Borba za očuvanje panda šteti ostalim sisavcima na području

Borba za spas divovskih panda jedan je od uspjeha u očuvanju neke divlje vrste. Trud uložen u stvaranje sigurnog staništa, spriječio je njihovo istrebljenje, no što je s ostalim sisavcima koji žive na istome prostoru

<p>Novo istraživanje ukazuje na to da je dio sisavaca s istog područja imao koristi od truda uloženog u očuvanje pande, dok nekim vrstama on nije išao u prilog, piše BBC.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO (pandu spasili od raka testisa):</p><p>Leopardi, snježni leopardi, vukovi i azijski divlji psi gotovo su u potpunosti iščezli s većeg dijela zaštićenih područja. Sječa šuma, krivolov i bolesti dovele su ih do ruba izumiranja, a njihov nestanak mogao bi rezultirati "velikim promjenama, čak i kolapsom dijela ekosustava", tvrde kineski znanstvenici. Bez leoparda i vukova, jeleni i stoka mogli bi lutati bez nadzora, nanoseći pritom štetu prirodnim staništima te oštetiti ili uništiti prirodna staništa drugih životinja, uključujući i ona na kojima žive pande.</p><p>U nastojanju da očuvaju šume za pande, borci za očuvanje prirode vjerovali su da čine dobro i ostalim vrstama koje ondje žive. Takav je pristup pozitivno utjecao na dio životinja, no imao je suprotan učinak na velike mesoždere poput leoparda i vuka, smatra suautor studije, dr. Sheng Li s Pekinškog sveučilišta.</p><p>Kineski znanstvenici vjeruju da je potrebno primijeniti širi, holistički pristup kako bi se upravljalo ekosustavom koji naseljavaju pande, a da istodobno ostale životinjske vrste s istog područja ne budu ugrožene. Da bi u tomu i uspjeli znanstvenici ističu kako je potrebno poduzeti niz mjera, među kojima je stroža kontrola krivolova te obnova staništa za životinje kojima se hrane mesožderi. </p><h2>Borba daje rezultate</h2><p>Divovske pande dokaz su da borba za očuvanje divljih životinjskih vrsta uspijeva. Broj ovih životinja u divljini konačno se povećava, nakon višegodišnjeg opadanja.</p><p>Godine 2016. njihov je status iz "ugrožene" prešao u "ranjivu" vrstu na službenoj Crvenoj listi životinja na rubu izumiranja.</p><p>Prepoznatljivi crno-bijeli sisavci poznati su kao takozvana "kišobran vrsta", ona čiji opstanak predstavlja nužnost za pravilno funkcioniranje ekosustava te se, pomažući njima, pomaže i ostalim vrstama iz iste zajednice.</p><p>U slučaju panda, očuvanje šuma u kojima žive pokazalo se dobrim za brojne životinje, među kojima su ptice i mali mesožderi, no veći predatori, poput leoparda, snježnog leoparda, vuka i malo poznatoga azijskog divljeg psa izvukli su kraći kraj. S istodobnim uspostavljanjem rezervata panda šezdesetih godina 20. stoljeća sve četiri spomenute vrste gotovo su nestale s tih prostora. Leopardi su nestali s 81 posto područja, snježni leopardi s 38 posto, vukovi sa 77 posto, a azijski divlji psi s 95 posto područja. </p><p>Njihov je broj ondje sada vrlo malen. Azijskoga divljeg psa uspjeli su zamijetiti i snimiti samo četiri puta, a ondje je čak 8000 nadzornih postaja i više od milijun i pol dana snimki kamerama.</p><h2>Treba gledati širu sliku</h2><p>Profesor Samuel Turvey iz Udruge zoologa Londona, koji nije sudjelovao u studiji, smatra da se borba za očuvanje vrsta u Kini i drugdje često temeljila na zaštiti staništa specifične "vodeće vrste", što je koristilo i regionalnoj biološkoj raznolikosti. To se odnosilo na divovske pande u središnjoj Kini i na gibone u Hainanu.</p><p>"Rezultat takvog pristupa je značajan oporavak nekih važnih životinjskih vrsta, no u sklopu nastojanja da se očuva biološka raznolikost nekog područja mora se voditi računa i o ljudskoj aktivnosti na široj razini ekosustava jer bi u suprotnome ostale vrste mogle odande nestati", smatra prof. Turvey. </p><p>U sklopu studije znanstvenici su analizirali podatke sa 73 zaštićena područja, uključujući 66 prirodnih rezervata u kojima žive pande.</p><p>Rezultati studije objavljeni su u časopisu Nature Ecology and Evolution. </p>