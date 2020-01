Brački ‘Divji pijat’ je u izboru za najbolju kuharicu na svijetu

Tijekom projekta Divlji pijat bolski su srednjoškolci sudjelovali u radionicama “Hodam, učim, berem, jedem!”.

Pritom su obilazili naselje i okolicu u potrazi za jestivim divljim biljem pa su na kulinarskim radionicama od samoniklih bračkih biljaka slagali jela te mućkali koktele i pića koja vuku korijen iz otočne tradicije. Iz radionica je nastala i knjiga “Divlji pijat”, koja je pobijedila u dvije kategorije na prestižnom natjecanju Gourmand World Cookbook Awards, te se tako kvalificirala za nadmetanje za najbolju kuharicu svijeta 2020. godine.

- Danas 90 posto hrane u svijetu putuje više od 2000 kilometara od uzgoja do stola, a projekt Divlji pijat želi popularizirati hranu koju beremo na putu do škole, tik do našeg doma, uz obližnju plažu te je pripremamo s ljubavlju. Projektom smo željeli potvrditi da mediteranska prehrana nije samo skupina namirnica nego tehnika uzgoja hrane, održivi ekosustav, način pripreme i blagovanja... Zapravo određeni stil života. Željeli smo i turistima, a prije svega domaćem svijetu, pokazati da je na menije bračkih lokala moguće uvrstiti lokalnu, autohtonu hranu izvan okvira osrednjih ugostiteljskih objekata koji nude zamrznute namirnice po basnoslovnim cijenama, a da je to isplativo - priča Ada Seferagić, voditeljica projekta, profesorica biologije i kemije te ugostiteljskog stručnog predmeta Poznavanje robe i prehrana u Bolu.

Na radionicama “Hodam, učim, berem, jedem!”, pronalazili smo u kamenu tik do mora, u poljima, neugledne, ali izuzetno zdrave biljke koje se u narodu zovu divje zeje ili mišanca. Mladima su one manje znane, pa ovaj projekt želi popularizirati upravo taj manje poznati segment pučke dalmatinske kuhinje – kaže.

Podno Vidove gore te na terenima oko Murvice i Svete Lucije učenici su brali dvadesetak vrsta samoniklog bilja, kao što su divlja mrkva, blitva, luk, rikula, koromač i šparoga. U košarama su se našle prilipuša, ušac, brmbečica, žutenica, kostrič, tušt, štavelj, kozja brada, kravlja gubica, pivčić.... Učenici su ih naučili prepoznavati, učili njihova ljekovita i nutricionistička svojstva te koji je dio biljke iskoristiv u prehrani. Kasnije su s mišancom spremali juhe, domaću tjesteninu, bruschette, raviole, salate, quiche, a uz pomoć Mateje Domitrović, članice žirija kulinarskog showa “3, 2, 1 kuhaj”, od samoniklog bračkog bilja spremali su variva, popečke, pizze i omlete.

- Učenici koji su sudjelovali u projektu razgovarali su sa svojim djedovima i bakama o tome koje su biljke brali ili još beru, o jelima koja su spremali od mišance u prošlosti... Nisu izostavili ni drevno samoniklo povrće motar (petrovac), opjevan u drami “Kralj Lear” Williama Shakespearea, hranu bogova u antičkim mitovima, pa su ga ovog ljeta brali i marinirali te naučili od njega praviti koktel.

- Motar se nalazi tik uz more, u škrapama, aromatična je okusa, žestoko naprašen morem. Izvornu verziju koktela osmislio je Damir Klisurić, koktel-majstor i miksolog, a mi smo ga, kao pravi Bračani, napravili s jeftinijim sastojcima i dali mu ime Trtajun – dodala je.

Prvo izdanje “Divjeg pijata” tiskano je u 550 komada, od kojih su ostali rijetki primjerci jer knjige su od Srednje škole Bol otkupili hoteli, turističke zajednice i knjižnice.

- Za objavu knjige dobili smo 10.000 kn od Ministarstva kulture, a podržala nas je i lokalna zajednica donacijama. Imamo puno planova, projekt se nastavlja i razvija, a smislila sam i nove recepte - kaže profesorica i dodaje da je Turistička zajednica grada Bola uvrstila njihove aktivnosti u program za iduću sezonu te da škola program promovira i na gastro manifestacijama.

RECEPTI:

Salata od mišance i slanutka

SASTOJCI: 400 g mišance, 250 g kuhanog slanutka (može i iz konzerve), 3 divlja luka (Medvjeđi luk), maslinovo ulje, ocat, sol, papar

PRIPREMA: Mišanca se skuha, pomiješa s kuhanim slanutkom i divljim lukom. Začinite maslinovim uljem i octom. Posolite i popaprite po ukusu.

Bruschetti s mišancom

PRIPREMA: Kriške kruha dobro utrljajte prerezanim divljim lukom i premažite maslinovim uljem. Kratko zapecite u pećnici na 180°C. Skuhanu mišancu pomiješajte sa sirnim namazom i začinite po želji (sol, papar, mljevena crvena paprika, senf ili češnjak). Izmiješajte štapnim mikserom u glatku smjesu. Kriške kruha premažite namazom, stavite nekoliko kapara i pospite s malo dimljene paprike. Možete dodati i sjemenke. Ponovno zapecite na nekoliko minuta.

Domaći ravioli s mišancom

SASTOJCI: Tijesto za raviole: 2 jaja i 200 grama brašna

NADJEV: 250 grama skuhane i ocijeđene mišance, 125 grama svježeg sira, 50 grama ribanog parmezana, sol i papar

PRIPREMA: Umijesite tijesto tako da ne bude prečvrsto. Omotajte ga prozirnom folijom i ostavite na toplom 30 minuta. Skuhajte mišancu i dobro ocijedite. U zdjelu stavite svježi sir, ribani parmezan te sol i papar po želji. Dobro promiješajte da se sastojci sjedine. Iscijeđenu mišancu usitnite i dodajte u smjesu. Sve dobro promiješajte. Tijesto propustite kroz stroj za tjesteninu i izradite široke pravokutne trake od pola centimetra. Na sredinu trakice dodajte nadjev, poprskajte mlakom vodom te preklopite drugom polovicom tijesta. Ravioli se kuhaju od 2 do 3 minute.

