su mnogi lijekovi za ublažavanje bolova, pa se neki tradicionalno koriste i u liječenju bolova u leđima.

Takva je terapija dobro došla ako osjećamo pomak na bolje, no važno je da to nije jedina terapija. Ne pomažu li takvi lijekovi treba se na vrijeme obratiti liječniku i pomoći si lijekovima koje nudi konvencionalna medicina, govori fizioterapeut Josip Knezić na pitanje što misli o masaži bolnih leđa rakijom u kojoj su odstajali kesteni, ili obloga od listova kupusa, odnosno mljevenog krumpira i luka, koje se preporučuje postaviti na leđa, pokriti gazom i ostaviti preko noći. Dodaje kako treba imati na umu da mnoge nekonvencionalne metode mogu ublažiti bolove, no neće djelovati na uzrok, pa se radije posavjetujte s liječnikom ili fizioterapeutom. U fazama kad su bolovi česti priuštite si masažu, pojačanu s eteričnim uljima.

- Neka eterična ulja značajno mogu pomoći u ublažavanju boli i dobro ih je koristiti u masaži, ili kao dio aromatične kupke u kojoj ćemo se kratko opustiti - govori liječnica i fitoaromaterapeutkinja Ksenija Krajina Pokupec, iz savjetovališta za fitoaromaterapiju Botana. Svojim klijentima nerijetko preporučuje gel od mente, mentola, kamfora, ružmarina i borovice, koji je odličan protiv bolova i ukočenosti te potiče cirkulaciju. I eterično ulje lavande, koje djeluje kao blagi sedativ, te blagi analgetik i ima protuupalno djelovanje, također može pridonijeti ublažavanju bolova, ističe fitoaromaterapeutkinja.

Bol će ublažiti i ulje lovora ili ulje smilja, koja možete pomiješati s nekim baznim uljem i utrljati u bolna leđa. Slično djeluje i ulje gorke naranče. U ajurvedi se mnogi problemi liječe masažom stopala, pa se tako i za bol i ukočenost u leđima preporučuje masaža rubova stopala u liniji između palca i pete, barem dva do tri puta tjedno po 15 do 20 minuta. Može to raditi i sami: Sjedite na pod prekriženih nogu i primite rukama jedno stopalo. U mislima “povucite” liniju između palca i pete na unutrašnjoj strani stopala – to je linija koja predstavlja kralježnicu. U mislima je podijelite na križa, sredinu leđa, grudni i vratni dio kralježnice, pa palčevima obje ruke nježno pritišćite s unutrašnje strane zamišljene linije, tako da se kod svakog pritiska kratko zadržite. Pritisak treba izgledati kao da kružite palcem u jednoj točki. Odradite barem jedno “šetanje” prstima gore i dolje duž stopala.

Vježbe istezanja i planinarenje drže kralježnicu

Uz vježbe istezanja kojima se jačaju mišići koji drže kralježnicu, preporučuju se redovite šetnje, planinarenje, brzo hodanje te plivanje. Svakako nastojte skinuti višak kilograma jer oni mogu značajno opteretiti kralježnicu, objašnjava fizioterapeut. Pretili ljudi, osim za bol u leđima, imaju povećani rizik za bol u zglobovima te bol i napetost u mišićima.

Foto: Dreamstime

Pomažu krema od gaveza i ulje kantariona

Ako govorimo o prirodnim uljima, pomoći će i ulje kantariona i nevena ili čisto domaće maslinovo ulje za utrljavanje, kao i krema od gaveza. Alantoin iz gaveza jača vezivno tkivo i hrskavicu, pa je idealno za lumbalni dio kralježnice, čak i kod problema s artrozom kuka, objašnjava fitoterapeutkinja Ksenija Krajina Pokupec.

TOP 5 prirodnih rješenja kod bolnih leđa

1. Topli oblog

Foto: Dreamstime

Tonikom od lavande, mente i arnike namočite komad tkanine pa stavite na bolno mjesto i dodatno pokrijte suhom dekicom. Mentol anestezira bol, lavanda opušta, a arnika potiče cirkulaciju.

2. Umirujuća lavanda

Foto: Dreamstime

Majka među eteričnim uljima, lavanda (Lavandula angustifolia), djeluje kao dobar spazmolitik, blagi sedativ, hipotenziv, blagi analgetik te ima protuupalno djelovanje.

3. Gorka naranča

Foto: Dreamstime

Petitgrain (list) gorke naranče je eterično ulje koje djeluje opuštajuće na mišiće te pouzdano otklanja svu emocionalnu napetost koju su stvorila napeta ramena i leđa.

4. Gel za masažu

Foto: Dreamstime

Gel od mente, mentola, kamfora, ružmarina i borovice odličan je protiv bolova i ukočenosti te potiče cirkulaciju. Utrljajte dva puta dnevno, preporučuje dr. med. Ksenija Krajina Pokupec.

5. Ulje lovora

Foto: Dreamstime

Eterično ulje lovora Ima protuupalno i analgetsko djelovanje na mišićno-koštani sustav, a nezamjenjivo je u terapiji jakih bolova. Pomaže kod mišićnih spazama, pa čak i artritisa.