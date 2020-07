Bottega Veneta: Jarke boje i obla ramena u službi udobnosti

Kreativni direktor Daniel Lee nastavlja svoje stilsko putovanje u smjeru udobnosti, a naglasak u novoj resort 2021 kolekciji stavlja na ramena i rukave, a od tekstila predlaže onaj najmekaniji

<p>Brend Bottega Veneta trenutno je jedan od najzanimljivijih na svjetskoj modnoj sceni, jer Daniel Lee uveo je neke od vodećih trendova, kao što su sandale pletenog dizajna i male mekane torbe. U novom stilskom poglavlju autor daje prijedloge u smjeru udobnosti, no stavlja ih u okvir color-block i army stila.</p><p>Jednobojni modni dodaci i raznolika pletenina s perforacijama prijedlog su slavnog brenda za sljedeću godinu.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Novu odjeću iz dućana treba oprati prije nošenja</strong></p><p>Meke teksture kao da su uronjene u snažan ton, ovoga puta naglasak je na električno žutoj. Modni dodaci hit su brenda, a za sljedeću sezonu Lee predlaže mali okrugli dizajn.</p><p>Kolekcija donosi igru oblim linijama - ne samo da torba djeluje kao polukrug, već su tu i rukavi i ramena koji najavljuju savršenstvo kruga. Mekane linije pojačane su army stilom, od debelih cipela do nijanse maslinasto zelene.</p><p>Lavanda se, kao jedna od vodećih boja u kolekciji, pojavljuje i na debelim šalovima specifičnog dizajna.</p><p>Dizajner je očito inspiriran kućnim trendovima koji su obilježili ovu godinu te predlaže kapute inspirirane frotirastim ogrtačima.</p><p>Snažni tonovi prisutni su u smislu color-block trenda koji voli klasične krojeve poput košulja i hlača od odijela. No, naglašen je i volumen, jer on nam daje ultimativnu udobnost i pokretljivost.</p><p>Zelena i crvena su komplementarne boje i jedna pored druge donose vizualno izuzetno snažan kontrast.</p><p>Ove sezone dizajner predlaže cipele pletenog dizajna, u efektnim tonovima, s detaljima od mreže. Osim glomaznih cipela u resort 2021 kolekciji su i modeli u špic te oni uglate forme, a sudeći prema imidžu brenda, ti će stilovi uskoro postati hit.</p>