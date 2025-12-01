Melania Trump ulazi u filmski svijet: Priprema dokumentarac

Melania Trump otkrila je da ulazi u svijet filmske produkcije pokretanjem vlastite produkcijske kuće Muse Films, a prvi projekt bit će dokumentarni film jednostavnog naziva „MELANIA“, koji će javnosti ponuditi osobni i profesionalni portret bivše prve dame.

Foto: Profimedia - ilustrativna fotografija

U kratkom teaseru koji je objavila na mreži X, Melania je otkrila da je naziv Muse preuzet iz njezina kodnog imena koje joj je tijekom prvog mandata dodijelila tajna služba. Time, kako je naglasila, želi povezati razdoblja svog života koja su oblikovala njezin identitet – od političke pozornice do osobne introspekcije.

Film, koji režira Brett Ratner, fokusirat će se na razdoblje pred inauguraciju 2025., ali neće stati samo na tome. Prema dostupnim informacijama, projekt će se detaljno baviti i Melanijinim privatnim životom – svakodnevicom u obiteljskom domu, odnosom s Donaldom Trumpom te životom njihova sina Barrona, koji je tijekom godina ostajao pošteđen medijske eksponiranosti.

Iako će Donald i Barron u dokumentarcu imati sporednije uloge, obojica će se pojaviti u filmu, zajedno s Melanijom, čime će projekt, kako tvrdi produkcija, pružiti „najintimniji dosad prikaz obiteljskih trenutaka” koje javnost do sada nije imala priliku vidjeti. Melania će u filmu iznijeti i vlastite refleksije o tome kako je doživljavala svoju ulogu tijekom suprugova mandata, kao i izazove koje je ta pozicija donosila.

Foto: LEAH MILLIS

Prema najavama iz Muse Filmsa, dokumentarac bi u kinima trebao biti prikazan krajem siječnja 2026., nakon čega se očekuje distribucija na streaming platformama.



