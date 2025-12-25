Božić je vrijeme obitelji, mira, radosti - i seksa!?! Evo zašto za blagdane imamo najviše 'akcije'

Dok Djed Mraz juri s Rudolfom, ljubavnici jure jedno drugo – kao način bijega od božićne drame i stresa, pokazuje novo, 'vruće' istraživanje o prazničnom pritisku, piše New York Post.

- Blagdani pojačavaju sve što već postoji ispod površine. Za mnoge ljude, seks postaje način kako se nositi s tjeskobom, usamljenosti ili emocionalnim preopterećenjem, a ne odraz stvarne želje - kaže Michael Salas, licencirani profesionalni savjetnik i glavni autor istraživanja.

Istraživanja pokazuju da parovi, kao i seksualno aktivni samci, imaju više seksa tijekom blagdana kako bi izbjegli sezonski stres. Sve je zapravo u pronalasku olakšanja – kroz razigrano i strastveno opuštanje.

Iako se Božić slavi kao „najljepše vrijeme u godini“, stručnjaci poput Salasa upozoravaju da nadolazeći blagdanski dani često dolaze pretrpani pritiscima, problemima i bolima koji proizlaze iz sezonskih proslava.

Podaci iz 2025. pokazuju da su blagdani ove godine posebno stresni.

Američko psihijatrijsko udruženje utvrdilo je da 41% Amerikanaca očekuje veći stres povezan s praznicima nego prošle godine, prema novom istraživanju provedenom na 2.203 odrasle osobe.

Nešto više od tri četvrtine ispitanika (75%) navelo je problematičnu ekonomiju kao najveći izvor brige, dok je 46% priznalo strahove oko kupovine ili priuštivosti božićnih poklona. Dodatnih 32% brine se oko teških obiteljskih odnosa.

Kako bi izbjegli božićnu nervozu, mnogi se okreću seksu kao „lijeku“.

- Kad su ljudi preopterećeni, živčani sustav traži olakšanje. Seks može privremeno utišati stresne reakcije, iako temeljni emocionalni problemi ostaju neriješeni - objašnjava Salas.

Seksualno aktivni samci često intenziviraju svoje aktivnosti – osobito s bivšim partnerima – prema kraju godine u potrazi za utjehom. Terapeut ističe da umorni parovi često koriste intimne odnose kako bi izbjegli teške razgovore ili smanjili sukobe, umjesto da ih rješavaju.

- Ovo razdoblje djeluje poput ekspres-lonca. Granice slabe, neriješeni problemi izlaze na površinu i ljudi se često okreću intimnosti kao načinu da se emocionalno stabiliziraju - nastavlja Salas.

Istraživanja Sveučilišta Indiana i portugalskog Instituto Gulbenkian de Ciência ranije su pokazala da „interes za seks značajno raste tijekom velikih kulturnih ili religijskih proslava – što se ogleda u češćem pretraživanju pojmova ‘seks’ i drugih seksualnih termina na internetu.“

Salas ipak upozorava da seks ne bi trebao biti jedini način suočavanja sa stresom.

- Kad seks postane glavni način regulacije stresa ili samopoštovanja, to može prikriti dublje emocionalne potrebe. U tom slučaju ljudi se u trenutku osjećaju bliže, ali kasnije više odvojeno - kaže, piše NY Post.