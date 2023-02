Stigla južina! Kronični bolesnici trebaju pripaziti na simptome

Porast temperature zraka i više sunca tijekom dana, čemu svjedočimo protekla dva, tri dana, nastavit će se do kraja tjedna, s tim da bi temperatura zraka, nakon donedavnih 5 ili 6 stupnjeva, do nedjelje mogla dosegnuti i 17 stupnjeva. Uz to, slijedi i porast naoblake te vjetar južnih smjerova, što bi kod meteoropata moglo pridonijeti umoru, slabijoj koncentraciji i glavobolji, upozoravaju u biometeorološkoj prognozi stručnjaci Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ).

POGLEDAJTE VIDEO: Ovo su znakovi koji se javljaju i do mjesec dana prije infarkta

Ukratko, stiže južina i dobro bi bilo da svi skupa budemo malo oprezniji.

- To se posebno vidi na semaforu, kad ujutro krenete na posao, jer svi postaju malo nervozniji i teže im je čekati da crveno svjetlo zamijeni zeleno - kaže u šali dr. Dragan Soldo, obiteljski liječnik u novozagrebačkim Dugavama, uz napomenu kako u takve dane uvijek ima i više kroničnih pacijenata koji se javljaju u ordinaciju.

Foto: 123RF

POGLEDAJTE SPOJ NA SLIJEPO: NA GAY SPOJU ZAPJEVALI HIT MAJE ŠUPUT

- Posebno su ugroženi kardiovaskularni bolesnici, na primjer ljudi koji imaju anginu pectoris i povišeni tlak, kao i ljudi s nekim psihičkim poremećajem. Na primjer, s depresijom, anksioznošću ili opsesivno kompulzivnim poremećajem. Ti pacijenti u vrijeme južine obično dožive pogoršanje stanja, mogu biti nemirniji ili nervozniji, pa se trebaju pripaziti - pažljivije pratite simptome, češće izmjerite tlak i priuštite si više odmora - kaže liječnik.

Vodite računa da dovoljno spavate, odnosno ako se javi nesanica, poradite na tome da si pomognete biljnim pripravcima ili nekom tehnikom opuštanja jer je važno kvalitetno se odmoriti.

Osim toga, obavezno treba nastaviti redovito uzimati propisanu terapiju. Ako se stanje pogoršalo, konzultirajte se s liječnikom oko eventualne promjene doze, ali s terapijom treba nastaviti, kaže dr. Soldo.

- Smanjite fizički napor i stres te budite oprezniji u prometu i drugim opasnim situacijama u ove dane koliko god je moguće - savjetuje obiteljski liječnik.

Foto: Dreamstime

Kaže kako je dobra stvar što će problemi vjerojatno potrajati kratko, najdulje tjedan dana. Toliko je organizmu potrebno da se prilagodi na promjenu vremena, a onda će se i simptomi povući. Većih problema ne bi trebalo biti jer promjena temperature ipak nije nagla. No dobro je imati na umu i još jednu stvar - ma koliko zatoplilo ovih dana, još nije vrijeme za skidanje u proljetnu odjeću.

- Sve one koji željno čekaju proljeće da skinu kapute treba podsjetiti da se na promjenu vremena treba prilagođavati polako, odnosno da s prvim zrakama sunca ne bismo trebali skinuti previše odjeće, jer je to najlakši način da se razbolimo - zaključuje dr. Soldo.

Najčitaniji članci