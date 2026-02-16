Obavijesti

Brigitte Bardot 1973. više nije bila modna ikona mladima

Mladi Parižani su naglasili kako ih više zanimaju tadašnji suvremeni glumci i filmovi nego nekadašnje zvijezde, dok su neki rekli da je 'golotinja je zastarjela' i da je 'vrijeme novih idola'

Prema anketi koju je proveo pariški tjednik Elle među mladima u veljači 1973. u dobi od 14 do 20 godina, slavna francuska glumica Brigitte Bardot više nije bila idol nove generacije. Od 100 ispitanih, tek 31 djevojka i osam mladića izjavili su da im se Bardot sviđa, dok je većina priznala da o njoj ima ravnodušno ili negativno mišljenje. Mnogi su ispitanici poručili kako je Bardot "stara gospođa izašla iz mode", ističući da je nekoć bila simbol seksepila, ali da od početka sedamdesetih više ne predstavlja ništa posebno. Dio mladih smatrao je da je bila lijepa i privlačna, no da su njezini dani slave prošli prije mnogo godina. U to vrijeme imala je 39 godina. Neki su mladi Parižani naglasili kako ih više zanimaju tadašnji suvremeni glumci i filmovi nego nekadašnje zvijezde, dok su pojedini odgovori bili i oštriji, poput "glumi grudima", "golotinja je zastarjela", uz komentare da je "vrijeme novih idola". Anketa je pokazala kako se ukusi i uzori mladih brzo mijenjaju te da ni najveće filmske ikone nisu imune na zaborav novih generacija.

