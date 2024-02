Nije svako zaigrano dijete problem, niti dijagnoza rješava sve

Prije nekoliko generacija nastavnici su primjećivali kako im prvašići imaju mnogo problema s grafomotorikom. Sad, kažu nam, koncentracija je sve veći problem. Djeca su previše pred ekranima, primjećuju stručnjaci, ali ne samo to. Pred one najmlađe stavlja se sve više obaveza. Sad već i predškolci imaju i po nekoliko aktivnosti izvan vrtića, svako popodne provode na plesu, instrumentu, sportu... Ništa od toga nije nužno loše, no kao da zaboravljamo da ti klinci nisu računala koja treba napuniti najnovijim podacima i programirati ih na optimalne postavke. To ionako nije moguće. Zrelost djeteta za školu izuzetno je kompleksan pojam, kaže logopedinja savjetnica Ivana Kujundžić. Dijete može znati čitati već s pet godina, no možda se ni s osam godina neće osjećati ugodno u okruženju učionice. I upravo je posao učiteljice i školskih stručnih suradnika prepoznati to i pomoći djetetu da svlada ono što mu je problem. Ali trebaju na te probleme i upozoriti roditelje.