Bolje ih izbjegavajte: 20 tajni koje ne morate otkriti partneru

Ako govorite sve svom partneru, moguće je da ste u krivu. Tako barem tvrde stručnjaci. Dodaju kako je iskrenost važna, ali i da ipak postoje stvari koje bi trebalo prešutjeti jer neće učiniti ništa dobro, već suprotno, prenosi msn.

1. Ne sviđa vam se njegova obitelj

Osim ako se partner nije udaljio od njih, u vašem je interesu da to mišljenje zadržite za sebe. Ako se nadate da će veza potrajati, dobro je pokušati pronaći zajednički jezik s njegovom obitelji, ako je to moguće.

2. Vaša obitelj ne voli vašeg partnera

On to ne mora znati. To može samo pogoršati stanje, povrijediti partnerove osjećaje i natjerati ga da se pita smeta li to i vama.

3. Više niste ludo zaljubljeni u njega

Parovi u dugotrajnim sretnim vezama otkrivaju da neće sve biti uvijek tako divno te da su usponi i padovi normalan i zdrav dio zajedničkog života. Luda zaljubljenost će se promijeniti u mirnije romantične osjećaje - i to je dobro.

4. Mislite da su običaji njegove obitelji čudni

Dobra vijest je da ne morate stalno biti s njima. Možete ponekad pristojno odbiti sudjelovanje na njihovim zabavama. Ali nemojte omalovažavati ili ismijavati te običaje pred partnerom, jer bi mogao misliti da mu želite ograničiti vrijeme koje provodi sa svojom obitelji.

5. Privlači vas njegov prijatelj

Ako vas privuče netko od njegovih prijatelja (posebno bliskih), bolje je da šutite. Njihov odnos bi se nakon toga mogao promijeniti.

6. Tvojim prijateljima se ne sviđa

Ovo definitivno nemojte reći partneru, pogotovo dok ne utvrdite razlog zbog kojeg im se ne sviđa. Može biti bezazlena, ali prijatelji također mogu vidjeti ono što vi ne vidite i pomoći vam da se riješite lošeg partnera.

7. Ne sviđa vam se njegov prijatelj

Ako je ovo ozbiljna veza, vjerojatno ćete povremeno vidjeti tog prijatelja. Zato pokušajte shvatiti što vam se ne sviđa kod njega i pokušajte to riješiti. Ako stvarno ne možete, neka se druže bez vas.

8. Mislite da su preosjetljivi

Ponekad se vaš partner može uznemiriti zbog nečega za što smatrate da nije veoma važno. Ako mu kažete da je previše osjetljiv, moglo bi mu biti neugodno ili bi mogao imati obrambeni stav. Umjesto toga, pitajte ga može li objasniti zašto je tako uznemiren.

9. Krivite ga za vlastito nezadovoljstvo

Ako se osjećate loše, to može biti posljedica ponašanja vašeg partnera, ali nije produktivno ili korisno svaliti krivicu samo na njega. Takva izjava samo će naštetiti njegovom samopoštovanju i vašem odnosu.

10. U nekim stvarima, vaš bivši je bio bolji

Iako više niste htjeli biti s bivšim te ste zato s njim i prekinuli, zasigurno je bilo stvari koje ste u bivšoj vezi voljeli i možda vam nedostaju. Ipak, vaš partner nije netko kome biste trebali pričati o tim stvarima. To može pobuditi nesigurnost i ljubomoru s njegove strane.

11. Pratite bivšeg na društvenim mrežama

Očito većina ljudi ponekad provjeri gdje je i s kim je njihov bivši, jer društvene mreže to omogućavaju. No, psiholozi kažu da to može poremetiti vaš emotivni oporavak od te veze. Ako ste već u vezi s nekim drugim, moglo bi ga zabrinuti patite li dalje za bivšim.

12. Koliko ste partnera imali

Dijeljenje tih podataka obično vodi do ljubomore i nesigurnosti, tvrde terapeuti. Ako je vaš partner siguran u vašu ljubav prema njemu, ne bi vas ispitivati takve pojedinosti o vašoj prošlosti i obrnuto. Zato se to zove prošlost.

13. Netko vam se 'nabacivao'

To može biti laskavo ili neugodno. Prije nego što to spomenete partneru, razmislite o posljedicama. Ako mislite da će vas smatrati poželjnijima, jesu li vaše potrebe zaista zadovoljene? Ako je to netko koga znaju, hoće li se naljutiti?

14. Jednom ste prevarili

Ako ste prevarili sadašnjeg partnera, definitivno biste mu to trebali reći, ali ako ste jednom varali bivšeg partnera i bilo vam je žao, nema potrebe da to povlačite i navodite partnera da se pita hoćete li i to učiniti i njemu.

15. Ne sviđa vam se njihov dar

Neugodno je kad dobijete poklon koji vam se ne sviđa, ali puno je gore kada je to od partnera. Međutim, to da se osjeća loše zbog toga ne poboljšava situaciju za vas i njega. Najbolji pristup je zahvaliti, a dar koristiti kad je to prikladno, ako je to uopće moguće.

16. Provjeravali ste njegov telefon

Prema britanskom istraživanju, 62 posto muškaraca i 34 posto žena gleda u telefon svog partnera tražeći probleme, a mnogi su ih i pronašli. Priznanje za to može vas skupo koštati - 31 posto ispitanika reklo bi da bi razmislilo o prekidu veze, ako otkrije da je partner 'čačkao' po njihovom mobitelu.

17. Mislite da bi trebao smršavjeti

Nitko ne želi čuti da ima prekomjernu težinu. To je garantirani recept za povrijeđene osjećaje, prepirke i gubitak samopoštovanja. Ako pak brinete o partnerovom zdravlju, u redu je napomenuti da imaju nekoliko kilograma viška, ali na lijep način.

18. Ne sviđa vam se kako se oblači

Naravno da volite svog partnera, ali možda jednostavno ne volite njegovu odjeću. No, nemojte mu izravno reći da ga se sramite zbog odjeće. Umjesto toga, odvedite ga u kupovinu, kupite odjeću i predložite godišnje čišćenje ormara kako biste oslobodili prostor za nove stvari.

19. Gledali ste sljedeću epizodu serije bez njega

Mnogi parovi provode večer zajedno i gledaju omiljene serije. Jednostavno je kliknuti na sljedeću epizodu, što ponekad i učinimo, čak i ako partner nije tamo. Ako znate da će biti razočaran, u redu je pretvarati se da je prvi put vidite prilikom zajedničkog gledanja.

20. Mislite da su loši u nečemu što vole

Možda vaš partner misli da je odličan pjevač ili gitarist, ali na temelju onoga što ste vidjeli definitivno nije. Treba li mu to reći? Stručnjakinja za veze Esther Perel kaže da iskrenost ne znači nužno i potpunu transparentnost, a ponekad govorenje istine može naškoditi više nego pomoći.

