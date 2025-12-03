Boris Banović o božićnom ruhu Bijele kuće u režiji Melanije Trump: 'Protokol, a ne čarolija'

Prva dama SAD-a, Melania Trump Bijelu kuću uoči blagdana uredila je pod egidom 'Dom je tamo gdje je srce', a kao dominantni motiv odabrala je plave leptire. No, osim 10.000 leptira, Melania je za uređenje kuće u božićnom duhu 'iskoristila' i sedam kilometara vrpci, 2800 zlatnih zvijezda, 2000 lampica, 200 metara vijenca te dodatno još 75 klasičnih vijenaca. U kući je ukupno 51 božićno drvce, a ono središnje visoko je gotovo šest metara zbog čega su morali ukloniti luster.

No, od kiča ipak nije spašena, pa su tako i portreti njezina supruga, predsjednika SAD-a Donalda Trumpa izloženi u nekoliko prostorija, a najzanimljiviji je svakako onaj izrađen od Lego kockica, kao i fotografija snimljena nakon što je ranjen u atentatu u Pennsylvaniji. U Lego kockicama za blagdansku prigodu izrađen je i portret Georgea Washingtona. Melania je dala izraditi i 55 kilograma tešku maketu Bijele kuće, i to od medenjaka.

Modni dizajner, kritičar i kolumnist, Boris Banović nije impresioniran 'toplinom doma' kakvu nudi Melania Trump. Kaže kako je sasvim poznato da prva dama Amerike njeguje lijep, ali strogo konzervativan stil što se preslikalo i na božićni ugođaj u Bijelog kući.

- Na Melaniji ćemo uvijek vidjeti jednobojne haljine i oštre krojeve. Sve je pristojno i uredno, ali rekao bi hladno poput ranog siječanjskog jutra. Isto vrijedi i za njezin božićni ukus, više protokol nego čarolija - secira nam Banović dodajući kako je nakon neslavnog pokušaja u prethodnom mandatu njezinog supruga da crvenim božićnim drvcima donese blagdanski ugođaj, ovoga puta dala sve od sebe.

- Ti borovi su više asocirali na Halloween nego na Božić. A kad kažem da je dala sve, mislim na apsolutno sve što se moglo zgrabiti iz skladišta američke božićne industrije. Ima tu tisuće lampica, ukrasa, zvijezda i leptira, ali ako nema zlata i velikih brojeva u 'Trump family', onda to nije dekoracija. Cilj je bio blještavilo, i blještavilo smo i dobili. Nije mi sasvim jasna poveznica leptira s Božićem, samo naša susjeda može spojiti Božić s leptirom koji u prosincu već odavno migrira u neka toplija mjesta, u njezinom slučaju, u Meksiko – komentira Banović koji se posebno osvrnuo i na Trumpov portret u Lego kockicama.

- Znamo da je ego kod Trumpovih izuzetno jak, pa ako je već povijesna figura, neka se i u plastici ovjekovječi. Ali, jedno se mora priznati, prvoj dami je uspjelo. Izgleda skupo, izgleda glamurozno, a to je i bio plan. Što bi dali Influenceri da se mogu tamo slikati – zaključuje Banović.

Na blagdanskom uređenju Bijele kuće je, dodajmo, tjedan dana radilo 150 volontera.

