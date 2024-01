Boli glava od južine? Evo što jesti kako bi ublažili simptome

Glavobolja, osjećaj umora i potreba da prespavamo pola dana glavni su simptomi južine, koja nas je zaskočila ovih dana, nakon kratkog hladnog razdoblja i niskih temperatura. Najučinkovitiji način da se protiv njih izborimo je da kažemo sebi ‘Nije to ništa’ i nastavimo s obavezama, kaže u šali akademkinja Vida Demarin, specijalistica neuropsihijatrije, koja se godinama bavila istraživanjima migrene i glavobolja te je autorica zanimljive knjige “Pobijedimo migrenu i druge glavobolje”, u kojoj daje mnogo savjeta za promjenu životnih navika kojima ih možemo pobijediti.

- Meni to često uspijeva - kaže ona, no slaže se s tim da kod onih koji su osjetljivi na promjene vremena ti simptomi mogu biti vrlo neugodni te utjecati na koncentraciju i sposobnost da se uhvatimo u koštac sa svakodnevnim obavezama.

Kad je riječ o južini, najčešće se javljaju tenzijske glavobolje, kod kojih se bol obično javlja u prednjem ili gornjem dijelu glave te u sljepoočnicama. Gotovo u pravilu javljaju se sredinom dana i traju relativno kratko, a često ih možemo prevenirati ili izliječiti sami, ističe Demarin. Naime, neki od okidača za glavobolju su dugo sjedenje ili stajanje u istom položaju, u kojem dolazi do grčenja mišića vrata, ramena ili problema s kralježnicom; zatim su tu boravak u zatvorenom prostoru, pogotovo ako je zadimljen i ako je bučno, kao i izloženost stresu. Zato vodite računa o tome da češće provjetravate prostor u kojem boravite te da češće ustajete od kompjutora te da barem 15-ak minuta na dan provedete na svježem zraku. Dobro je prošetati, odnosno obaviti nešto zbog čega morate istegnuti tijelo, posebno ramena i vrat, kako biste potaknuli cirkulaciju.

- Važno je i voditi računa o tome da ne pretjerujemo s cigaretama i alkoholom te da izbacimo iz prehrane namirnice koje mogu biti okidači za glavobolju, poput alkohola, teške i masne hrane, posebno salama i pašteta, prejakih začina i slično - kaže akademkinja.

Poseban oprez u izboru hrane savjetuje onima koji pate od migrena. Naime, utvrđeno je da su glavni prehrambeni pokretači migrene kemijski spojevi vazoamini jer uzrokuju suženje krvnih žila.

- Jedan od njih je tiramin, kojeg ima u jogurtu, kiselome mlijeku i sirevima s plemenitom plijesni te u crnom vinu, jetricama i suhomesnatim proizvodima. No lavinu migrene mogu pokrenuti i crna čokolada, kava, čaj te sušeno meso i sušena riba, šljive, ananas, avokado, lješnjaci i kikiriki, češnjak, luk te špinat, celer, cikla i zelena salata – dodaje Demarin.

Čak i temperatura hrane može utjecati na pojavu glavobolje, odnosno najbolje je da hrana bude sobne temperature ili malo toplija. Naravno, dobro je prestati pušiti, barem dok se ne osjećate dobro, te izbjegavati teže fizičke napore.

- U dane kad osjećate simptome povezane s južinom dobro je koncentrirati se na laganiju prehranu i na to da unesemo u organizam dovoljno vode, najmanje od 1,5 do 2 litre. Naime, mnogi ljudi ne piju dovoljno vode, zbog čega može doći do dehidracije organizma, što je također jedan od okidača za glavobolju - kaže sugovornica.

Kad kažemo “lagana prehrana”, to znači da osnova treba biti povrće i voće, koji nam daju minerale važne za uspostavljanje ravnoteže u organizmu, pojašnjava doktorica.

- Naime, u vrijeme južine može se poremetiti i tlak, pa nam je važno unijeti dovoljno kalija, koji je ključan u regulaciji tlaka. Dobri izvori kalija su zeleno lisnato povrće, primjerice, pa je dobro ručak ili večeru obogatiti špinatom, ili rajčicama. Ona je i dobar izvor likopena, koji je snažan antioksidans i također pomaže da se organizam izbori protiv simptoma koje smo spomenuli - kaže akademkinja Vida Demarin.

Uz šetnju i laganu prehranu, dobro je povesti računa o tome da nekom vrstom meditacije smanjimo utjecaj stresa, dodaje.

- Odličan način za to su vježbe disanja. Mnogi ljudi danas nisu svjesni toga da plitko dišu, mogli bismo reći površno, što također može potaknuti umor i glavobolju. Zato bi bilo dobro nekoliko puta na dan posvetiti malo vremena tome da duboko dišemo, vodeći računa da dišemo abdominalno, tako da potaknemo vagus, koji je dio parasimpatičkog sustava i doprinosi opuštanju cijelog tijela - ističe sugovornica.

Najbolja hrana protiv južine

Kalij – Zeleno lisnato povrće, poput špinata, blitve i kelja, osigurat će organizmu kalij, mineral koji je važan za regulaciju krvnog tlaka kad se treba prilagoditi promjeni tlaka u prostoru. Dobar izvor je i rajčica, koja je bogata likopenom, snažnim antioksidansom. Od voća, preporučuje se banana.

Željezo – Manjak željeza vodi tome da se osjećamo umorno, pa nije zgorega povesti računa o namirnicama koje ga mogu nadoknaditi. Opet se preporučuje špinat, ali i orašasti plodovi, sjemenke i mahunarke.

Magnezij – Postoje istraživanja koja su pokazala da se nedostatak magnezija može povezati upravo s tenzijskim glavoboljama. Uz orašaste plodove i sjemenke, dobar izvor su banane te brokula, grašak i zobena kaša.

- No riječ je o mineralu koji potiče opuštanje mišića, pa ako osjećate napetost u vratu i ramenima i glavobolju, nije loše posegnuti niti za dodatkom, odnosno tabletama magnezija koje se otapaju u ustima, ili onima koje se otapaju u vodi, što će pridonijeti da se brže riješite glavobolje - savjetuje Vida Demarin.

Vitamin C – Riječ je o važnom antioksidansu koji potiče izmjenu tvari u organizmu i oslobađanje otrova. Zato se onima koji to mogu podnijeti na prazan želudac ujutro savjetuje čaša vode sa sokom od pola limuna. Ako vam to iritira želudac, izaberite neki od dodataka prehrani i koristite ga svakodnevno u dane kad se osjećate loše.

Vitamin B6 – Dokazano je da ima korisnu ulogu u prevenciji migrena te da može pomoći kod glavobolje. Dobar izvor su brokula i cvjetača, prokulice, odnosno općenito zeljasto povrće.

Složeni ugljikohidrati – Heljda, ječam, bulgur, zob, cijela zrna, kruh, kvinoja i farro, odnosno zobena kaša, dobar su izbor u vrijeme glavobolje jer je riječ o ugljikohidratima koji sprečavaju nagle skokove i padove razine šećera u krvi, odnosno faze gladi, koje mogu biti okidači za glavobolju. Potražite proizvode koji sadrže 100 posto cjelovitih žitarica.

Biljni čajevi - Izbjegavajte, naravno, neke jake čajeve, poput indijskog, no čaj od mente odlično će djelovati na organizam jer ima osvježavajući okus i miris. Dobro je potražiti i neki čaj od mješavine biljaka koji pridonosi opuštanju.