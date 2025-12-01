Obavijesti

Show

Komentari 0
NEVIĐENI PRIZORI

Melania Trump ulazi u filmski svijet: Priprema dokumentarac

Piše Franka Bučar,
Čitanje članka: 1 min
Melania Trump ulazi u filmski svijet: Priprema dokumentarac
3
Foto: Profimedia - ilustrativna fotografija

Film prikazuje privatnu stranu Melanije Trump, uključujući njezin obiteljski život i osobne refleksije. U njemu sudjeluju i Donald te Barron, no samo u manjim segmentima

Melania Trump otkrila je da ulazi u svijet filmske produkcije pokretanjem vlastite produkcijske kuće Muse Films, a prvi projekt bit će dokumentarni film jednostavnog naziva „MELANIA“, koji će javnosti ponuditi osobni i profesionalni portret bivše prve dame.

Official Portrait of First Lady Melania Trump
Foto: Profimedia - ilustrativna fotografija

U kratkom teaseru koji je objavila na mreži X, Melania je otkrila da je naziv Muse preuzet iz njezina kodnog imena koje joj je tijekom prvog mandata dodijelila tajna služba. Time, kako je naglasila, želi povezati razdoblja svog života koja su oblikovala njezin identitet – od političke pozornice do osobne introspekcije.

Film, koji režira Brett Ratner, fokusirat će se na razdoblje pred inauguraciju 2025., ali neće stati samo na tome. Prema dostupnim informacijama, projekt će se detaljno baviti i Melanijinim privatnim životom – svakodnevicom u obiteljskom domu, odnosom s Donaldom Trumpom te životom njihova sina Barrona, koji je tijekom godina ostajao pošteđen medijske eksponiranosti.

Iako će Donald i Barron u dokumentarcu imati sporednije uloge, obojica će se pojaviti u filmu, zajedno s Melanijom, čime će projekt, kako tvrdi produkcija, pružiti „najintimniji dosad prikaz obiteljskih trenutaka” koje javnost do sada nije imala priliku vidjeti. Melania će u filmu iznijeti i vlastite refleksije o tome kako je doživljavala svoju ulogu tijekom suprugova mandata, kao i izazove koje je ta pozicija donosila.

First lady Melania Trump launches her "Be Best" initiative in Washington
Foto: LEAH MILLIS

Prema najavama iz Muse Filmsa, dokumentarac bi u kinima trebao biti prikazan krajem siječnja 2026., nakon čega se očekuje distribucija na streaming platformama.

KAD PRVA DAMA PREUZME MODNI TRON FOTO Trump pored Melanije? Samo detalj u kadru. Pogledajte u čemu je dočekala princa...
FOTO Trump pored Melanije? Samo detalj u kadru. Pogledajte u čemu je dočekala princa...


 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Ovi slavni su život izgubili u tragičnim nesrećama: Njihove smrti neki nikad nisu prežalili...
MNOGI PLAKALI ZA NJIMA

FOTO Ovi slavni su život izgubili u tragičnim nesrećama: Njihove smrti neki nikad nisu prežalili...

Obitelji princeze Diane, Paula Walkera i mnogih drugih ostale su shrvane nakon što su im životi naglo skončali u teškim nesrećama... Vijesti o njihovim smrtima šokirale su javnost.
FOTO Što je sad ovo? Karleuša na sebe stavila kožne zečeve...
IZNENADILA PUBLIKU

FOTO Što je sad ovo? Karleuša na sebe stavila kožne zečeve...

Jelena je na sebi imala kožni top kojim su pokrivene samo grudi i to zečevima. Koncert je održala u Frankfurtu
Sjećate se Martine iz 'Ljubav je na selu'? Evo kako sada izgleda
ZABLISTALA ZA 30. ROĐENDAN

Sjećate se Martine iz 'Ljubav je na selu'? Evo kako sada izgleda

Kandidatkinju showa gledali smo u 15. sezoni kada je pokušavala osvojiti Sinišino srce. U tome je i uspjela, ali je ljubav ipak pukla. Brzo je našla sreću s drugim, ali početkom godine raskinuli su zaruke

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025