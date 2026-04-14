Neugodne nuspojave: Znakovi da uzimate previše vitamina

Mnogi ljudi vjeruju da uzimanje vitamina ne može štetiti, no stručnjaci upozoravaju da i s dodacima prehrani vrijedi pravilo umjerenosti.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:58 STADA QR KOD LOYALTY | Video: PROMO

Najpopularniji su vitamin D, magnezij, vitamin B12 i kalcij, koji se povezuju s jačanjem imuniteta, boljim snom i većom razinom energije.

Ipak, pretjerivanje može imati suprotan učinak. Prevelike količine vitamina poput B12, željeza ili magnezija mogu se nakupljati u krvi i organima te uzrokovati niz neugodnih nuspojava.

Foto: 123RF

U nastavku su najčešći znakovi da možda uzimate previše vitamina prema stručnjacima iz američkog Centra za kontrolu i prevenciju bolesti:

1. Stalni umor, slabost i 'magla u glavi'

Iako nedostatak vitamina može uzrokovati umor, isti simptom može se javiti i kod pretjeranog unosa.

Primjerice, previše vitamina D može dovesti do nakupljanja kalcija u krvi (hiperkalcemija), što uzrokuje dehidraciju i opterećenje bubrega. Rezultat su iscrpljenost, slabost i poteškoće s koncentracijom.

Preporučena dnevna doza vitamina D iznosi 600 do 800 IU, dok se gornja granica smatra oko 4000 IU.

2. Probavne smetnje

Nadutost, proljev i plinovi često su povezani s pretjeranim unosom magnezija i vitamina C.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Organizam ne može apsorbirati velike količine, višak ostaje u probavnom sustavu i privlači vodu u crijeva, što dovodi do proljeva (tzv. osmotski učinak).

Vitamin C u velikim dozama može također izazvati žgaravicu, grčeve i mučninu jer nadražuje sluznicu želuca.

3. Vrtoglavica i glavobolje

Previsoke doze vitamina E, B6 ili željeza mogu utjecati na živčani sustav.

Vitamin E može ometati zgrušavanje krvi, što može uzrokovati glavobolje

Željezo se može nakupljati u mozgu i potaknuti migrene

Vitamin B6 u većim količinama može oštetiti živce (periferna neuropatija)

Posebno je zabrinjavajuće što se oštećenje živaca uzrokovano vitaminom B6 ponekad ne povlači ni nakon prestanka uzimanja.

4. Lupanje srca

Prekomjeran unos vitamina D, kalcija ili magnezija može poremetiti rad srca.

Povišena razina kalcija u krvi može utjecati na električne impulse koji reguliraju srčani ritam, što može dovesti do aritmija ili osjećaja ubrzanog rada srca.

5. Promjene na koži

Jedan od najuočljivijih znakova viška vitamina je promjena boje kože.

Foto: 123RF

Prekomjeran unos vitamina A ili beta-karotena može uzrokovati žućkasto-narančastu boju kože (karotenodermija), osobito na dlanovima i stopalima. Ovo stanje je bezopasno i nestaje smanjenjem unosa. Međutim, žutilo kože praćeno žutilom bjeloočnica može ukazivati na ozbiljniji problem s jetrom i zahtijeva liječničku pomoć.

Višak vitamina A također može uzrokovati suhu kožu, perutanje i opadanje kose.

6. Problemi sa spavanjem

Iako neki dodaci, poput magnezija, poboljšavaju san, drugi ga mogu narušiti.

Vitamini B skupine, osobito B12 i B6, mogu djelovati stimulirajuće:

smanjuju razinu melatonina (hormona sna)

povećavaju energiju i budnost

mogu uzrokovati živopisne snove

Također, velike doze vitamina C mogu djelovati kao stimulans i uzrokovati nemir.

Foto: Phovoir

Dodaci prehrani mogu biti korisni, ali više ne znači uvijek i bolje. Pretjerivanje s vitaminima može opteretiti organizam i uzrokovati niz simptoma koje je lako zanemariti.

Ako primijetite neobične promjene, poput umora, probavnih smetnji ili problema sa srcem, razmislite o količini suplemenata koje uzimate i po potrebi se posavjetujte s liječnikom.