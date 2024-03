Bolero kao mikro jakna - komad koji naglašava gornji dio tijela

Bolero je kao forma nastala u sklopu tradicionalne odjeće za toreadore početkom 19. stoljeća, kao dio kulture Španjolske, no s vremenom postaje kreacija za svečane trenutke. Kroz dekade je imao razna lica, a do danas se zadržala njegova praktična večernja forma. Mnogi dizajneri donose ga ukrašenog perlama, vrpcama i sličnim detaljima, no viđen je i u varijanti od krzna te sličnih pufastih tkanina.

I danas je u fokusu dizajnera koji rade bolero nekadašnji stil toreadora, a rezultat su predivne jaknice naglašene raznim ukrasima. Uz to idu i pripadajući šeširi, no i bez toga jakna je fantastična i uz nešto super jednostavno kao što je bijela majica.

Tu su i varijante od trapera, koji je postao večernji materijal. Kratka i slatka jakna spremna je za svaki proljetni party, a za notu ženstvenosti, tu su floralni elementi.

Od satena ili ukrašen blistavim detaljima česti je element večernjih kolekcija. Biramo ga kad želimo outfitu dati poseban dojam, a ako želite i element moći, neka ima pojačanja na ramenima.

Ekstremno mali bolero pojavio se kao hit za noćne outfite, a u kolekcijama inspiriranima osamdesetima ističe se onaj od satena. Služi i umjesto jastučića, pošto ima naglašena ramena. Ovakav je komad centar kombinacije, stoga ostalo može biti i super jednostavno.

Danas je bolero svašta - pa i super kratka košulja s puf rukavima. Njime nazivamo čak i male jakne te one koje se ne kopčaju, uglavnom je to nešto skromno u dimenziji, no stilski značajno. Pošto ističe gornji dio tijela, dobar je za stilske igre te daje dojam visine, jer ostavlja noge vizualno 'dužima'. Što više smještamo struk, to donji dio djeluje duže. I to je jedan od trikova koji mnoge dame vole - dojam dužih nogu uvijek je dobrodošao.