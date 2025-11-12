Obavijesti

Božićna čarolija usred Zagreba: Saša Šekoranja je ove godine izlogom nadmašio sam sebe

Piše Anja Đuranić,
Čitanje članka: 1 min
Božićna čarolija usred Zagreba: Saša Šekoranja je ove godine izlogom nadmašio sam sebe
Foto: Instagram

Svake godine zagrebački Cvjetni atelje Saše Šekoranje postaje nezaobilazna destinacija adventskog doživljaja, a ovogodišnji božićni izlog nije iznimka

Saša Šekoranja, poznat po svojoj neiscrpnoj mašti i umjetničkom oku, još jednom je uspio stvoriti čarobnu blagdansku instalaciju koja mami osmijehe i izaziva divljenje prolaznika.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Vrtlarica Marija: Mi već usred srpnja mislimo na vaš Božić! 01:02
Vrtlarica Marija: Mi već usred srpnja mislimo na vaš Božić! | Video: 24sata/pixsell

Ovogodišnji izlog odiše nostalgijom i prikazuje razigrani par iz „starih vremena“, obučen u retro odjeću, kako navečer bezbrižno kliže po zamrznutoj fontani okruženoj snježnom idilom.

Djevojka drži adventski vijenac, dok mladić ponosno pokazuje božićnu zvijezdu. U pozadini se nalazi njihova kuća, ukrašena lampicama i tradicionalnim božićnim motivima, dok visoke jelke i snijeg dodatno naglašavaju čaroliju scene.

Foto: Instagram

Nostalgični dojam cijeloj instalaciji daju i glazbeni tonovi uz post na Instagramu, od klasičnih hitova Ive Robića do kultnog „Dimnjačara“ Barbare i Jimmyja Stanića, koji scenom unose dodatnu dozu topline i šarma.

Foto: Instagram

Zagrepčani i posjetitelji grada svake godine s nestrpljenjem iščekuju kako će Saša ukrasiti svoj izlog, a ove godine oduševljenje je ponovno veliko.

Božićna bajka poduzetnice Požurite po medu kod Ive, još malo pa nestalo: Košta 100 eura i trebate ga rezervirati
Požurite po medu kod Ive, još malo pa nestalo: Košta 100 eura i trebate ga rezervirati

Cvjetni atelje u Kralja Držislava 10 postao je mjesto koje ne smijete propustiti, upravo ovdje advent u Zagrebu dobiva svoj pravi, bajkoviti duh.

