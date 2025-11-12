Božićna čarolija usred Zagreba: Saša Šekoranja je ove godine izlogom nadmašio sam sebe

Saša Šekoranja, poznat po svojoj neiscrpnoj mašti i umjetničkom oku, još jednom je uspio stvoriti čarobnu blagdansku instalaciju koja mami osmijehe i izaziva divljenje prolaznika.

Pokretanje videa... 01:02 Vrtlarica Marija: Mi već usred srpnja mislimo na vaš Božić! | Video: 24sata/pixsell

Ovogodišnji izlog odiše nostalgijom i prikazuje razigrani par iz „starih vremena“, obučen u retro odjeću, kako navečer bezbrižno kliže po zamrznutoj fontani okruženoj snježnom idilom.

Djevojka drži adventski vijenac, dok mladić ponosno pokazuje božićnu zvijezdu. U pozadini se nalazi njihova kuća, ukrašena lampicama i tradicionalnim božićnim motivima, dok visoke jelke i snijeg dodatno naglašavaju čaroliju scene.

Foto: Instagram

Nostalgični dojam cijeloj instalaciji daju i glazbeni tonovi uz post na Instagramu, od klasičnih hitova Ive Robića do kultnog „Dimnjačara“ Barbare i Jimmyja Stanića, koji scenom unose dodatnu dozu topline i šarma.

Foto: Instagram

Zagrepčani i posjetitelji grada svake godine s nestrpljenjem iščekuju kako će Saša ukrasiti svoj izlog, a ove godine oduševljenje je ponovno veliko.

Cvjetni atelje u Kralja Držislava 10 postao je mjesto koje ne smijete propustiti, upravo ovdje advent u Zagrebu dobiva svoj pravi, bajkoviti duh.