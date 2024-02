Bravo! Srednjoškolac Dominik Mihaljinec iz Krapine je najbolji mladi prevoditelj u Hrvatskoj

Već 17 godina Europska komisija organizira Juvenes Translatores, natjecanje u prevođenju za srednjoškolce. Na posljednjem je sudjelovalo 3056 učenika iz 27 zemalja članica EU. Dominik Mihaljinec (17), učenik 3.c razreda Srednje škole Krapina, odnio je titulu najboljeg prevoditelja iz Hrvatske. Svaka je zemlja dobila svog pobjednika jer je svatko od njih trebao prevesti tekst s engleskog na materinji jezik.

Iako možda izgleda jednostavno, nije. Dominikova mentorica, nastavnica engleskog jezika Valerija Smrekar, kaže da je osim engleskog vrlo važno i dobro poznavanje materinjeg jezika.

- Engleski jezik nije samo prijevod od riječi do riječi već se prenosi poruka s jednog jezika na drugi. Znanje i vještina vladanja materinjim jezikom donijeli su rezultate i uspjeh ovih mladih ljudi - rekla nam je mentorica.

Govori u množini jer Dominik Mihaljinec nije bio jedini natjecatelj iz Krapine. S njim su se natjecali i kolege iz iste škole, Dora Brković iz 3.a te Niko Kovačec, Mia Košutić i Dominik Pažameta iz 3.c razreda.

Tema prijevoda 17. natjecanja bila je "Dare to make difference", kojom se htjelo potaknuti mlade ljude da izađu na izbore za Europski parlament početkom lipnja ove godine.

Najteže mu je bilo prevesti slasticu

- Prevodio sam razgovor između dvoje ljudi, koji su razgovarali o umjetnoj inteligenciji. Tekst je bio dosta zahtjevan, ali sam se super snašao - govori hrvatski pobjednik Dominik Mihaljinec.

'Zapeo' je na prevođenju "cheesy lime chocolate swirls with wasabi icing". To mu je bilo najteže prevesti i opisati, no kako kaže, super se je snašao i jednostavno preveo u - wasabi kolač.

Nisu se posebno pripremali za natjecanje

Mentorica Valerija Smrekar rekla je da se za ovo natjecanje nisu posebno i dugo pripremali. Vježbali su na temama iz prethodnih natjecanja i uspoređivali svoje prijevode s pobjedničkima. Ova im je pobjeda dokaz da Srednja škola Krapina ima kvalitetne ljude, dokaz dugogodišnjeg rada na jačanju i ulaganju u jezične kompetencije učenika.

- Engleski je prisutan svugdje i mladi su puno izloženi autentičnim izvorima u govoru i pismu i ono što oni čuju na televiziji, u filmovima, slušajući glazbu, smatraju da im je dovoljno poznavanje engleskog jezika. Međutim, kada se nađu u programima, u kojima naša škola uspješno sudjeluje, tada uviđaju važnost poznavanja i usavršavanja vještina u engleskom jeziku. Posebice neki mladi, poput ovih, razmišljaju korak dalje, o budućnosti, o obrazovanju izvan granica Hrvatske ili profesionalnom radu, gdje će raditi i što će raditi. Srećom, dio smo EU i vrata su im otvorena. Kontinuirano usavršavanje u engleskom je vrlo važno za njih. I to je ono što ih motivira - kaže Valerija Smrekar.

Tekstove s natjecanja pregledavalo je više od 200 profesionalnih prevoditelja u 155 kombinacija jezika za prevođenje. Ocjenjivala se točnost prijevoda, sposobnost gramatički točnog pisanja te pravilna upotreba izraza, sposobnost tečnog pisanja i kreativnost u pronalaženju rješenja za prijevod.

Prevoditelj u Bruxellesu

Naš pobjednik iz Hrvatskog zagorja rekao nam je da najlakše i najbolje uči čitajući tekstove i gledajući serije. Engleski upotrebljava svaki dan u svakodnevnom govoru. Neki od pobjednika s ovakvih ranijih natjecanja zaposlili su se u EU parlamentu kao prevoditelji.

- Malo sam razmišljao, ako bude prilika, možda ću i ja biti EU prevoditelj - najavio je najbolji prevoditelj iz Hrvatske.